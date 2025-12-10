Mundo

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

La distribución del material genético en catorce países expuso las debilidades de los controles y la falta de coordinación internacional en la fertilidad asistida

Un banco de esperma de Dinamarca ha vendido semen de un mismo donante, que porta un gen cancerígeno potencialmente mortal y con el que han sido engendrados al menos 197 bebés en catorce países europeos, según una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publicada este miércoles.

Se trata del ‘donante 7069’ o ‘Kjeld’, un estudiante que comenzó a donar esperma en 2005 en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (ESB), después de pasar todos los exámenes médicos de la época.

Los gametos de ‘Kjeld’ fueron vendidos entre 2006 y 2023 a 67 clínicas de fertilidad de toda Europa, a pesar de los límites que hay en algunos países al número de nacimientos por donante porque no hay una regulación internacional que lo limite, según esta investigación publicada en varios medios europeos, entre ellos la cadena pública española RTVE.

En 2023, se bloqueó su uso tras descubrirse en la muestra una “nueva y potencialmente mortal alteración genética”, una patología derivada de la mutación TP53, que es el síndrome de Li Fraumeni, una enfermedad que predispone a que la persona portadora “desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida”, según explica Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank, citada por RTVE.

Esta alteración genética era imposible de detectar en 2005, pues estaba presente en un porcentaje muy bajo de células del esperma, pero hasta noviembre de 2023 ya había sido implantada en decenas de mujeres en toda Europa y ya hay niños con cáncer e incluso, según una doctora citada por la investigación, algunos “ya han muerto”.

“Tenemos niños que ya han desarrollado dos tipos de cáncer y algunos de ellos ya han muerto a una edad muy temprana”, dijo Edwige Kasper, investigadora de la Universidad de Rouen en esta red europea, en una entrevista a la televisión pública danesa DR, donde pide que se encuentre a todos los vástagos de este donante para hacerles seguimiento médico, aunque aún no se conoce el número total.

35 hijos en España

En España, el esperma del ‘donante 7069’ fue vendido a cuatro clínicas y las autoridades han confirmado que ha sido usado para concebir a 35 niños -diez de familias españolas y 25 de mujeres que viajaron desde el exterior para el tratamiento-, a pesar de que la legislación española limita a seis familias por donante.

Tres de estos niños concebidos en España han dado positivo en la mutación y uno de ellos ya está enfermo, según la investigación.

El país donde el esperma del ‘donante 7069’ ha dejado más niños es en Países Bajos, donde se concibieron 49 bebés hasta 2013, cuando se emitió la recomendación de limitar a 25 las mujeres a las que se debería inseminar con el mismo esperma. También se ha detectado que se utilizó para concebir 50 niños en mujeres no residentes en el país.

En Bélgica, donde ya habían saltado las alarmas hace unos meses, hay un total de 53 bebés de este esperma, lo que supera el límite de seis familias por donante que impone la legislación belga.

La Fiscalía belga anunció en septiembre que iba a abrir una investigación sobre la clínica de fertilidad del Hospital Universitario de Bruselas (UZ Brussel) tras saltar el escándalo.

Siete clínicas en Grecia recibieron el esperma, aunque las autoridades griegas no han facilitado datos a la Red de Periodistas de Investigación de la UER sobre cuántos niños pueden haber nacido. Un doctor griego aseguró a los medios que tres niños de una misma familia concebidos por fecundación in vitro tienen la mutación TP53 y uno de ellos ya tiene cáncer.

El esperma también llegó a tres clínicas de Alemania, donde nacieron dos niños y uno de ellos está enfermo, y a centros en Irlanda, Polonia, Albania y Kosovo, donde no nació ningún niño. También hay reportes de que fue vendido en Chipre, Georgia, Hungría y Macedonia del Norte.

El Banco Europeo de Esperma ha reconocido en un comunicado que se han excedido los límites en algunos países, aunque lo achaca a “una inadecuada información por parte de las clínicas, unos sistemas no robustos y al turismo de fertilidad”.

(con información de EFE)

