La canción de Robe Iniesta que Ana Rosa Quintana recomienda a Pedro Sánchez: “Podría aplicarse la letra”

Ana Rosa Quintana en un montaje con Robe Inista y Pedro Sánchez (Montaje Infobae / Eveling Díaz)

Ana Rosa Quintana empezó El programa de Ana Rosa Quintana haciendo mención de la dura pérdida de Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro que falleció este miércoles, 10 de diciembre. La presentadora de televisión ha aprovechado la ocasión para, una vez más, lanzar un reproche al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a quien dedicó buena parte de su intervención.

La conductora de Telecinco ha utilizado la referencia al grupo de rock para construir un mensaje político en el que ha cuestionado la gestión del mandatario y su relación con el poder judicial. Para ello, Ana Rosa Quintana ha traído al presente que Sánchez había incluido canciones de Extremoduro en una playlist pública de Spotify.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados (Ananda Manjón / Europa Press)

A partir de ese detalle, la comunicadora ha señalado su intención de dedicarle uno de los temas más conocidos de la banda. “El presidente podría aplicarse la letra de su canción Si tú te vas, que dice ‘He mentido y he buscado en lo prohibido, por tener buenos alimentos’”, ha expresado, enlazando así la figura de Iniesta con su crítica habitual al Gobierno.

“Está suspenso en primero de Democracia”

Quintana ha centrado su discurso en la reciente polémica generada tras la sentencia sobre el fiscal general del Estado, una resolución que ha intensificado la confrontación entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. “Tras la sentencia contra el Fiscal General, el presidente insiste en su matraca contra el Supremo, dinamitando la separación de poderes”, ha afirmado la presentadora. Con la idea de dar peso a sus argumentos, Ana Rosa ha recurrido a unas declaraciones recientes de Sánchez en un mitin. “En un mitin ha dicho: ‘¿Nos van a dar lecciones, de qué?’”, ha recordado, antes de continuar desarrollando su crítica con un tono marcadamente directo. “Pues de muchas cosas, presidente, porque está suspenso en primero de Democracia. No se puede atacar a una rival política utilizando un poder del Estado para ganar un relato”.

En su análisis, la comunicadora también ha dedicado espacio a la célebre playlist musical del presidente. Para ello, ha afirmado que Sánchez no era coherente con el contenido publicado en la red social, ironizando sobre la ausencia de determinadas artistas. “Sánchez miente hasta en su playlist, porque dijo que le iba a dedicar una hora a Rosalía y no la incluye, aunque podría añadir el tema Sexo, violencia y llantas”, ha agregado, enlazando la frase con una referencia a lo que denominó “una banda del Peugeot”.

Extremoduro comenzó en los años 80 en Extremadura de la mano de Iniesta

A continuación, Quintana ha puesto el foco de atención en varios casos de presunto comportamiento inapropiado dentro del PSOE. “Salieron rascando rueda con el Peugeot y desde entonces tenemos varios casos de machismo y de acoso en el PSOE. Tengo una banda del Peugeot”, ha manifestado, subrayando el caso de José Tomé, miembro del Comité Federal del partido, recientemente señalado por varias denuncias. “Ahora seis mujeres acusan de acoso sexual a José Tomé, miembro del Comité Federal del PSOE. ¿Lecciones de qué?”, ha insistido, de manera irónica.

La presentadora ha completado su discurso con una reflexión final sobre la situación política general del país. “Estamos en un país cuya banda sonora es la ausencia de presupuestos, con un Gobierno sin apoyos, con escándalos de corrupción, acoso y babosos”, ha dicho, empleando un tono crítico que ha caracterizado muchas de sus intervenciones editoriales.

Para concluir, Quintana ha incorporado un guiño a la decisión de María Corina Machado —a quien se refirió como Marina Corina— de no asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. La periodista ha usado esta realidad para reforzar su argumento sobre la posición del Gobierno español respecto a situaciones internacionales. “Este Gobierno sigue sin felicitar a una mujer que lucha por la libertad de su pueblo mientras vemos fotos de Zapatero con Maduro”, ha afirmado. La presentadora ha cerrado su intervención repitiendo la pregunta que había acompañado todo su programa: “¿Lecciones de qué?”.