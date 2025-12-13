Los adornos navideños de Buckingham Palace que puedes comprar para tu hogar: de velas a 50 euros a bolas para el árbol por 28

Una mesa de madera decorada al estilo más navideño con un árbol típico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno mes de diciembre, la gente sabe perfectamente qué festividades se aproximan. Las luces típicas de la calle ya están preparadas, los comercios ya se han organizado y los anuncios ya han bombardeado innumerables veces con que llega la Navidad. A la anual marabunta de estas fechas, se suma la Casa Real británica.

Desde la Royal Collection Trust, tienda online de la realeza anglosajona, se ofrece los adornos navideños del Buckingham Palace. La institución comparte con los ciudadanos los atrezos que la residencia real utilizará para este año. Según define The Sun, un medio británico: “Necesitarás un rescate real para comprarlos”.

Esta tienda online ha lanzado una colección exclusiva para la temporada de 2025. Los precios de estos artículos varían desde 18 euros hasta 97. Entre los productos más destacados se encuentran decoraciones con diseños que evocan la majestuosidad de los palacios reales y momentos históricos de la monarquía británica. Por ejemplo, la “Buckingham Palace Façade Glass Decoration” está disponible por 20 euros, mientras que el icónico “Guardsman with Drum Decoration” se vende por 18.

Para los aficionados a la realeza, también hay disponibles piezas más elaboradas, como la “CIIR Throne Decoration” por 31 euros, y la “Royal Lion Decoration” a 27. Los adornos conmemorativos de la coronación de Carlos III, como la Coronation Roundel Decoration (a 27 euros), también figuran entre los artículos más solicitados.

Un grupo de personas posa sonriente en una calle decorada con luces y adornos navideños, mientras un gran árbol de Navidad brilla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos más exclusivos de la colección, como la “The Coronation Limited Edition Bauble”, tienen un precio de 97 euros. Este representa una pieza única para los coleccionistas. Cada adorno está cuidadosamente diseñado para reflejar la rica tradición de la realeza británica y es una excelente manera de llevar un pedazo de la historia real a los hogares durante las festividades.

Mucho más que decoración

La oferta de la Royal Collection Trust no se limita únicamente a los adornos para el árbol. La tienda oficial de la Casa Real británica amplía su catálogo a otras categorías de productos que abarcan desde la gastronomía hasta la joyería.

De esta manera, se refuerza su carácter de tienda institucional y de lujo. Entre sus secciones destacan “Wine & Spirits”, ”Gifts” y ”Jewellery”, con artículos inspirados en la tradición y la iconografía de la monarquía.

Vasos de vino caliente, una bebida navideña (Adobe Stock)

En el apartado de bebidas, se pueden encontrar desde pequeñas botellas de whisky y ginebra vinculadas a residencias reales, con precios que rondan los 38 euros, hasta ediciones especiales de gran exclusividad. Es el caso de un whisky conmemorativo del cumpleaños del rey Carlos III, que alcanza los 3.600 euros, convirtiéndose en uno de los productos más caros del catálogo navideño.

La sección de regalos incluye cestas gourmet, bolsas festivas y cajas de dulces típicos británicos, con precios que oscilan entre las 20 y los 142 euros, mientras que la joyería ofrece piezas decorativas y accesorios inspirados en símbolos reales. Así, la tienda propone una experiencia que va más allá de la Navidad y permite acceder a productos de coleccionismo vinculados al patrimonio de la Corona británica.