Tres rasgos cognitivos distinguen a los perros genio, según estudio internacional

El análisis revela que la memoria y la atención excepcionales en ciertos canes dependen de factores poco comunes en la especie

Un estudio internacional identifica tres rasgos cognitivos clave que distinguen a los perros genio en el aprendizaje de nombres de objetos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional, liderado por la Universidad de Portsmouth y publicado en Scientific Reports, identificaron tres rasgos cognitivos que diferencian a los llamados perros genio, capaces de aprender y recordar el nombre de numerosos objetos.

El análisis sugiere que la curiosidad, el enfoque en objetos concretos y la inhibición de impulsos son factores poco comunes en la especie y fundamentales en estos ejemplares. Los hallazgos abren la puerta a nuevas formas de evaluar y aprovechar las capacidades cognitivas caninas en beneficio social, especialmente en la selección de perros de servicio.

Diseño y alcance del estudio

El equipo de investigación, encabezado por la Dra. Juliane Kaminski, de la Universidad de Portsmouth, y la Dra. Juliane Bräuer, de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, organizó un proyecto de ciencia ciudadana para comparar las diferencias cognitivas entre perros “aprendedores de etiquetas” y perros de control.

Se incluyeron 11 perros con habilidades excepcionales para aprender nombres de objetos y otros once de control, emparejados por edad, sexo y raza, provenientes de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y Alemania.

Debido a la dispersión de los participantes, los propios dueños administraron una batería de ocho pruebas cognitivas, siguiendo instrucciones y supervisión científica. Las pruebas evaluaron aspectos como la curiosidad, la resolución de problemas, la memoria, la comunicación con humanos y el autocontrol. Todas las sesiones fueron grabadas para su análisis posterior, lo que permitió al equipo investigador comprobar la correcta realización y analizar los comportamientos de cada perro.

La curiosidad, el enfoque en objetos y la inhibición de impulsos son factores poco comunes en perros con habilidades excepcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rasgos identificados en perros genio

El análisis permitió identificar tres rasgos clave que diferencian a los perros capaces de aprender etiquetas de objetos:

  1. Curiosidad: los perros genio mostraron un interés significativamente mayor por objetos nuevos en comparación con el grupo de control. En la prueba de objeto novedoso, invirtieron más tiempo en observar y explorar elementos desconocidos, lo que apunta a una propensión innata hacia la exploración y el aprendizaje.
  2. Enfoque en objetos: además de una curiosidad superior, estos perros presentaron interés específico y sostenido por ciertos objetos, reflejado en su preferencia por interactuar con juguetes de determinadas texturas, como los de goma. Esta selectividad facilita la asociación entre nombres y objetos, una habilidad esencial para el aprendizaje de etiquetas.
  3. Inhibición: los ejemplares con mayores habilidades demostraron mayor autocontrol, ajustando su comportamiento para superar tareas que requieren evitar respuestas automáticas, como acceder a un objeto por el lado equivocado para lograr una recompensa. Esta capacidad es fundamental para el éxito en tareas complejas de aprendizaje.
La investigación, liderada por la Universidad de Portsmouth, incluyó perros de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y Alemania (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Scientific Reports, la combinación de estos rasgos podría estar relacionada con patrones de atención al detalle y baja motivación social, comparables a ciertos subtipos de rasgos autistas en humanos. No obstante, los autores insisten en que esta conexión debe interpretarse con cautela y demanda más investigación.

Raridad y potencial de aplicación

La identificación de perros capaces de aprender etiquetas resulta sumamente compleja. Como explicó la Dra. Bräuer, “los perros que aprenden etiquetas son tan raros que no fue posible encontrar más de once para este estudio en particular”.

El proceso de selección requirió una prueba previa: únicamente se incluyeron perros capaces de reconocer y traer objetos por su nombre, incluso sin la presencia visual de sus dueños, y cuyo vocabulario superara los veinte objetos.

Según la Universidad de Portsmouth, aunque la muestra es reducida, la diversidad geográfica de los participantes refuerza la singularidad de estos perros y la validez de las diferencias observadas entre los grupos.

Los perros genio muestran mayor interés por objetos nuevos y una selectividad especial por juguetes de determinadas texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias para el futuro

Los resultados abren la posibilidad de desarrollar pruebas estandarizadas para detectar el potencial cognitivo de los perros desde una edad temprana. Estos avances facilitarían la selección de ejemplares aptos para tareas de servicio, como asistencia a personas con discapacidad visual o auditiva, o labores policiales.

La Universidad de Portsmouth señala que futuras investigaciones deberán aclarar si estos rasgos son innatos o pueden desarrollarse mediante el entrenamiento, aspecto que influirá directamente en los programas de formación de perros de servicio.

La inteligencia de los perros y su comprensión del lenguaje humano fue tema de investigación durante décadas. El caso de Rico, un border collie capaz de distinguir más de 200 objetos, constituyó un hito en 2004 y motivó a la Dra. Kaminski a profundizar en la cognición canina.

Desde entonces, el Centro de Cognición Canina de Portsmouth desarrolló instalaciones y protocolos para analizar cómo los perros interpretan su entorno y se comunican con las personas.

Scientific Reports recuerda que la domesticación favoreció la evolución de habilidades comunicativas únicas en los perros, como la capacidad de interpretar señales humanas con flexibilidad, rasgo poco común en otras especies. Investigaciones previas del equipo ya demostraron el desarrollo de músculos faciales específicos para la comunicación visual con los humanos.

El autocontrol y la capacidad de inhibir respuestas automáticas resultan fundamentales en el éxito de tareas complejas de aprendizaje canino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los participantes destaca Harvey, border collie del Reino Unido capaz de memorizar los nombres de 203 juguetes. Su dueña, Irene, valoró los resultados: “Es fantástico saber que la curiosidad de Harvey es una de las razones principales por las que es tan bueno identificando objetos por su nombre. Como dueña, también ayuda ser curiosa. Siempre he fomentado su interés por los juguetes, ¡tanto que tenemos más de 220!”.

La Dra. Kaminski subrayó la extraordinaria rareza de estos perros: “Ser capaz de distinguir una variedad tan amplia de objetos no es algo que cualquier perro pueda hacer. Es extremadamente raro y parece ser una habilidad natural inherente, específica del perro, y no una cualidad que muchos perros posean”.

El avance en la comprensión de la inteligencia canina sigue generando gran interés en la comunidad científica. Cada nuevo hallazgo demuestra la complejidad y diversidad de las capacidades de los perros, y anticipa descubrimientos futuros sobre la mente de estos animales.

