España

Los adornos navideños de Buckingham Palace que puedes comprar para tu hogar: de velas a 50 euros a bolas para el árbol por 28

Un whisky conmemorativo del cumpleaños del rey Carlos III alcanza los 3.600 euros, convirtiéndose en uno de los productos más caros del catálogo navideño

Guardar
Una mesa de madera decorada
Una mesa de madera decorada al estilo más navideño con un árbol típico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno mes de diciembre, la gente sabe perfectamente qué festividades se aproximan. Las luces típicas de la calle ya están preparadas, los comercios ya se han organizado y los anuncios ya han bombardeado innumerables veces con que llega la Navidad. A la anual marabunta de estas fechas, se suma la Casa Real británica.

Desde la Royal Collection Trust, tienda online de la realeza anglosajona, se ofrece los adornos navideños del Buckingham Palace. La institución comparte con los ciudadanos los atrezos que la residencia real utilizará para este año. Según define The Sun, un medio británico: “Necesitarás un rescate real para comprarlos”.

Esta tienda online ha lanzado una colección exclusiva para la temporada de 2025. Los precios de estos artículos varían desde 18 euros hasta 97. Entre los productos más destacados se encuentran decoraciones con diseños que evocan la majestuosidad de los palacios reales y momentos históricos de la monarquía británica. Por ejemplo, la “Buckingham Palace Façade Glass Decoration” está disponible por 20 euros, mientras que el icónico “Guardsman with Drum Decoration” se vende por 18.

Para los aficionados a la realeza, también hay disponibles piezas más elaboradas, como la “CIIR Throne Decoration” por 31 euros, y la “Royal Lion Decoration” a 27. Los adornos conmemorativos de la coronación de Carlos III, como la Coronation Roundel Decoration (a 27 euros), también figuran entre los artículos más solicitados.

Un grupo de personas posa
Un grupo de personas posa sonriente en una calle decorada con luces y adornos navideños, mientras un gran árbol de Navidad brilla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos más exclusivos de la colección, como la “The Coronation Limited Edition Bauble”, tienen un precio de 97 euros. Este representa una pieza única para los coleccionistas. Cada adorno está cuidadosamente diseñado para reflejar la rica tradición de la realeza británica y es una excelente manera de llevar un pedazo de la historia real a los hogares durante las festividades.

Mucho más que decoración

La oferta de la Royal Collection Trust no se limita únicamente a los adornos para el árbol. La tienda oficial de la Casa Real británica amplía su catálogo a otras categorías de productos que abarcan desde la gastronomía hasta la joyería.

De esta manera, se refuerza su carácter de tienda institucional y de lujo. Entre sus secciones destacan “Wine & Spirits”, ”Gifts” y ”Jewellery”, con artículos inspirados en la tradición y la iconografía de la monarquía.

Vasos de vino caliente, una
Vasos de vino caliente, una bebida navideña (Adobe Stock)

En el apartado de bebidas, se pueden encontrar desde pequeñas botellas de whisky y ginebra vinculadas a residencias reales, con precios que rondan los 38 euros, hasta ediciones especiales de gran exclusividad. Es el caso de un whisky conmemorativo del cumpleaños del rey Carlos III, que alcanza los 3.600 euros, convirtiéndose en uno de los productos más caros del catálogo navideño.

La sección de regalos incluye cestas gourmet, bolsas festivas y cajas de dulces típicos británicos, con precios que oscilan entre las 20 y los 142 euros, mientras que la joyería ofrece piezas decorativas y accesorios inspirados en símbolos reales. Así, la tienda propone una experiencia que va más allá de la Navidad y permite acceder a productos de coleccionismo vinculados al patrimonio de la Corona británica.

Temas Relacionados

Casa Real británicaRealezaCasas RealesFamilia Real británicaPublicidad digitalComercio electrónicoCompras onlineEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify España este día

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Los 10 podcasts más escuchados

Si te encuentras con tu plaza de garaje ocupada, así debes actuar: “Puede ser un delito”

Para ser considerado como infracción habrá que determinar que el ocupante es consciente de que ese espacio corresponde a otra persona

Si te encuentras con tu

Receta de turrón de trufa casero para esta Navidad: cómo hacerlo de forma fácil y con pocos ingredientes

Combatir la subida del precio que sufren los productos con chocolate en el supermercado y disfrutar de una tableta de cacao con textura cremosa y un sabor exquisito es posible siguiendo unos sencillos pasos

Receta de turrón de trufa

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El PP no reduce su crítica con el partido vasco y Miguel Tellado les acusa de ser “la muleta de Sánchez”

El PNV exige al Gobierno

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Las medidas cautelares decretadas por el juez son la prohibición de salir del país, la retirada de sus pasaportes, y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado

El juez deja en libertad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas