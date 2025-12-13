Fedra Lorente cambia su versión sobre su ruina económica en ‘¡De Viernes!’: “No he pedido dinero ni comida y no ha sido una estafa del amor”

Fedra Lorente, en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Fedra Lorente ha vuelto al ojo público después de años tras desvelar su ruina económica tres meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales, que también ha sido el causante de su situación. La actriz que encarnaba a ‘La Bombi’ del Un, dos, tres se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para aclarar algunos temas de los que se había estado hablando. Sin embargo, su nuevo relato contradice en parte las declaraciones que ya había hecho en Y ahora Sonsoles o la revista Semana.

Uno de los temas que más habían llamado la atención de su testimonio era que había tenido “que recurrir a Cáritas”, pero ahora su versión es diferente: “No he pedido dinero ni comida”. Eso sí, ha reconocido que el párroco de su iglesia les ayudó durante cuatro años, pese a que se suponía que por entonces todavía no habían llegado los problemas económicos: “A mí el cura en Nochevieja me traía bolsas de comida. Yo estaba muy agradecida, pero Miguel estaba cortado”.

De hecho, ha asegurado que antes del fallecimiento de su marido no se dio cuenta de esos problemas: “No me daba cuenta porque a mí me seguía entrando dinero en mi cuenta. En casa no faltaba el dinero porque yo trabajaba y a mí me ha ido siempre muy bien”. Al cazar la contradicción, Lydia Lozano le ha preguntado cómo se alcanzó la situación actual si ella afrontaba tanto éxito laboral y Lorente volvía a recuperar la primera versión: “Es que tampoco trabajaba tanto”.

La actriz Fedra Lorente cuenta en '¡De Viernes!' la estafa por la que se ha arruinado

La realidad de la estafa de Miguel Morales

Después, Fedra Lorente ha vuelto a alterar sus propias palabras al recordar que sí que sí se percató de que algo pasaba antes de la muerte de Morales: “Me di cuenta cuando vi que la nevera estaba vacía”. Al saltar la noticia la estafa se cifró en 50.000 euros, pero la actriz ha asegurado que “han sido muchísimo menos de 55.000 euros”: “No sé cuánto dinero le han estado quitando. Ni Miguel ni mi hija me hablaban nunca de dinero”.

Tampoco ha corroborado la versión que más se ha extendido, en la que se rumoreaba que la estafa estaba vinculada a una infidelidad: “Es mentira que haya sido una estafa del amor. No había ninguna mujer. Cada día le mandaban las fotos de una mujer diferente y yo le decía ‘pero no ves que te están estafando’, y él siempre me decía que no, que ‘ellos están peor que nosotros’”.

Se ha encargado de aclarar cómo eran esas estafas: “Le decían que si le daba 8.000 euros, en 48 horas le devolverían 40.000″. Sin embargo, también ha revelado que estas peticiones duraron “cuatro años”, por lo que de ser cierto quizás la cifra sí podría superar los 50.000 euros de los que se hablaron en un inicio.

Fedra Lorente, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

De nuevo, cambiaba su versión para asegurar que tanto ella como su hija supieron lo que pasaba con Morales en vida e intentaron pararlo sin éxito: “La cosa es que es un huevón y que se ha dejado llevar y le decían que los niños no tenían para comer, que su padre se estaba muriendo… Cada vez era una historia diferente".

Fedra Lorente niega la venta de su vivienda

El tema de su vivienda también hizo saltar las alarmas con sus primeras entrevistas, en las que afirmaba que podría llegar a vender su casa, pero parece que ha cambiado de opinión: “La casa es mía. Y la heredera universal es mi hija. Lo único que debemos es la comunidad, ya media comunidad”.

Además, Fedra Lorente ha terminado con un pronóstico mucho más esperanzador que la asfixiante ruina de la que se habló desde un inicio: “A día de hoy puedo comer porque se me ayuda. Yo sigo trabajando y mi hija va a empezar a trabajar ahora. Yo voy a poder pagar esa hipoteca antes de que mi hija se vaya de la casa”.