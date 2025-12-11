Precio de la luz en España este viernes

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este viernes 12 de diciembre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 12 de diciembre

Precio promedio: 97.15 euros por megavatio hora

Precio más alto: 120.33 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 75.24 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 12 de diciembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 94.05 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 79.06 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 76.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.24 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.71 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 82.27 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.44 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.22 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 120.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 106.99 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.93 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.82 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.63 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.9 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 97.45 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.34 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.49 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.51 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 113.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.25 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 108.99 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.45 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.26 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.47 euros por megavatio hora.