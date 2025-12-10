Xavier Verdaguer, nutricionista: “El cacao y el café no dan problemas de acné”

Fragmento de TikTok en el que Xavier Verdaguer habla del acné. (@xevi.verdaguer)

El acné es un problema que afecta a miles de personas, algo que tiene repercusiones a nivel físico y, en muchos casos, también a nivel mental. Una de las creencias más extendidas es que el café y el chocolate son responsables de su aparición.

Xavier Verdaguer, un nutricionista que publica contenido en redes sociales, se ha pronunciado al respecto en uno de los últimos vídeos que ha subido en su cuenta de TikTok (@xevi.verdaguer). “El cacao y el café no dan problemas de acné”, afirma durante los primeros segundos.

El verdadero peligro de estos productos

El problema no radica en estas bebidas o alimentos en sí mismos, sino en lo que se les añade. La leche de origen animal contiene insulina y factores de crecimiento relacionados con esta, los cuales pueden estimular la producción de sebo y favorecer la aparición de granos. Por ello, un café con leche o un chocolate con leche podrían incrementar el riesgo de brotes, mientras que consumirlos solos no genera este efecto.

El uso de leches vegetales como la de avena o arroz tampoco es completamente inocuo en este sentido. Aunque no son de origen animal, los cereales que las componen elevan los niveles de glucosa en sangre, provocando picos de insulina que, de manera similar a la leche, pueden contribuir a la aparición de acné en personas sensibles.

Otro factor a considerar es el estrés y la falta de sueño. Aunque el café y el chocolate no provocan acné por sí mismos, consumir varias tazas de café durante períodos de nerviosismo o descanso insuficiente puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto, en consecuencia, contribuye a la aparición de brotes en personas susceptibles.

Cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en la salud de la piel

Más allá del café, el chocolate y los aditivos que puedan contener, otros aspectos de la alimentación también pueden afectar la aparición de acné. Por ejemplo, dietas muy ricas en alimentos ultraprocesados, con altos niveles de azúcares refinados, harinas blancas o grasas saturadas, pueden generar inflamación en el organismo y desequilibrios hormonales que se reflejan en la piel.

Incorporar alimentos frescos, como frutas, verduras, legumbres y grasas saludables, ayuda a regular estos procesos y aporta antioxidantes que protegen las células cutáneas. El estilo de vida también tiene un papel fundamental. La actividad física regular mejora la circulación sanguínea y el metabolismo, lo que facilita la eliminación de toxinas y favorece a una piel más saludable.

Además, mantener rutinas de sueño consistentes y técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o ejercicios de respiración, ayuda a equilibrar hormonas como el cortisol, reduciendo la inflamación y los brotes.

Por último, la hidratación adecuada es clave para que la piel mantenga su elasticidad y se regenere correctamente. Beber suficiente agua, así como incluir infusiones sin azúcar y alimentos con alto contenido hídrico, contribuye a eliminar impurezas y mantener los tejidos saludables. En conjunto, una combinación de dieta equilibrada, hábitos de descanso y manejo del estrés permite combatir el acné.