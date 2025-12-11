España

Andrés Mountbatten-Windsor se pone “a la defensiva” y retrasa su traslado a Sandringham: los motivos de su polémica actitud

El hermano menor del rey Carlos aplaza hasta febrero su salida de Royal Lodge mientras que se enfrenta a un futuro más modesto

Guardar
ARCHIVO - El príncipe Andrés
ARCHIVO - El príncipe Andrés de Gran Bretaña sale del hospital Rey Eduardo VII de Londres después de visitar a su padre, el príncipe Felipe, el 6 de junio de 2012. (Foto AP/Sang Tan, archivo)

Andrés Mountbatten-Windsor cierra su año más traumático con una nueva polémica en el horizonte: su exilio definitivo tras haber renunciado al histórico alquiler de Royal Lodge, la que era su residencia en Windsor. Tras la orden de su hermano de abandonar la mansión, el ya expríncipe tiene previsto instalarse en la finca privada de Sandringham, en Norfolk, durante el nuevo año. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el traslado podría retrasarse hasta febrero como muy pronto.

Así lo ha afirmado periodista especializado en la realeza, Robert Jobson, a HELLO! en una entrevista exclusiva en la que afirma que Andrés “parece estar demorando el paso”, llegando al punto de haberle dicho al rey como al resto de la familia que “no tiene prisa por irse”. Pese a que fue el pasado mes de octubre cuando le llegó la notificación oficial, el exduque no tiene intención de irse hasta febrero como mínimo. Esto le permitirá, según fuentes cercanas a la corona, pasar la Navidad en Windsor mientras el resto de la familia se reúne con el rey en Sandringham.

Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra Royal Lodge, una gran propiedad en la finca que rodea el castillo de Windsor, en la que vivía el expríncipe Andrés de Gran Bretaña. (REUTERS/Stringer)

El motivo del aplazamiento, según fuentes del entorno, se debe a cuestiones prácticas. Después de más de dos décadas acumulando pertenencias en una vivienda de treinta habitaciones, coordinar una mudanza a una residencia mucho más modesta resulta un desafío logístico. De hecho, se sabe que la casa que le aguarda en Sandringham todavía no está lista. “Redimensionar la vida a esa escala es complejo”, confirma el propio Palacio.

No obstante, Robert Jobson subraya que “comprender no es lo mismo que sentir simpatía”, y detalla que Andrés estaría “aprovechando cada resquicio legal para ralentizar el proceso”. De acuerdo con fuentes citadas por el periodista, para el hijo menor de la reina Isabel II, dilatar la mudanza sería una forma de resistencia: “¿Por qué apresurar tu propio descenso?”, plantea Jobson.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Un contrato lleno de beneficios que llega a su fin

Andrew dio oficialmente por terminado su contrato de Royal Lodge el 30 de octubre, con un preaviso mínimo de doce meses, lo que legalmente le permitiría residir en la mansión hasta octubre de 2026. Sin embargo, se espera que adelante la salida a los primeros meses del año para evitar más polémica pública. Tras una inspección realizada el 12 de noviembre, la administración de la Corona señaló que el deterioro habitual tras veinte años de uso y cero reformas, teniendo humedades, pintura desconchada, muros con grietas imposibilitaría cualquier indemnización. “Nuestro informe inicial confirma que, aunque las reparaciones no son inusuales para un alquiler de tal duración, es muy probable que Andrés Mountbatten-Windsor no reciba compensación alguna por abandonar antes el contrato, una vez verificados todos los desperfectos”, comunicó la Crown Estate.

El retraso, paradójicamente, podría facilitar las cosas al rey Carlos, que en navidades reunirá en Sandringham a buena parte de la famili Windsor como los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa Ana o el vicealmirante sir Timothy Laurence, entre otros. Que Andrés permanezca en Windsor permitiría evitar situaciones incómodas durante las festividades. No obstante, sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, sí participarían en las celebraciones navideñas habituales: la misa en St Mary Magdalene, el paseo público y el tradicional almuerzo familiar.

Temas Relacionados

Príncipe AndrésCarlos IIICasa Real británicaCasas RealesRealezaReino UnidoEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Un dentista explica por qué “lo ideal es cepillarse los dientes antes de desayunar”

Las bacterias que se acumulan durante la noche son la clave para entender por qué el cepillado previo a desayunar puede proteger mejor los dientes

Un dentista explica por qué

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Luis Miranda Acebedo, investigador de ciberseguridad e ingeniero de telecomunicaciones, ha publicado un análisis en el que describe las vulnerabilidades de una baliza V16 Help Flash IoT, un modelo distribuido por Vodafone

La baliza V16 obligatoria en

Este mítico sillón de IKEA que arrasa en ventas está rebajado a solo 89 euros: es comodísimo y destaca por su diseño atemporal

Se trata de uno de los sillones más conocidos de Ikea y la firma lo tiene hoy con un 18% de descuento en su tienda online

Este mítico sillón de IKEA

RTVE adelanta las canciones del Benidorm Fest 2026 tras la salida de España de Eurovisión: la llamativa ausencia de un concursante

El ente público ha dado a conocer 17 de las 18 propuestas que competirán en el gran evento musical

RTVE adelanta las canciones del

‘La Revuelta’ rectifica el mensaje sobre el VIH de Eduardo Casanova: “Hay que hacer una puntualización. Es un tema de salud pública”

El programa de La 1 ha incluido una charla con la viróloga y especialista en enfermedades infecciosas y vicepresidenta de Seisida, Jara Llenas-García, sobre el VIH

‘La Revuelta’ rectifica el mensaje
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “épico” entrenamiento militar con

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Europa es un grupo de países “en decadencia” gobernados por líderes “débiles” y “será irreconocible en 20 años”: EEUU promete “cultivar resistencia” interna en países europeos

Almeida vuelve a retrasar un año la prohibición de circulación a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta ambiental

Mercadona indemniza con 60.000 euros a una gerente despedida sin pruebas bajo la acusación de haber comido varios productos sin pagarlos

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”