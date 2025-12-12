Amara Aladel, médica: “Si tienes hipotiroidismo, la comida puede ser tu gasolina o tu freno”

La doctora Amara Aladel explica la dieta que ayuda al hipotiroidismo (@amaraaladel / Montaje Infobae)

Ante un diagnóstico de hipotiroidismo, puede ocurrir que la sensación de sentirse cansado nos acompañe durante todo el día, al igual que la dificultad para perder peso. Para hacer frente a estos síntomas, la clave puede estar en otro lugar aparte de en la medicación para el tiroides: la alimentación.

El hipotiroidismo es una enfermedad crónica que puede estar más o menos controlada y que ocurre cuando la glándula tiroides no produce las suficientes hormonas tiroideas. En sus inicios, puede que no provoque síntomas, indica la Clínica Mayo. Con el tiempo, puede derivar en problemas cardiovasculares si no se trata.

Entre los síntomas más característicos del hipotiroidismo, la Clínica Mayo recoge el cansancio, el aumento de la sensibilidad al frío, la piel seca, el estreñimiento, el aumento de peso, hinchazón de la cara, vello duro, rigidez o sensibilidad muscular, ciclos menstruales irregulares, frecuencia cardíaca más lenta (bradicardia) y problemas de memoria, entre otros.

En este aspecto, los alimentos que ingerimos pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. La doctora Amara Aladel señala que “la comida puede ser tu gasolina o tu freno”, pues los productos que escogemos pueden tener un impacto real en la enfermedad y en los síntomas que manifiesta.

La doctora Aladel, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, aclara que “si tienes hipotiroidismo, sobre todo evita ultraprocesados, carnes procesadas y el exceso de grasas malas". Esto se explica porque todos estos productos “aumenta la inflamación y te harán sentir con más cansancio”.

Lo que la glándula tiroidea necesita son alimentos ricos en micronutrientes: selenio, zinc, vitamina C, vitamina D, hierro, vitamina B12... “ya que sin ellos no puede funcionar bien”, asegura la experta. Por tanto, “lo que pones en tu plato puede ayudarte a mejorar tu energía o seguir hundiéndote en el cansancio”.

Episodio: El cansancio y el hipotiroidismo.

La dieta mediterránea es la mejor para la tiroides

Estos alimentos ricos en micronutrientes se acogen a una dieta bien conocida en España, pese a que cada vez la practicamos menos: la dieta mediterránea. Aplicada al hipotiroidismo, lo ideal es seguir una dieta antiinflamatoria con el patrón de aquella. Es decir, una alimentación en la que abunde la fruta, la verdura, las carnes no procesados, el pescado y el aceite de oliva virgen extra.

Entre los micronutrientes mencionados, la doctora Aladel hace hincapié en el selenio y zinc, que se pueden encontrar ambos en los cereales integrales. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, en el caso del zinc, este abunda en las carnes rojas, el marisco, el pescado, los huevos, los quesos curados, los frutos secos y las legumbres. Por su parte, el selenio abunda en los frutos secos, especialmente en las nueces.

Para la vitamina D, lo mejor es exponerse al sol, siempre con precaución y evitando las horas punta en verano. Por otra parte, se deben evitar los productos ultraprocesados y las carnes ultraprocesadas. La doctora Aladel recuerda que “no existe una alimentación mágica, pero sí una regla universal: menos procesado, más natural”, para mantener controlado el hipotiroidismo.