La ‘Mejor Hamburguesa de Europa’ está en Córdoba: el restaurante Nolito’s gana el certamen gastronómico

La edición de este año de ‘The Champions Burger’ ha reunido en Barcelona a las 32 hamburguesas más destacadas de la gira de 2025

La hamburguesa 'Diamante Azul' del
La hamburguesa 'Diamante Azul' del restaurante cordobés Nolito's. (Redes sociales)

El restaurante Nolito’s, ubicado en Córdoba, ha sido reconocido con el galardón a la ‘Mejor Hamburguesa de Europa 2025′ tras imponerse en la final de ‘The Champions Burger’, un certamen gastronómico que se está celebrando en el Fòrum de Barcelona hasta este domingo. La propuesta ganadora, denominada ‘Diamante Azul’, ha superado a otros finalistas como Godeo, también de Córdoba, y Gottan Grill, procedente de Málaga, según ha comunicado la organización.

La ‘Diamante Azul’ se elabora con pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, un ‘fat smash’ madurado de carne prémium, y otros ingredientes como costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy. Nolito’s es el proyecto de “dos hermanos que se embarcan en el proyecto más importante y ambicioso de su vida, reformando la antigua peluquería de su madre con la idea de hacerse profesionales en el sector de las burgers y traer a Puente Genil un concepto de hamburguesas nunca vistas hasta ahora”, cuentan en su página web. “Buscamos y buscamos sin descansar, hicimos miles de pruebas hasta acabar trabajando con los mejores proveedores de carne de vacuno de España, buscando y creando las combinaciones perfectas para que cada bocado sea único y especial”.

La edición de este año de ‘The Champions Burger’ ha reunido en Barcelona a las 32 hamburguesas más destacadas de la gira de 2025, junto a una selección de restaurantes procedentes de Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Andorra y Suecia, que han competido en la categoría europea. De este modo, el evento ha consolidado su carácter internacional, ampliando la representación más allá del ámbito nacional. El recorrido del festival ha abarcado 56 ciudades de 16 comunidades autónomas durante los últimos diez meses, según ha detallado la organización en su comunicado.

El certamen ha contado, además, con paradas en ciudades como París y Oporto, lo que ha contribuido a incrementar su proyección internacional. A lo largo de esta edición, más de 300 hamburgueserías han participado en la competición y, de acuerdo con los datos facilitados por los organizadores, cerca de 8 millones de personas han visitado las distintas etapas del festival. La organización ha subrayado la magnitud del evento y el impacto que ha tenido en el sector gastronómico europeo.

Otras hamburguesas destacadas en España

La moda de las hamburguesas entre los consumidores y la carrera por innovar y sorprender entre los restaurantes se ha consolidado entre los últimos años. Por ello, existen decenas de propuestas destacadas y múltiples concursos que premian a la “mejor” hamburguesa de una ciudad, una comunidad o el país.

Por ejemplo, en marzo, la hamburguesa EM2, elaborada por el restaurante The Carnivan en León, fue distinguida como la mejor de España en 2025 tras imponerse en la final del V Campeonato de España de Hamburguesas, celebrada en La Coruña. El podio del certamen lo completaron la hamburguesa ‘Las Vegas’, de la hamburguesería El Temple Smash Burger de Valencia, inspirada en los viajes de sus fundadores por Estados Unidos, y la propuesta del restaurante madrileño Briochef, que apostó por la fusión de sabores de distintas culturas gastronómicas.

*Con información de EFE

