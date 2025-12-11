España

Marco, médico: “Tu perro es capaz de saber si un billete es falso o no solo con mirarlo”

La inteligencia perruna llama la atención en las redes sociales, en las que emanan expertos que abordan las características más curiosas de estas mascotas

Es bien sabido que los perros son animales de compañía que comportan enormes beneficios a quienes comparten su espacio y tiempo con ellos. Además, diversos estudios han demostrado a lo largo del tiempo que poseen una inteligencia notable en comparación a otras mascotas. Dado el gran atractivo permanente que suponen estos animales, las redes sociales se han inundado de perfiles que profundizan en cualquier cualidad relevante para conocer mejor a aquellos seres peludos que rodean a millones de personas de todas las edades alrededor del mundo.

Uno de esos creadores de contenido que promueven este entendimiento es Marcos, “médico, intensivista y futuro Veterinario Etólogo”, según indica en su perfil de TikTok. Además, señala que es “comunicador animal”, cualidad que le permite comprender aspectos como los horarios de comida de los cachorros, los traumas que estos pueden tener o por qué expresan ciertos sentimientos moviendo sus cabezas o colas.

Sin embargo, uno de sus últimos vídeos en la red social empieza de una manera más llamativa: “Tu perro es capaz de saber si un billete es falso o no, y simplemente lo sabe mirándolo”. Tras esta afirmación, Marcos comienza a explicar que los perros tienen la visión desplazada hacia la luz ultravioleta, lo que les permite distinguir billetes auténticos de falsos solo con observarlos. De acuerdo con el médico experto en perros, los billetes auténticos reflejan determinados patrones bajo la luz ultravioleta, detalles invisibles al ojo humano sin ayuda de dispositivos especiales. “Como todo el mundo sabe, los billetes auténticos reflejan determinados patrones de la luz ultravioleta”, reitera en la publicación.

El médico profundizó además durante su aparición en TikTok en el procedimiento habitual de verificación en comercios y la diferencia con la percepción canina. En el vídeo comenta que los “cajeros del supermercado lo pasan por esa maquinita que simplemente es luz ultravioleta para poder ver esos reflejos”, mecanismo que permite reconocer la autenticidad de los billetes para quienes no cuentan con la capacidad visual que, al parecer, sí poseen los perros.

Marcos aseguró además que, aunque una persona podría ver dos billetes aparentemente iguales, un perro sería capaz de diferenciar cuál es el falso gracias a su visión especial. “Por eso tu perro es capaz de ver dos billetes y, aunque tú los veas iguales, él sería capaz de decirte cuál de los dos es falso”, afirmó el especialista en su vídeo. La visión ultravioleta de los perros permite que perciban detalles inaccesibles a las personas sin instrumentos, estableciendo una clara ventaja sobre la capacidad humana en la identificación de billetes auténticos o falsificados.

Las habilidades excepcionales de los perros

Investigadores de la Universidad de Portsmouth han identificado tres rasgos cognitivos —curiosidad, enfoque en objetos concretos e inhibición de impulsos— que diferencian a los llamados “perros genio”, capaces de aprender y recordar nombres de numerosos objetos. El estudio, publicado en Scientific Reports, se basó en pruebas realizadas a 11 perros con habilidades excepcionales y un grupo de control, evaluando memoria, resolución de problemas, comunicación y autocontrol. Los resultados sugieren que estos rasgos clave son poco frecuentes dentro de la especie y pueden estar asociados con patrones de atención y baja motivación social similares a algunos subtipos de rasgos autistas en humanos.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

La cantidad de perros con esta capacidad resulta extremadamente baja, como demuestra la dificultad para reunir a los participantes del estudio. La investigación abre la posibilidad de desarrollar pruebas estandarizadas para identificar el potencial cognitivo de los perros y facilitar la selección de ejemplares para tareas de servicio, como asistencia o trabajo policial. Los autores subrayan que no está claro si estos rasgos son innatos o pueden desarrollarse a través del entrenamiento, y anticipan que futuras investigaciones serán fundamentales para mejorar los métodos de formación y selección de perros de servicio.

