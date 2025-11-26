El Ayuntamiento de Madrid construirá 280 pisos de protección pública en alquiler asequible en Vicálvaro destinados a jóvenes y familias

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ricardo Rubio - Europa Press

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) va a convocar dos concursos de proyectos de arquitectura para construir dos promociones de vivienda pública situadas en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales, perteneciente al distrito de Vicálvaro. Según recoge el convenio de colaboración firmado este miércoles por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Sigfrido Herráez.

El fin del convenio es seleccionar las mejores propuestas de cara a la construcción de más de 280 viviendas de protección pública en alquiler asequible en dos parcelas del Ayuntamiento de Madrid, ubicadas en Los Berrocales.

La colaboración entre EMVS Madrid y el COAM permitirá a la empresa pública “contar con el asesoramiento y apoyo técnico necesario para la organización y difusión de los dos concursos. De esta forma, se fomentará la mayor participación posible de profesionales, lo que garantizará, en gran medida, la calidad de la propuesta finalmente seleccionada”, señala el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

En este sentido, Álvaro González ha asegurado que, con este convenio, “la colaboración con el COAM nos permitirá atraer el máximo talento posible para seguir reforzando la vivienda pública en Madrid”.

EMVS Madrid y el COAM definirán las bases que “regularán el contenido y las condiciones técnicas, urbanísticas, arquitectónicas y de cualquier otra índole que sean precisas para el correcto desarrollo del concurso y para la selección, por parte del jurado, de la propuesta idónea, así como los tiempos más adecuados para su ejecución”, recoge el comunicado.

El concurso de proyectos de arquitectura se desarrollará en una única fase a nivel de anteproyecto y estará abierto a la participación de todos los profesionales que tengan plena capacidad de obrar y que cumplan con las condiciones y los requisitos de solvencia técnica y económica.

6.300 viviendas en ejecución

EMVS Madrid suma 6.300 viviendas en diferentes fases de proyecto y ejecución y gestiona un patrimonio de más de 9.400 pisos públicos destinados a los madrileños. Esta cifra sitúa a la capital “a la cabeza del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”, indican fuentes del consistorio madrileño.