Tres estafas y una hipoteca inversa: los detalles de la ruina económica de Fedra Lorente tras la muerte de su marido, Miguel Morales

Fedra Lorente y Miguel Morales, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Fedra Lorente y su hija están atravesando una complicada situación personal tras la muerte del marido de la actriz, Miguel Morales, el pasado mes de septiembre. La recordada azafata del Un, dos, tres... ha revelado recientemente que se encuentra en la ruina económica y ha llegado a tener que pedir ayuda a Cáritas para cubrir sus necesidades básicas.

Lorente se sentará en el programa ¡De viernes! para contar en primera persona qué le ha llevado a perder todo su patrimonio, una información de la que se han conocido más detalles en las últimas horas.

Según ha relatado Francis Cervera, amigo de Miguel Morales e integrante de Los Brincos, en el programa Y ahora, Sonsoles, el marido de Fedra Lorente fue víctima de una serie de estafas y contrató una hipoteca inversa para hacer frente a las deudas derivadas de ello, una combinación de factores que ha sumido a su viuda en la absoluta ruina.

Las estafas en las que cayó Morales

El origen de la ruina familiar se remonta a una serie de estafas que afectaron directamente a Miguel Morales. La primera, conocida como la ‘estafa del amor’, consistió en el engaño por parte de una supuesta mujer militar en apuros, que logró que Morales transfiriera al menos 50.000 euros a una red de estafadores con base en Nigeria.

Posteriormente, Morales fue víctima de otros dos fraudes: uno perpetrado por falsos abogados que le prometieron recuperar el dinero perdido en la primera estafa, y otro por supuestos técnicos informáticos que se hicieron pasar por profesionales de soporte. Morales llegó a atribuir estos episodios a un brote psicótico tras descubrir la magnitud del engaño, según narró Cervera en el espacio de Sonsoles Ónega.

La actriz Fedra Lorente cuenta en '¡De Viernes!' la estafa por la que se ha arruinado

Ante la situación financiera crítica, en 2021 Morales recurrió a una hipoteca inversa para obtener liquidez. El músico suscribió un préstamo de 157.378 euros utilizando como aval la vivienda familiar de 214 metros cuadrados en Mirasierra. El crédito aplicaba un interés compuesto del 7% mensual, lo que ha provocado que la deuda acumulada supere actualmente los 220.000 euros. Esta operación financiera, lejos de aliviar la situación, ha dejado a la familia en una posición aún más vulnerable, ya que la deuda sigue aumentando de forma automática con el paso del tiempo.

La hipoteca inversa suscrita por Morales incluye una cláusula que permite a la entidad financiera reclamar el reembolso íntegro de la deuda al cumplirse un año del fallecimiento. Dado que la muerte de Morales se produjo el 18 de septiembre de 2025, la familia podría enfrentarse a la pérdida de la vivienda en los próximos meses si no logra saldar la deuda. Isabel Rábago ha explicado en Antena 3 que “se encuentra con una herencia que más que beneficios, eran deudas”, y que la aceptación de la misma podría haberse producido de manera inconsciente.

Tras el fallecimiento de Morales el 18 de septiembre de 2025, la familia ha descubierto la magnitud de la deuda heredada. Lorente ha relatado en una entrevista con Semana: “Mi hija descubrió que las cuentas de Miguel estaban vacías”. Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, madre e hija han comenzado a vender enseres personales, como guitarras y amplificadores, y han solicitado ayuda a Cáritas para cubrir sus necesidades básicas.

Mónica Vergara ha señalado en El tiempo justo que Lorente “lleva sin pagar la comunidad más de cuatro años y es una deuda importante”. La actriz permanece en la vivienda familiar, aunque ha manifestado su preocupación por el futuro de su hija: “Cuando yo me muera, esta deuda tiene que estar solventada porque no quiero que mi hija se quede en la calle”, ha declarado.