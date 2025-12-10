España

Un frente barre España de norte a sur y deja lluvias generalizadas: estás serán las regiones más afectadas

La Aemet espera “un ambiente suave para la época”, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares

Una mujer pasa ante el fuerte oleaje formado este lunes en la costa de Valdoviño (A Coruña), en las proximidades de la Iglesia del Porto, a 8 de diciembre de 2025 (EFE/Kiko Delgado)

Un manto de agua cubre a casi toda España. Un frente, que traía sus primeras lluvias la pasada jornada, continúa penetrando en la península y dejando lluvia a su paso. “Dejará precipitaciones en una franja que comprende de norte a sur, más o menos: Asturias, Cantabria, País Vasco, pasando por Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental”, apunta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Ha añadido que “también podría llover en zonas próximas en función del movimiento de este frente”, aunque no llegará al Mediterráneo.

Las lluvias podrán ser “fuertes y persistentes” en Extremadura y el oeste de Andalucía. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo -que supone “riesgo bajo”- en la provincia de Huelva, por acumulados de 15 litros por metro cuadrado. También ha activado el mismo nivel de alerta en toda la costa gallega por fenómenos costeros.

Durante esta jornada, habrá bancos de niebla matinales en el interior del centro y del este peninsular. En cuanto al mercurio, las temperaturas diurnas bajarán claramente en buena parte del interior, también en el Cantábrico. En contraste, “subirán las nocturnas y en general seguiremos con un ambiente suave para la época”. Del Campo ha precisado que “la nieve, en caso de aparecer, lo hará en cotas muy altas". Es más, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares.

Las lluvias no se van

El jueves será “un día de transición entre un frente que se va y otro nuevo que llega”. Según ha indicado el portavoz de la Aemet, “amanecerá probablemente con bancos de niebla en el interior peninsular. También podrá haber estos bancos de niebla en puntos de Baleares”. Mientras tanto, “un nuevo frente llegará a Galicia. Dejará lluvias en esta comunidad, sobre todo en el oeste, sin descartar que también puede haber en zonas próximas a Galicia”.

Las temperaturas nocturnas “bajarán porque los cielos estarán en general más despejados, aunque todavía no habrá heladas, y subirán las diurnas, sobre todo en el interior, al tiempo que bajan en el Mediterráneo”. Del Campo ha resumido que “seguiremos una jornada más con valores suaves para la época del año en general. Se superarán los 20 grados en la costa mediterránea y los 15 grados de temperatura máxima se rondarán en el centro e interior de la mitad sur de la península”.

Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

Un fin de semana pasado por agua

El viernes, según ha avanzado del Campo, “es probable que el frente que el día anterior alcanzaba Galicia continúe su avance y dejaría lluvias ese día, el viernes, en amplias zonas del oeste peninsular, localmente fuertes y persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental”. Las temperaturas nocturnas “no variarán, pero bajarán las diurnas con un ambiente algo más frío”.

De cara al fin de semana, el portavoz de la Aemet ha anticipado que “habrá una bajada de los valores de temperatura nocturna con heladas en zonas del norte y del centro de la península, pero se recuperarán durante el día y se superarán de nuevo los 20 grados en zonas de Andalucía y del Mediterráneo”. El ambiente será “algo más frío, más propio de la época del año o también podrá ser en algunas zonas más cálida de lo habitual para la época”. En cuanto a las lluvias, del Campo ha señalado que todavía hay incertidumbre en el pronóstico, pero “podrían afectar a zonas del oeste, del sur de la península, sin descartar también que lleguen a la fachada mediterránea”.

Lluvias y “ambiente más fresco” en Canarias

Los canarios también verán la lluvia. El portavoz ha señalado que “llegarán nubes y lloverá en la vertiente norte de las islas, sobre todo en las medianías, sin descartarlo en otras zonas”. Tras una tregua el jueves, “el viernes podría volver a llover, sobre todo en la cara norte de las islas, situación que tendría continuidad en las más montañosas durante el fin de semana”. Todo ello, ha concluido, “con un ambiente también en Canarias, algo más fresco”.

