Mónica García, en Cadena Ser: “Se les ha propuesto a los médicos que hagan una jubilación parcial y sigan en activo”

Mónica García, ministra de Sanidad, durante una rueda de prensa. / Archivo

Cuatro días después que diese comienzo la huelga de médicos en España, el Ministerio de Sanidad ha convocado una reunión para este jueves con los sindicatos. La reducción de las horas de guardia y la inclusión de la voluntariedad de estas los fines de semana son algunas de las reivindicaciones que se suman al rechazo del último borrador del Estatuto Marco, impulsado por el Ministerio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en una entrevista en Cadena Ser que la reforma impulsada por su departamento recoge todas las demandas dentro de su ámbito de competencias. No obstante, los representantes sindicales mantendrán el paro de sus actividades hasta el viernes en protesta por dicha reforma, la cual regula el Estatuto Marco de sus condiciones laborales.

A lo largo del encuentro con Aimar Bretos, la ministra de Sanidad ha abordado algunos de los temas más reivindicados por el personal sanitario, como la reducción de las horas de guardia o la jubilación activa de los médicos. Además, también ha acusado al Partido Popular de un ‘modus operandi’ como el del Hospital de Torrejón en las comunidades en las que gobierna.

Guardias, jubilación y particularidades del ejercicio médico

En relación con la retribución de las horas de guardia, García ha explicado en el espacio radiofónico que existe una gran variabilidad entre regiones, con diferencias que pueden llegar a duplicar el salario por hora de guardia entre unas comunidades y otras. “Eso es competencia de cada Comunidad Autónoma”, ha recordado la ministra.

Durante la entrevista en ‘Hora 25′, Mónica García ha reconocido sentirse identificada con la frustración de los profesionales, ya que, según ha relatado, ha vivido en primera persona las guardias interminables y la precariedad laboral. “He estado interina durante ocho años, sé lo que es que te venga un paciente cuando llevas 20 horas trabajando”, ha afirmado García en la Cadena SER.

En cuanto a la demanda de los sindicatos de establecer guardias voluntarias, la ministra ha asegurado que no existe ningún país del entorno europeo donde las guardias sean voluntarias, y ha defendido que, en España, los médicos son servidores públicos, a diferencia de otros países donde son funcionarios. García ha recordado que una sentencia del Tribunal Supremo permite organizar el trabajo en guardias o turnos, pero nunca dejar desatendida la atención a la población durante las noches y los fines de semana.

Respecto a la jubilación activa de los médicos, la ministra ha confirmado que se ha puesto en marcha una medida para prorrogar la actividad de más de 1.000 profesionales que, de otro modo, deberían jubilarse próximamente. “Es una medida que no solo depende de Sanidad, también de Seguridad Social”, ha indicado García. Para ello, la ministra ha explicado que “se les ha propuesto a los médicos que hagan una jubilación parcial y sigan en activo”, de esta manera “cobran una jubilación y de lo asistencial”. La ministra se ha comprometido “en la parte que me corresponde” a cumplir con ello y, desde el Ministerio, “esperamos que se mantenga”, ha sentenciado García.

Los entresijos del nuevo texto incluye la voluntad de los médicos, según García

Durante el programa ‘Hora 25′, García ha reconocido el malestar de los profesionales sanitarios, los cuales arrastran una situación de agotamiento y frustración desde hace veinte años. Sin embargo, ha subrayado que la mayoría de las demandas de los médicos están incluidas en la reforma del Estatuto Marco. Entre los puntos destacados, García ha señalado tres: la eliminación de las guardias de 24 horas, la limitación de estas a un máximo de 17 horas y la posibilidad de que los fines de semana solo se realicen guardias si el profesional lo solicita voluntariamente.

Más allá de lo reivindicado por los profesionales de la Sanidad, García ha precisado que el nuevo texto dedica un capítulo específico a los médicos y contempla la creación de mesas sectoriales para abordar sus problemas particulares. A lo que ha añadido que el Estatuto Marco propuesto por Sanidad alcanza los límites de las competencias estatales, dado que muchas de las condiciones laborales dependen de las Comunidades Autónomas.

Los sindicatos, por su parte, han rechazado la última propuesta del Ministerio porque consideran que no recoge cuestiones básicas como una norma propia para los médicos, una clasificación profesional adecuada o una mejor regulación de la jornada laboral. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han recibido este miércoles la convocatoria para una nueva reunión, que atribuyen al seguimiento de las dos primeras jornadas de paro, según ha informado la Agencia EFE.

Controversia en la gestión hospitalaria

La ministra también ha abordado la polémica en torno a los audios del Hospital de Torrejón, en los que se instaba a elevar las listas de espera. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, calificó estos audios de “lamentables, intolerables y reprobables”, y aseguró que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, está “apartado” de la gestión del hospital, según declaró en una entrevista en el programa de la Ser ‘La Ventana de Madrid’, junto a Roberto Torija.

Sin embargo, García ha señalado que este tipo de prácticas forman parte del “modus operandi” del Partido Popular en Madrid y del Grupo Quirón, y ha denunciado un flujo de pacientes desde hospitales públicos hacia centros de gestión privada. “En los últimos cinco años, Ayuso le ha dado al grupo Quirón 5.000 millones, la mitad de presupuesto de toda la sanidad de Madrid en un año entero”, ha afirmado la ministra en Cadena SER.

Por último, García ha respondido a preguntas sobre la regulación de la donación de semen tras conocerse el caso de un donante masivo en Dinamarca portador de un gen cancerígeno. La ministra ha explicado que, en España, la normativa impide que nazcan más de seis hijos de un mismo donante y que el caso danés fue objeto de estudio en el Consejo Europeo el año pasado.