España

Las razones tras la huelga nacional de médicos Guardias, jornada y una regulación propia

Los médicos de toda España están convocados a cuatro jornadas de paros en el mes de diciembre

Manifestante durante una manifestación
Manifestante durante una manifestación de médicos contra el nuevo Estatuto Marco. (Matias Chiofalo./ Europa Press)

Este martes dan comienzo las cuatro jornadas de huelga nacional convocadas por los sindicatos médicos. En medio del aumento de los casos de gripe, los facultativos salen a la calle en protesta por la “explotación laboral” que arrastran desde el año 2003 y la falta de una reforma digna del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones de trabajo de los sanitarios en España.

Los facultativos están llamados a cuatro jornadas de paros entre el 9 y el 12 de diciembre, así como a manifestaciones y concentraciones en todas las comunidades autónomas, con una gran marcha el día 9 en la capital que irá desde el Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), organizaciones formadoras del Comité de Huelga, consideran que “el actual modelo sanitario se basa en la explotación laboral de nuestro colectivo" y que las negociaciones actuales del Estatuto Marco rechazan “una reforma que dignifique nuestras condiciones laborales y las equipare a las demás categorías profesionales“.

El colectivo médico ha mostrado su rechazo al último borrador del Estatuto Marco, que tampoco ha logrado convencer a los sindicatos del Ámbito de Negociación. Entre las razones para la negativa están la clasificación profesional, las jornadas de guardia, la movilidad forzosa y, sobre todo, las falta de un estatuto propio para la profesión médica.

Un estatuto médico

Representantes sindicales de CESM y
Representantes sindicales de CESM y SMA frente al Ministerio de Sanidad, (CESM)

La principal reclamación del Comité de Huelga es la creación de un estatuto propio de la profesión médica. Los sindicatos lo fundamentan en “la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración”, apuntan en un comunicado.

El Ministerio de Sanidad ha rechazado esta reclamación en varias ocasiones, al considerarla discriminatoria, y ha intentado contentar al colectivo con un capítulo propio en el Estatuto Marco general, una medida que consideran insuficiente. “No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo”, explican.

Una clasificación profesional insuficiente

El Estatuto Marco trae una nueva clasificación profesional para los sanitarios de España. De aprobarse el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se organizarían por categorías según el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), según el nivel educativo, las funciones a desarrollar y el tipo de nombramiento.

Los médicos entienden que esta nueva clasificación no tiene en cuenta el nivel de responsabilidad ni el mayor tiempo de formación de los médicos. Además, desoye la reclamación histórica del A1+, es decir, la creación de un grupo funcionarial superior y con mayores retribuciones para los facultativos.

Guardias y horarios sujetos a las necesidades del servicio

El fin de las guardias sanitarias de 24 horas y su efecto rebote en los pacientes: “Hay más riesgo de cometer errores”.

Con el nuevo Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad elimina las guardias de 24 horas al deshacerse de la jornada laboral previa. Las guardias médicas serán de un máximo de 17 horas, pero esas horas extraordinarias se seguirán cobrando por debajo de la hora ordinaria y no computan para la jubilación, critican los sindicatos médicos.

Aunque se limitan a un máximo de cinco guardias mensuales, CESM y SMA apuntan que no se da “un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas, a sabiendas de que dicha voluntariedad depende fundamentalmente de las condiciones retributivas y laborales de las mismas”. Sus jornadas, además, pueden modificarse según las necesidades del servicio. “La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes”, lamentan.

El último borrador mantiene también la movilidad forzosa “y el letal comodín de ‘necesidades del servicio’, critican las organizaciones sindicales. Para ellos, es ”la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales". Además, consideran que el régimen de incompatibilidades es “discriminatorio” para los médicos. El borrador recupera la exclusividad de los puestos directivos o de los jefes de servicio, salvo excepciones. “Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento”, afirman CESM y SMA.

