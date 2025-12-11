España

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

Fossa Systems, VIG-SEC Drone, XRF.ai, ATOM H2, Alias Robotics y Kreios Space han sido escogidas por sus tecnologías de doble uso

Despegue de un satélite.
Despegue de un satélite. (foto: FOSSA Systems)

La OTAN ha anunciado la selección de las empresas que formarán parte del próximo ciclo de su programa Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), enfocado en impulsar desarrollos tecnológicos aplicables tanto en el ámbito civil como en el militar. Dentro de este selecto grupo, ha elegido a seis compañías de España. Estas son Fossa Systems, VIG-SEC Drone, XRF.ai, ATOM H2, Alias Robotics y Kreios Space.

En total, el proyecto está formado por 150 compañías internacionales y comenzará en enero de 2026. El objetivo de DIANA es consolidar una ventaja tecnológica en la defensa y seguridad de los aliados, impulsando innovaciones emergentes que transforman los escenarios de paz, crisis y conflicto, con el importante asterisco de que tengan la capacidad de doble uso.

La OTAN ha establecido varios dominios estratégicos prioritarios para esta convocatoria, entre los que se encuentran el big data, la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la energía o el sector aeroespacial. En el caso de las españolas, abarcarán distintos terrenos, con varias innovaciones y aportaciones únicas.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Seis empresas españolas elegidas por la OTAN

Uno de los casos que ha generado mayor interés es el de Fossa Systems. Esta empresa se basa en el desarrollo y operación de servicios de conectividad vía satélite en entornos remotos o de difícil acceso. Ofrece servicios a sectores estratégicos como energía, infraestructuras, agricultura y logística, al tiempo que suministra satélites a gobiernos y organizaciones.

VIG-SEC Drone se especializa en drones para aplicaciones de seguridad, emergencias e inspección técnica, proporcionando asesoramiento legal y formación certificada para pilotos. XRF.ai representa la apuesta del ecosistema nacional por la inteligencia artificial y la realidad extendida.

ATOM H2 propone soluciones innovadoras de almacenamiento energético mediante hidrógeno en estado sólido y desarrolla generadores de agua hidrogenada para uso personal, mientras que Alias Robotics presenta sistemas avanzados de protección contra ataques informáticos en robótica. Finalmente, Kreios Space opera en el segmento de propulsión eléctrica para satélites en órbitas terrestres bajas, permitiendo utilizar el aire atmosférico como propulsante sin requerir combustible convencional.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Financiación europea

La participación de estas empresas implica financiación contractual asignada por la OTAN y acceso a los nuevos hubs tecnológicos de DIANA. Estos avances los tendrán disponibles en una red de 16 centros de aceleración y más de 200 laboratorios de pruebas distribuidos en los 32 países aliados, incluyendo el acceso a diferentes ayudas por parte de la Alianza.

Desde enero de 2026, las firmas accederán a recursos internacionales, capacitación, cooperación industrial y a la posibilidad de recibir mentoría especializada, formación tecnológica avanzada y apoyo en la escalabilidad de sus soluciones. Todas estas opciones están integradas en un entorno que promueve la colaboración público-privada, así como la integración de estándares internacionales exigidos por la Alianza.

“La próxima generación de tecnologías disruptivas se va a decidir en el ámbito de la doble utilización”, señaló la nota oficial de la Alianza Atlántica. Para la industria española, el reto reside ahora en convertir este respaldo en nuevos desarrollos exportables y soluciones viables tanto para el mercado interno como para el tejido industrial y defensivo del bloque occidental.

