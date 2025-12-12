España

Rosalba Herrero, doctora: “Las ojeras no siempre tienen que ver con el sueño”

Esta coloración bajo los párpados pueden deberse a múltiples factores más allá del insomnio

Tras algunas malas de sueño, es natural que aparezcan en nuestro rostro ojeras que nos delatan. Esas coloraciones azuladas, grisáceas o moradas aparecen debajo de los párpados y pueden ir acompañadas de cierta inflamación. Esto ocurre porque, cuando estamos muy cansados, las venas que circulan bajo nuestros ojos se hinchan y la zona desentona con el color del resto de la cara.

Sin embargo, las ojeras no siempre están relacionadas con el sueño. De hecho, según cuenta la doctora Rosalba Herrero, médica estética, en un vídeo publicado en sus redes sociales, “la mayoría de las ojeras no tienen que ver con la falta de descanso”.

Según expone la doctora Herrero en esta publicación en TikTok (@drarosalbaherrerozerpa), “muchas de las ojeras aparecen porque la piel de esta zona es muy fina, se transparentan los vasos o porque has perdido volumen en la zona o en la región malar". Como consecuencia, eso “hace que la sombra se marque más, aunque duermas ocho horas”. Además, las ojeras también pueden deberse a una pigmentación por genética.

Sin embargo, independientemente del origen de nuestras ojeras, la experta en medicina estética asegura que pueden tratarse, “mejorando la calidad de la piel, dando soporte si falta volumen y corrigiendo la pigmentación según el caso”. Por ello, en función del tipo de ojera, se aplican unos u otros tratamientos.

Tratamiento para las ojeras

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes tanto en hombres como en mujeres. Como ha explicado la doctora Herrero, estas sombras oscuras bajo los ojos pueden aparecer por múltiples causas: falta de descanso, estrés, genética, envejecimiento o incluso hábitos de vida poco saludables.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

En los casos relacionados con el sueño, un buen descanso y una rutina equilibrada pueden ayudar a reducirlas significativamente. Sin embargo, hay personas que, aun mejorando su estilo de vida y utilizando distintos cosméticos, continúan presentando estas marcas. Para ellas, los tratamientos médico-estéticos sin cirugía se consolidan como la alternativa más efectiva para eliminar o atenuar cualquier tipo de ojeras, declaran los profesionales del Centro de Oftalmología Barraquer.

Uno de los procedimientos más utilizados es la mesoterapia facial, una técnica que consiste en la infiltración de vitaminas, minerales y ácido hialurónico en la zona periocular. Su objetivo es mejorar la hidratación, estimular la producción de colágeno y favorecer la microcirculación. Como resultado, la piel se vuelve más luminosa, firme y uniforme, reduciendo notablemente el aspecto cansado.

Otra opción muy demandada son los peelings revitalizantes, ideales para tratar ojeras pigmentarias o marrones. Estos tratamientos utilizan sustancias químicas suaves que exfolian las capas superficiales de la piel, favoreciendo la renovación celular. Con varias sesiones, se aclara el tono de la ojera y se consigue una mirada más fresca y homogénea.

Por último, el ácido hialurónico es uno de los tratamientos estrella para corregir ojeras hundidas o con pérdida de volumen. Mediante pequeñas infiltraciones, se rellena el surco lagrimal, suavizando la sombra que genera profundidad en la zona. Además, aporta hidratación y elasticidad, proporcionando un aspecto natural y descansado de forma inmediata.

