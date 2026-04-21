Esto es lo que ocurre en tu cuerpo si tomas matcha durante un mes, según un doctor

Imagen de recurso de un matcha. (Infobae)

El café es el combustible para arrancar el día para la mayoría de madrugadores, pero hay quienes optan por otras bebidas que pueden ser incluso más efectivas, como el matcha. Su consumo de forma diaria durante un mes transforma varias funciones del cuerpo, según explica el médico Alexandre Olmos, conocido por su labor divulgativa en TikTok (@dr.alexandreolmos).

El té matcha es conocido por sus propiedades antioxidantes, sobre todo y entre otras, que ayudan a reducir el "estrés oxidativo del organismo, un problema que se agrava con la edad", según los especialistas de la Fundación Española del Corazón. Es decir, que ayuda a prevenir o retrasar el daño celular. Pero es beneficioso para muchos otros aspectos de la salud y sus propiedades se incrementan con el consumo regular.

Qué ocurre cuando se toma matcha de forma regular

Olmos explica que, tras los primeros días, se percibe “una energía más limpia, sin el pico y la caída que produce el café”. El especialista explica que esto sucede porque “el matcha contiene L-teanina, un aminoácido que libera la cafeína de forma progresiva y mantiene tu concentración estable durante horas”.

Las semanas siguientes, de acuerdo con Alexandre Olmos, traen beneficios asociados al alto contenido de antioxidantes: “El matcha tiene hasta diez veces más antioxidantes que un té verde normal”. A raíz de esta propiedad, según detalla Olmos, quienes lo consumen ven “una menor inflamación, mejor aspecto de la piel y una mayor protección celular”.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Durante la tercera semana, según el médico, cobra relevancia el metabolismo: “Hay estudios que muestran que el matcha favorece la oxidación de grasas y mejora la sensibilidad a la insulina”. Sobre el impacto gastrointestinal, Olmos añade que: “Tu digestión se regula y la hinchazón empieza a reducirse”.

Respecto al impacto en el cerebro, Alexandre Olmos identifica una diferencia clara al final del cuarto periodo semanal: “La combinación de L-teanina con los polifenoles del matcha mejora la memoria, la claridad mental y reduce los niveles de cortisol”. Desde la perspectiva de la epigenética, el facultativo puntualiza que “estos compuestos pueden influir en la expresión de genes relacionados con la neuroprotección y el envejecimiento celular”.

Una fuente extraordinaria de vitaminas y minerales

Además, aporta varias vitaminas, como la A y la K (que ayudan a la formación y al mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos), la B2 y la C (importantes para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo), la D (que ayuda a absorber calcio), y la E (que ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias).

También es una fuente rica en proteínas, en clorofila, y en minerales como el calcio, el hierro y el potasio, además de varios componentes como la cafeína y aminoácidos, entre los que destaca la L-teanina, que ayuda a facilitar concentración y mejora el sueño.