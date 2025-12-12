España

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026

El INE atribuye la desaceleración de la inflación al descenso del coste de la electricidad, cuya bajada el pasado mes ha impulsado el cambio de tendencia desde la subida de precios del 3,1% de octubre

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la tasa de inflación cayó una décima en el mes de noviembre, hasta situarse en el 3%. Este descenso en el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde los máximos en 16 meses alcanzados en octubre rompe la dinámica de dos meses consecutivos de incrementos, según los datos definitivos publicados por el organismo.

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han atribuido esta contención en el crecimiento de precios al comportamiento del mercado eléctrico, después de que el precio de la luz bajase en el penúltimo mes del año frente a la subida experimentada durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

La publicación de la lectura definitiva de la tasa interanual de inflación para el mes de noviembre permite confirmar la cifra de revalorización de las pensiones contributivas prevista para 2026, que se mantiene en el 2,7% calculado con el dato adelantado. La normativa vigente fija que el aumento de estas prestaciones se determina a partir del promedio interanual del IPC durante los doce meses previos, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso.

Los alimentos suben, pero el grupo de vivienda se abarata

Varios hombres compran en un
Varios hombres compran en un mercado. (Europa Press)

Por grupos, la evolución de precios en vivienda fue el que mayor impacto tuvo en la reducción de la tasa anual, al bajar su tasa 1,8 puntos hasta el 5,7%, como consecuencia directa del abaratamiento de la electricidad. Por otro lado, ocio y cultura incrementó su variación anual hasta el 1,2%, más de un punto por encima del mes anterior, principalmente porque los precios de los paquetes turísticos descendieron menos de lo que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado en la entrada de esta campaña de invierno.

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, la tasa anual alcanzó el 2,8% tras un aumento de cuatro décimas. Este avance estuvo apuntalado esencialmente por dos factores: por un lado, el aumento de los precios de aceites y grasas, que en el mismo mes del año pasado habían mostrado descensos, y, por otro, el encarecimiento más pronunciado registrado en leche, queso y huevos en comparación con noviembre anterior.

Madrid registra el IPC más alto y Canarias el más bajo

La Comunidad de Madrid lideró el listado de las regiones con la inflación más pronunciada al registrar la tasa más elevada, alcanzando un 3,7%. Le siguieron de cerca Ceuta con 3,5% y la Comunidad Valenciana con un 3,4%, mientras Castilla y León y  Aragón registraron un 3,1%. En un nivel algo inferior se situaron territorios como Islas Baleares, Extremadura y País Vasco, todos con un índice del 3,2%. Por su parte, Navarra, Cantabria y Asturias se sitúan en el 3%, en línea con el valor nacional.

En el extremo opuesto, las menores tasas de inflación correspondieron a Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%), y la Región de Murcia (2,5%). Entre estos extremos, regiones como Cataluña (2,6%), Castilla-La Mancha (2,7%), Melilla (2,8%), Galicia (2,8%) y Andalucía (2,9%) se situaron en el grupo medio.

(Noticia en ampliación)

