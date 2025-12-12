España

Tres estafas y una hipoteca inversa: los detalles de la ruina económica de Fedra Lorente tras la muerte de su marido, Miguel Morales

La actriz y su hija afrontan una deuda de más de 220.000 euros por la mala gestión del que fuera integrante de Los Brincos

Guardar
Fedra Lorente y Miguel Morales,
Fedra Lorente y Miguel Morales, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Fedra Lorente y su hija están atravesando una complicada situación personal tras la muerte del marido de la actriz, Miguel Morales, el pasado mes de septiembre. La recordada azafata del Un, dos, tres... ha revelado recientemente que se encuentra en la ruina económica y ha llegado a tener que pedir ayuda a Cáritas para cubrir sus necesidades básicas.

Lorente se sentará en el programa ¡De viernes! para contar en primera persona qué le ha llevado a perder todo su patrimonio, una información de la que se han conocido más detalles en las últimas horas.

Según ha relatado Francis Cervera, amigo de Miguel Morales e integrante de Los Brincos, en el programa Y ahora, Sonsoles, el marido de Fedra Lorente fue víctima de una serie de estafas y contrató una hipoteca inversa para hacer frente a las deudas derivadas de ello, una combinación de factores que ha sumido a su viuda en la absoluta ruina.

Las estafas en las que cayó Morales

El origen de la ruina familiar se remonta a una serie de estafas que afectaron directamente a Miguel Morales. La primera, conocida como la ‘estafa del amor’, consistió en el engaño por parte de una supuesta mujer militar en apuros, que logró que Morales transfiriera al menos 50.000 euros a una red de estafadores con base en Nigeria.

Posteriormente, Morales fue víctima de otros dos fraudes: uno perpetrado por falsos abogados que le prometieron recuperar el dinero perdido en la primera estafa, y otro por supuestos técnicos informáticos que se hicieron pasar por profesionales de soporte. Morales llegó a atribuir estos episodios a un brote psicótico tras descubrir la magnitud del engaño, según narró Cervera en el espacio de Sonsoles Ónega.

La actriz Fedra Lorente cuenta en '¡De Viernes!' la estafa por la que se ha arruinado

Ante la situación financiera crítica, en 2021 Morales recurrió a una hipoteca inversa para obtener liquidez. El músico suscribió un préstamo de 157.378 euros utilizando como aval la vivienda familiar de 214 metros cuadrados en Mirasierra. El crédito aplicaba un interés compuesto del 7% mensual, lo que ha provocado que la deuda acumulada supere actualmente los 220.000 euros. Esta operación financiera, lejos de aliviar la situación, ha dejado a la familia en una posición aún más vulnerable, ya que la deuda sigue aumentando de forma automática con el paso del tiempo.

La hipoteca inversa suscrita por Morales incluye una cláusula que permite a la entidad financiera reclamar el reembolso íntegro de la deuda al cumplirse un año del fallecimiento. Dado que la muerte de Morales se produjo el 18 de septiembre de 2025, la familia podría enfrentarse a la pérdida de la vivienda en los próximos meses si no logra saldar la deuda. Isabel Rábago ha explicado en Antena 3 que “se encuentra con una herencia que más que beneficios, eran deudas”, y que la aceptación de la misma podría haberse producido de manera inconsciente.

Tras el fallecimiento de Morales el 18 de septiembre de 2025, la familia ha descubierto la magnitud de la deuda heredada. Lorente ha relatado en una entrevista con Semana: “Mi hija descubrió que las cuentas de Miguel estaban vacías”. Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, madre e hija han comenzado a vender enseres personales, como guitarras y amplificadores, y han solicitado ayuda a Cáritas para cubrir sus necesidades básicas.

Mónica Vergara ha señalado en El tiempo justo que Lorente “lleva sin pagar la comunidad más de cuatro años y es una deuda importante”. La actriz permanece en la vivienda familiar, aunque ha manifestado su preocupación por el futuro de su hija: “Cuando yo me muera, esta deuda tiene que estar solventada porque no quiero que mi hija se quede en la calle”, ha declarado.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaDe ViernesEstafasTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente

Francisco Rius, jurista: “Un colegio no puede subir fotografías de tus hijos a redes sociales si no cuenta con tu consentimiento”

La legislación vigente refuerza la necesidad de contar con autorización expresa para la difusión de imágenes de menores en redes sociales

Francisco Rius, jurista: “Un colegio

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Los expertos demandan un Pacto Social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita “corregir, superar y anticipar” los cambios de la evolución demográfica

España necesita un millón y

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

Se ofrecían dos millones para atender a una media de 52 pacientes anuales. El contrato ha quedado desierto. Mientras, siguen las obras en los hospitales de Fuenlabrada y La Paz para instalar los dos aceleradores entregados por Amancio Ortega

Ningún hospital privado se ha

Los 7 consejos de una nutricionista para no caer en excesos esta Navidad: “Ningún alimento está prohibido”

Esta época suele ser difícil para mantener hábitos saludables por las comidas abundantes, los horarios irregulares y la falta de ejercicio

Los 7 consejos de una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Preguntar la edad y el estado civil en un proceso de selección de trabajo no es legal”

Francisco López, abogado: “La Seguridad Social puede suspender el pago de tu pensión en 2026 si no haces esto”

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”