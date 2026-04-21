Ni contento ni emotivo: esto es lo que significa que tu perro se revolucione cuando vuelves a casa

No es bueno exponer a tus mascotas a cambios tan bruscos. (Pexels)

Abrir la puerta de casa y ser recibido por un torbellino de ladridos, saltos, carreras y, en ocasiones, incluso un pequeño charco de orina en el suelo, es una escena cotidiana para muchas familias. Durante años, hemos humanizado y normalizado esta reacción, interpretándola como una inmensa demostración de amor y alegría. Creemos que nuestro perro nos ha echado tanto de menos que simplemente no puede contener la felicidad de volver a vernos tras una jornada de trabajo o unas horas de ocio.

Sin embargo, la realidad detrás de este comportamiento efusivo es muy distinta y bastante menos romántica. Los veterinarios y expertos en comportamiento animal advierten de que esta revolución desmedida no es sinónimo de que el animal esté contento, sino que representa un claro síntoma de estrés y ansiedad por separación. Lo que nosotros percibimos como una fiesta de bienvenida, para ellos es el final de un episodio de angustia constante en el que no sabían si regresaríamos.

Un saludo sano y equilibrado debería ser tranquilo y pausado. Cuando un perro cruza la línea hacia la hiperactividad al vernos, no solo nos está pidiendo ayuda a nivel psicológico, sino que está poniendo en riesgo su propio bienestar físico. Estos picos tan bruscos de emoción y agitación provocan que el corazón del animal trabaje a un ritmo peligrosamente acelerado en cuestión de segundos, un factor que resulta especialmente crítico y peligroso cuando hablamos de perros de edad avanzada.

Por qué las despedidas interminables perjudican a tu mascota

El origen de este problema de ansiedad suele encontrarse, paradójicamente, en el exceso de atenciones que les brindamos en momentos clave. Para muchos dueños, es una costumbre arraigada dedicar varios minutos a despedirse de su perro antes de cruzar la puerta, llenándolo de abrazos, besos y frases reconfortantes. Al regresar, el ritual se repite a la inversa, devolviendo el saludo con la misma intensidad emocional. Lo hacemos con la mejor de las intenciones, para mostrarles nuestro cariño, pero el efecto que logramos en su mente es justo el contrario.

Descubre cómo la interacción con perros de terapia está transformando la experiencia educativa de niños con necesidades especiales. Este programa busca reducir la ansiedad y fomentar la interacción en un entorno escolar inclusivo.

Hay que comprender que los perros no tienen nuestra misma noción del tiempo. No saben distinguir si nos marchamos a la oficina durante ocho horas, si bajamos a comprar el pan cinco minutos o si nos vamos para siempre. Al protagonizar despedidas y saludos tan largos e intensos, el mensaje real que el animal procesa es que nuestra marcha es un evento grave y preocupante. Esta dramatización involuntaria por nuestra parte alimenta su inseguridad, haciendo que la tensión escale durante nuestra ausencia y detone en forma de nerviosismo extremo cuando por fin logran vernos de nuevo.

La regla de los dos segundos para los perros

Afortunadamente, los profesionales de la salud animal aseguran que este hábito perjudicial se puede revertir en cuestión de unas pocas semanas si estamos dispuestos a modificar nuestras propias rutinas. La solución no pasa por ignorar a nuestra mascota o dejar de quererla, sino por cambiar el momento exacto en el que le demostramos ese afecto. La clave principal reside en restarles importancia a las entradas y salidas del domicilio, convirtiéndolas en un trámite aburrido y cotidiano para el animal.

Tratar de despedirse de la forma más normal y cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los veterinarios recomiendan encarecidamente optar por la neutralidad: los saludos y las despedidas deben acortarse drásticamente a un par de segundos. Un gesto rápido o una caricia breve son más que suficientes. De este modo, el perro empieza a comprender que cruzar la puerta principal no es un acontecimiento excepcional, y que no hay motivos reales para alarmarse ni sospechar de un abandono permanente.

Para que el vínculo afectivo no se resienta, la estrategia consiste en reservar todos esos besos, juegos y sesiones largas de mimos para otros instantes del día, cuando tanto el dueño como el perro estén relajados y lejos del contexto de la puerta de entrada. Con constancia y paciencia, el animal aprenderá a gestionar sus emociones, su ritmo cardíaco dejará de dispararse y, finalmente, las llegadas a casa volverán a ser ese momento de paz y cariño tranquilo que ambos necesitáis.