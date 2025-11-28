España

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

La electricidad abarata la cesta en el penúltimo mes del año, pero ocio, cultura y alimentos mantienen la presión en el IPC y elevan la tasa subyacente en una décima hasta el 2,6%

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

La inflación se moderó en noviembre hasta el 3%, una décima por debajo de la tasa interanual marcada el mes anterior, gracias al descenso en los precios de la electricidad. Tras dos meses consecutivos de subidas, el Índice de Precios de Consumo (IPC) revierte su tendencia al alza y logra compensar el impulso al alza que ha supuesto el segmento de ocio y cultura, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta reducción frente al 3,1% de octubre, cuando el IPC cerró con su aumento interanual más alto en 16 meses, se explica sobre todo por el contraste de la bajada de los precios de la electricidad con el incremento producido en noviembre de 2024. En sentido inverso, los precios del sector de ocio y cultura han descendido menos que durante el mismo mes del año anterior. Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron una subida de precios, frente a la bajada observada el año pasado en esta categoría.

En comparación intermensual, la cesta de la compra se ha encarecido en un 0,2% entre octubre y noviembre. Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos por su alta volatilidad en precios, muestra un leve repunte, situándose en el 2,6 %, una décima más que la cifra registrada en octubre.

Con este nuevo aumento, tasa subyacente encadena su segundo mes consecutivo de subidas tras el 2,5% de octubre. Antes de eso, no se registró variación en el índice en septeimbre, que venía de dos meses seguidos de aumentos, con un 2,3% en julio y un 2,4% en agosto.

Variación del IPCA en noviembre

La tasa anual ha disminuído hasta el 3,1% para el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), un indicador estadístico que utiliza una metodología común para todos los países de la Unión Europea y permite comparar de forma precisa la inflación entre los diferentes Estados miembros. Por su parte, la variación interanual de la inflación subyacente se ha situado en el 2,7% con el cálculo armonizado, mientras que no se ha registrado variación en comparación con octubre.

Una persona comprando en un
Una persona comprando en un supermercado. (REUTERS/Jeenah Moon)

Previsión para 2025 y 2026

Esta leve moderación de la cifra de inflación se sitúa en línea con las previsiones de varios analistas, que apuntan a un descenso paulatino y esperan que el año finalice con una tendencia a la baja. De cara a 2025, Funcas estima que la inflación media anual se mantendrá en 2,6%, mientras que la inflación subyacente rondaría el 2,3%. Estas cifras indican un movimiento desinflacionario, aunque con menor rapidez que en etapas previas. Para 2026, el consenso de sus analistas anticipa una media anual de 2,1% para la inflación general y 2,2% para la subyacente, proyectando un cierre ese año en torno al 2%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por otra parte, también apunta a que la inflación se reducirá progresivamente, pasando del 2,6% actual al 1,8% en 2027 con un frenazo más pronunciado al vaticinado por el centro de análisis español.

