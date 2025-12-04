España

Los sanitarios irán a la huelga indefinida ante el desacuerdo por el Estatuto Marco

Los sindicatos convocan a todo el personal sanitario español a paros indefinidos a partir del 27 de enero

Los representantes sindicales de CSIF,
Los representantes sindicales de CSIF, SATSE, CCOO y UGT en una rueda de prensa. (SATSE)

Los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una huelga indefinida a partir del 27 enero ante “el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”. Todos los empleados de la sanidad española están convocados a sumarse a los paros, que se celebrarán cada martes de forma indefinida.

En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones sindicales han criticado que, tras tres ños de negociación, el Ministerio de Sanidad “no tiene intención de pactar” una reforma legislativa que beneficie a todo el personal “sin excepciones y sin discriminaciones” para lograr “un sistema sanitario más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a las personas”.

El Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, lleva vigente desde el año 2003, sin sufrir modificaciones de peso. Durante los últimos tres años, Sanidad y sindicatos han mantenido más de 60 reuniones para intentar acordar una nueva reforma legislativa, pero no se ha logrado incluir aspectos que los representantes de los trabajadores consideran “irrenunciables”, como la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria o la actualización de los salarios básicos que deben acompañar a cada grupo profesional.

Las organizaciones consideran que Sanidad ha hecho “oídos sordos” a sus intentos de cerrar un nuevo texto que represente los intereses de todos los trabajadores. Además, acusan a la cartera de Mónica García de dificultar, entorpecer y dilatar el proceso, “al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación”.

La ministra se ha reunido con representantes del colectivo médico o de los técnicos superiores sanitarios en el último año para escuchar sus reivindicaciones. En el caso concreto de los médicos, que irán a la huelga el próximo martes 9 de diciembre, afirman no sentirse representados en el Ámbito de Negociación y consideran que su profesión acarrea unas características especiales que merecen una legislación específica.

García defiende su Estatuto Marco: “Mejora significativamente las condiciones laborales de los profesionales”

Imagen de archivo: La ministra
Imagen de archivo: La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, tras la reunión del ámbito para abordar el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, en la sede del Ministerio, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). (A. Pérez Meca - Europa Press)

Minutos antes de que los sindicatos anunciasen su huelga indefinida, la ministra de Sanidad publicaba en sus redes sociales el borrador presentado del Estatuto Marco. García asegura que el texto preparado “mejora significativamente las condiciones laborales de los profesionales”, al incluir “menos jornadas de trabajo, más calidad asistencial, fin a la precariedad y modernización de las relaciones laborales” y que es algo que “reconocen todos los actores” que han colaborado en la norma.

La ministra reconoce que el borrador actual “no lo resuelve todo”, principalmente porque “no puede invadir competencias” en materia salarial y de jubilación. “Lo que sí puede hacer es frenar los abusos y fijar reglas comunes y marcos comunes para todo el territorio”, insiste. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad asegura que ha incluido en el Estatuto Marco “todas las demandas del personal sanitario que son de su competencia”, como la reducción de la jornada máxima laboral a 45 horas, el límite de las guardias médicas a 17 horas, la mejora de la conciliación o de la clasificación profesional.

Para los sindicatos, no es entendible que desde el ministerio se afirme tal nivel de apoyo a la norma y que se siga negando la posibilidad de incluir la jubilación y las retribuciones. “Una ley tan importante y necesaria como el Estatuto Marco requiere de una acción de gobierno coordinada”, dicen, por lo que instan a los ministerios de Trabajo y Hacienda a incorporarse a las negociaciones para poder debatir de verdad las mejoras “irrenunciables”.

“El Ministerio de Sanidad se ha inhibido en su obligación de propiciar y promover esa acción de gobierno, mientras que otros departamentos sí lo hacen con respecto a otras materias, lo que entendemos que constata su debilidad dentro de un gobierno de coalición que, cuando tiene voluntad, impulsa, desarrolla y aprueba cualquier proyecto normativo”, concluyen.

