Cambio radical del tiempo: la Aemet prevé nevadas en Canarias, lluvias generalizadas en el resto de España y temperaturas “suaves”

Dos personas caminan bajo la lluvia en Sevilla, a 10 de diciembre de 2025. (EFE/José Manuel Vidal)

El tiempo dará un giro en las próximas horas con la llegada de varios frentes que barrerán el país. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha anticipado en un comunicado la llegada de lluvias generalizadas y un ambiente “relativamente suave” para la época. Detalla que “el paso de un frente durante la jornada del viernes provocará lluvias en amplias zonas de la península, especialmente en la mitad oeste y zona centro” durante los próximos días. De hecho, ha añadido que “las precipitaciones localmente serán fuertes en Andalucía”. No obstante, este jueves estará marcado por la estabilidad.

Para esta jornada, “lo más destacable son los bancos de niebla que se han formado en el interior y que podrán dificultar el tráfico rodado por la reducción de la visibilidad que producen”, advierte. Las lluvias serán escasas, aunque “a últimas horas llegará un frente a Galicia que dejará lluvias en esta comunidad”. En cuanto a las temperaturas, ha apuntado que “se rozarán los 18 grados en el Cantábrico y se superarán los 20 en la costa andaluza y en Baleares”.

Con este escenario, la Aemet ha activado el aviso amarillo -que supone “riesgo bajo”- en ocho provincias. En Aragón, están activos los avisos por niebla en Huesca y Zaragoza, también las provincias catalanas de Lleida y Tarragona; al igual que en Navarra y La Rioja. Y Galicia tiene activos avisos por lluvia en Pontevedra y A Coruña, que también está en riesgo por oleaje.

Lluvias generalizadas y nevadas en Canarias

El viernes, el frente que ha llegado a Galicia avanzará por la península, dejando lluvias generalizadas, con especial incidencia en la mitad oeste y en zonas de montaña como la cordillera Cantábrica y el entorno del sistema Central. Del Campo ha subrayado que “en Andalucía occidental también serán abundantes las lluvias y allí, además de persistentes, estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta”. En la zona centro y el este peninsular, las lluvias serán más dispersas y ocasionales, y “sin que lleguen las lluvias este día, al menos a Baleares”, ha puntualizado. La cota de nieve se situará “en torno a unos 1.400 metros en el norte y en torno a mil seiscientos en el centro”, con temperaturas nocturnas más altas y diurnas más bajas, aunque “sin frío excesivo”.

En Canarias, la situación también se complicará a partir del viernes, con lluvias en buena parte del archipiélago y “nevadas en las cumbres, que además irán acompañadas de rachas fuertes de viento”, según ha detallado el portavos. Las precipitaciones serán especialmente intensas en el norte de las islas más montañosas, y “no se descarta alguna tormenta y tampoco alguna nevada en las cumbres de Tenerife a últimas horas”. Las temperaturas en el archipiélago serán más bajas.

Las claves del fin de semana: inestabilidad y temperaturas suaves

El sábado, la formación de “un área de bajas presiones en el golfo de Cádiz, que se desplazará hacia el norte de África”, generará “tiempo inestable, por un lado, en Canarias y, por otro lado, en el área mediterránea”, ha explicado Del Campo. En Canarias, se esperan “chubascos que localmente serán fuertes y con tormenta y, además, en forma de nieve por encima de unos 1.200 metros”, acompañados de “vientos muy fuertes” y un descenso claro de las temperaturas. Esta situación de inestabilidad persistirá el domingo, especialmente en el norte de las islas más montañosas, aunque “la tendencia será a que vayan a menos el lunes, aunque todavía ese día podrá haber algunos chubascos”.

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

En la península, tanto el sábado como el domingo, “la mayor probabilidad de chubascos se producirá en el arco mediterráneo, desde Tarragona hasta Cádiz, pasando por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía”, ha señalado Del Campo. También se esperan chubascos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que “localmente podrán ser fuertes y estar acompañados de tormenta”. Durante el fin de semana, especialmente el sábado, lloverá también, aunque con menor intensidad y de forma más esporádica, en puntos del centro y del resto de la mitad sur de la península, mientras que “en el norte el tiempo será más estable durante todo el fin de semana”.

Las temperaturas diurnas serán más altas, con un ambiente “relativamente suave”, y “habrá heladas tan solo en zonas de montaña y en puntos de Andalucía y el área mediterránea se superarán los veinte grados”, apunta del Campo.

Perspectivas para el inicio de la semana

La inestabilidad podría continuar en el área mediterránea el lunes, mientras “un frente alcanzaría la comunidad gallega ese mismo día, avanzando por la península al día siguiente y dejando lluvias en amplias zonas del territorio peninsular”, ha avanzado Del Campo. El martes también se esperan lluvias en Baleares. Durante estos dos primeros días de la semana, “no habrá grandes cambios en las temperaturas”, por lo que “seguiremos, por tanto, con un ambiente suave para la época del año”, adelanta el portavoz.