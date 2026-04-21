España

Esto es lo que ocurre en tu cuerpo si tomas matcha durante un mes, según un doctor

Esta bebida proporciona una energía más estable y mejora el enfoque mental gracias a su combinación de cafeína y L-teanina

Guardar
Imagen de recurso de un matcha. (Infobae)
Imagen de recurso de un matcha. (Infobae)

El café es el combustible para arrancar el día para la mayoría de madrugadores, pero hay quienes optan por otras bebidas que pueden ser incluso más efectivas, como el matcha. Su consumo de forma diaria durante un mes transforma varias funciones del cuerpo, según explica el médico Alexandre Olmos, conocido por su labor divulgativa en TikTok (@dr.alexandreolmos).

El té matcha es conocido por sus propiedades antioxidantes, sobre todo y entre otras, que ayudan a reducir el "estrés oxidativo del organismo, un problema que se agrava con la edad", según los especialistas de la Fundación Española del Corazón. Es decir, que ayuda a prevenir o retrasar el daño celular. Pero es beneficioso para muchos otros aspectos de la salud y sus propiedades se incrementan con el consumo regular.

Qué ocurre cuando se toma matcha de forma regular

Olmos explica que, tras los primeros días, se percibe “una energía más limpia, sin el pico y la caída que produce el café”. El especialista explica que esto sucede porque “el matcha contiene L-teanina, un aminoácido que libera la cafeína de forma progresiva y mantiene tu concentración estable durante horas”.

Las semanas siguientes, de acuerdo con Alexandre Olmos, traen beneficios asociados al alto contenido de antioxidantes: “El matcha tiene hasta diez veces más antioxidantes que un té verde normal”. A raíz de esta propiedad, según detalla Olmos, quienes lo consumen ven “una menor inflamación, mejor aspecto de la piel y una mayor protección celular”.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Durante la tercera semana, según el médico, cobra relevancia el metabolismo: “Hay estudios que muestran que el matcha favorece la oxidación de grasas y mejora la sensibilidad a la insulina”. Sobre el impacto gastrointestinal, Olmos añade que: “Tu digestión se regula y la hinchazón empieza a reducirse”.

Respecto al impacto en el cerebro, Alexandre Olmos identifica una diferencia clara al final del cuarto periodo semanal: “La combinación de L-teanina con los polifenoles del matcha mejora la memoria, la claridad mental y reduce los niveles de cortisol”. Desde la perspectiva de la epigenética, el facultativo puntualiza que “estos compuestos pueden influir en la expresión de genes relacionados con la neuroprotección y el envejecimiento celular”.

Una fuente extraordinaria de vitaminas y minerales

Además, aporta varias vitaminas, como la A y la K (que ayudan a la formación y al mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos), la B2 y la C (importantes para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo), la D (que ayuda a absorber calcio), y la E (que ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias).

También es una fuente rica en proteínas, en clorofila, y en minerales como el calcio, el hierro y el potasio, además de varios componentes como la cafeína y aminoácidos, entre los que destaca la L-teanina, que ayuda a facilitar concentración y mejora el sueño.

Temas Relacionados

Alimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 21 abril

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 21 abril

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La investigación se centra en el desvío de dinero procedente de contratos públicos para sufragar gastos privados de miembros de la organización Fundación para la Inclusión Laboral

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte de que las alteraciones en el mercado global del petróleo han provocado “la mayor crisis energética de la historia”

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

El avance del estrilda común en España: el abandono agrario y las plantas invasoras favorecen la expansión de esta ave exótica africana

Estas interacciones positivas entre especies no nativas pueden alterar y degradar los ecosistemas mediterráneos

El avance del estrilda común en España: el abandono agrario y las plantas invasoras favorecen la expansión de esta ave exótica africana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

ECONOMÍA

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”