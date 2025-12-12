España

Amara Aladel, médica: “Si tienes hipotiroidismo, la comida puede ser tu gasolina o tu freno”

La doctora revela qué tipo de alimentos pueden ayudarnos o perjudicarnos con esta enfermedad crónica

Guardar
La doctora Amara Aladel explica
La doctora Amara Aladel explica la dieta que ayuda al hipotiroidismo (@amaraaladel / Montaje Infobae)

Ante un diagnóstico de hipotiroidismo, puede ocurrir que la sensación de sentirse cansado nos acompañe durante todo el día, al igual que la dificultad para perder peso. Para hacer frente a estos síntomas, la clave puede estar en otro lugar aparte de en la medicación para el tiroides: la alimentación.

El hipotiroidismo es una enfermedad crónica que puede estar más o menos controlada y que ocurre cuando la glándula tiroides no produce las suficientes hormonas tiroideas. En sus inicios, puede que no provoque síntomas, indica la Clínica Mayo. Con el tiempo, puede derivar en problemas cardiovasculares si no se trata.

Entre los síntomas más característicos del hipotiroidismo, la Clínica Mayo recoge el cansancio, el aumento de la sensibilidad al frío, la piel seca, el estreñimiento, el aumento de peso, hinchazón de la cara, vello duro, rigidez o sensibilidad muscular, ciclos menstruales irregulares, frecuencia cardíaca más lenta (bradicardia) y problemas de memoria, entre otros.

En este aspecto, los alimentos que ingerimos pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. La doctora Amara Aladel señala que “la comida puede ser tu gasolina o tu freno”, pues los productos que escogemos pueden tener un impacto real en la enfermedad y en los síntomas que manifiesta.

La doctora Aladel, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, aclara que “si tienes hipotiroidismo, sobre todo evita ultraprocesados, carnes procesadas y el exceso de grasas malas". Esto se explica porque todos estos productos “aumenta la inflamación y te harán sentir con más cansancio”.

Lo que la glándula tiroidea necesita son alimentos ricos en micronutrientes: selenio, zinc, vitamina C, vitamina D, hierro, vitamina B12... “ya que sin ellos no puede funcionar bien”, asegura la experta. Por tanto, “lo que pones en tu plato puede ayudarte a mejorar tu energía o seguir hundiéndote en el cansancio”.

Episodio: El cansancio y el hipotiroidismo.

La dieta mediterránea es la mejor para la tiroides

Estos alimentos ricos en micronutrientes se acogen a una dieta bien conocida en España, pese a que cada vez la practicamos menos: la dieta mediterránea. Aplicada al hipotiroidismo, lo ideal es seguir una dieta antiinflamatoria con el patrón de aquella. Es decir, una alimentación en la que abunde la fruta, la verdura, las carnes no procesados, el pescado y el aceite de oliva virgen extra.

Entre los micronutrientes mencionados, la doctora Aladel hace hincapié en el selenio y zinc, que se pueden encontrar ambos en los cereales integrales. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, en el caso del zinc, este abunda en las carnes rojas, el marisco, el pescado, los huevos, los quesos curados, los frutos secos y las legumbres. Por su parte, el selenio abunda en los frutos secos, especialmente en las nueces.

Para la vitamina D, lo mejor es exponerse al sol, siempre con precaución y evitando las horas punta en verano. Por otra parte, se deben evitar los productos ultraprocesados y las carnes ultraprocesadas. La doctora Aladel recuerda que “no existe una alimentación mágica, pero sí una regla universal: menos procesado, más natural”, para mantener controlado el hipotiroidismo.

Temas Relacionados

TiroidesHipotiroidismoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

La Audiencia Provincial de Madrid, al resolver el recurso, ha establecido criterios claros sobre los requisitos

La Justicia española avala el

Oleaje, viento y lluvias este fin de semana: la borrasca Emilia dejará un fuerte temporal en Canarias y en estas zonas peninsulares

La Aemet ha activado más de una veintena de avisos amarillos y naranjas para este viernes

Oleaje, viento y lluvias este

La recta final de ‘Gran Hermano 20′: el adiós a cinco concursantes y la reacción de los finalistas al conocer la cancelación del programa

Mediaset adelanta la final del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez tras confirmar la fecha de la gran final

La recta final de ‘Gran

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Como todos los días, el precio actualizado de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española avala el

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”