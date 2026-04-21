La esperada fotografía de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, que confirma su mejor momento: recuperada y acompañada de su madre

Sheila Devil en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Después de años marcados por la incertidumbre y la preocupación, Sheila Devil vuelve a asomarse al foco público con una imagen que lo dice todo sin necesidad de palabras. La hija del mítico Camilo Sesto ha reaparecido en redes sociales con una fotografía junto a su madre, Lourdes Ornelas, confirmando así lo que muchos esperaban: que su proceso de recuperación sigue avanzando.

La instantánea, publicada en su perfil de Instagram, muestra a madre e hija posando juntas, ambas con gafas de sol y contentas. No hay texto ni explicaciones junto a la fotografía, pero tampoco hacen falta. La imagen transmite complicidad, calma y, sobre todo, una sensación de estabilidad que contrasta con los momentos más difíciles que ha atravesado en los últimos años.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Durante mucho tiempo, Sheila Devil fue protagonista de titulares por motivos muy alejados de lo que ahora parece querer construir. Problemas personales, episodios relacionados con el consumo de sustancias y un evidente deterioro físico pusieron en alerta tanto a su entorno más cercano como a quienes seguían su historia desde fuera. La preocupación fue constante, especialmente para su madre, que nunca se separó de su lado.

Sheila Devil y Lourdes Onelas en una imagen de redes sociales. (instagram @sheila.devil)

Fue precisamente a comienzos de este año cuando se produjo un punto de inflexión. Tras mucho insistir, Sheila decidió dar el paso e ingresar en un centro especializado para tratar sus adicciones. Una decisión valiente que marcó el inicio de una recuperación integral, no solo física, sino también emocional. Desde entonces, el proceso ha sido discreto, alejado del ruido mediático, pero con señales claras de evolución.

Lourdes Ornelas, a su lado pese a todo

Lourdes Ornelas ha sido una figura clave en todo este recorrido. Siempre firme, siempre presente, ha defendido públicamente la importancia de abordar las adicciones como lo que son: una enfermedad. En su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, dejó claro que su prioridad era acompañar a su hija sin dramatizar: “Hay que tratarlo como lo que es. Es una situación difícil, es una enfermedad y yo estoy ahí acompañándolo y estando cuando me necesita y apoyándolo dentro de esta situación que es tremenda. Aprendes a vivir como todo en la vida”.

Lourdes Ornelas rompe el silencio sobre la hija trans que tuvo con Camilo Sesto (Fotos: Instagram/@hercitycallale)

La nueva fotografía no es un hecho aislado. Ya en marzo, Sheila sorprendía con otra publicación en la que se dejaba ver más recuperada, con mejor aspecto y una actitud más tranquila. Ahora, este nuevo gesto refuerza esa línea de progreso y, además, subraya el papel fundamental que su madre sigue desempeñando en su vida.

Las reacciones no se han hecho esperar. Madre e hija miran a la cámara, ambas ocultas tras unas gafas de sol, y demuestran una sintonía que ha encantando a los seguidores de Devil, que no han dudado en aplaudir su recuperación. “Esta si es una buenísima compañía tú madre”, ha escrito uno de ellos, a lo que otro ha añadido que “Es lo mejor que puedes tener en tu vida”.

Porque si algo caracteriza esta nueva etapa es, precisamente, la discreción. Lejos de polémicas o declaraciones públicas, Sheila Devil parece haber optado por reconstruirse desde lo íntimo, paso a paso. Un enfoque que contrasta con su pasado reciente, donde cada movimiento era observado con lupa.

Éste es el grado de estudios de Camilo Blanes ahora conocida como Sheila Devil, hija trans de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas (Fotos: Instagram/@Sheila Devil)

No hay que olvidar que su historia ha estado marcada por momentos especialmente duros. Ingresos hospitalarios, conflictos personales y una exposición mediática constante configuraron un escenario complicado del que no era fácil salir. En más de una ocasión, Lourdes Ornelas llegó a reconocer que temió lo peor, dejando entrever la gravedad de la situación.