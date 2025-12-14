Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género: 5 mujeres asesinadas en menos de una semana

Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género con cinco mujeres asesinadas en 10 días (Pexels)

Diciembre ha confirmado las previsiones más preocupantes para la violencia de género en España. En apenas diez días, cinco mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, configurando el inicio de mes más mortífero en los registros recientes y encendiendo las alarmas entre expertos y organismos. Concretamente, entre el 2 y el 6 de diciembre, se han producido tres crímenes en apenas 72 horas, dibujando un panorama especialmente sombrío en vísperas de la Navidad, un periodo en el que la violencia machista tiende a repuntar por factores estacionales y cambios en la dinámica familiar.

El clima de urgencia ha llevado al Ministerio de Igualdad a activar protocolos extraordinarios de refuerzo en los servicios y a coordinarse con diferentes institucione. Aunque el total de homicidios de mujeres ha registrado un descenso del 19% en los últimos años, las cifras de diciembre han vuelto visibles nuevas tendencias que inquietan a los especialistas. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y forense, advirtió la semana pasada sobre este incremento en la brutalidad de los ataques. Según sus análisis, los agresores emplean ahora más rabia e intensidad emocional, un fenómeno confirmado por el aumento del 50% en el número de puñaladas observadas en los casos de los últimos diez años.

Además, se identifican cuatro factores clave en este repunte: Lorente identifica cuatro factores clave en este repunte: el machismo latente, los periodos estacionales —como las fiestas navideñas—, cierto efecto de contagio tras casos recientes y el auge de discursos negacionistas, que legitiman y refuerzan las actitudes violentas. Ante un escenario donde resulta complejo prever el riesgo individual, Lorente ha pedido a las autoridades que tomen “medidas de carácter general” al no poder “controlar la individualidad de los casos”.

Se suman 46 víctimas mortales en lo que va de año

Desde el 22 de noviembre se han registrado ocho asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas. En lo que va de 2025, la cifra alcanza las 46 víctimas mortales, mientras que el conteo total desde que comenzaron los registros oficiales en 2003 suma 1.341 mujeres asesinadas. Pese a estas cifras, solo el 1,1 por ciento de la población identifica la violencia de género como uno de los principales problemas del país, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogidos por el ABC.

El primer crimen de este mes de diciembre tuvo lugar el día 2, cuando Oriana, de 29 años y origen argentino, fue hallada muerta en su domicilio de Alicante. Su agresor, que era su expareja y seguía residiendo con ella mientras tramitaban el divorcio, se suicidó en la vivienda tras matarla a puñaladas. No existían denuncias previas por malos tratos.

Un día después, el 3 de diciembre, Rossmery, de 39 años, fue asesinada en Torrijos (Toledo) por su pareja. Había abandonado el domicilio que compartían y se había refugiado en casa de una amiga tras recibir amenazas. Tenía tres hijos, dos de ellos, de 3 y 8 años, fueron testigos del crimen. La mujer había solicitado ayuda en el Centro de la Mujer, aunque no constaban denuncias previas contra el agresor.

El 5 de diciembre, Sayuri, en Barcelona, y Nati, en Valencia, también perdieron la vida. La primera de ellas, colombiana de 36 años, murió tras ser apuñalada en su vivienda de L’Hospitalet de Llobregat. La agresión fue perpetrada por su pareja, de 46 años y del mismo origen, quien carecía de antecedentes penales. La mujer, que trabajaba en España para sostener a sus tres hijos en Colombia, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía.

La misma intervención destapó lo sucedido con Nati, vecina de Catarroja de 50 años y permitió la llegada de servicios de emergencia. Después de tres días de la paliza mortal de su pareja, la mujer falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital La Fe de Valencia. Su atacante sí tenía antecedentes por violencia de género con otras mujeres, algo que han confirmado los vecinos del agresor para El Periódico.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Por su parte, Jennifer, de 30 años, fue asesinada en El Viso del Alcor (Sevilla) por su pareja, de 35 años, el 6 de diciembre. Su agresor también utilizó un arma blanca y posteriormente intentó ocultar el crimen provocando un incendio en la vivienda. La víctima era madre de una niña de 11 años y no estaba bajo ninguna medida de protección. El atacante estaba registrado en el sistema VioGén por antecedentes de malos tratos a otra mujer.

Ante este panorama es inevitable no observar un problema grave de violencia de género. Tanto la agresividad de los crímenes como la reincidencia han aumentado y con los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se demuestra que la violencia no es bidireccional entre hombres y mujeres. Además, según los datos consultados por ABC, de los más de 300 homicidios dolosos y asesinatos registrados en España el año pasado, cerca del 30 % de las víctimas fueron mujeres que murieron a consecuencia de la violencia de género.