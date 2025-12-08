La Aemet prevé un tiempo “sin frío intenso” y con lluvias “fuertes y persistentes” por la llegada de frentes al oeste de España

Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte de España este lunes, aunque la presencia de nubosidad baja ha persistido en áreas de la vertiente atlántica, el interior del área cantábrica, las depresiones del nordeste peninsular y Baleares durante las primeras horas de la mañana. Por el contrario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que en el tercio noroeste peninsular y los entornos montañosos de la vertiente atlántica norte los cielos permanecerán cubiertos debido a la llegada de un frente atlántico, que dejará precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica occidental, con posibilidad de extenderse al oeste del sistema Central.

Las primeras horas del día han estado marcadas por la formación de nieblas en amplias zonas de la vertiente atlántica, las depresiones del nordeste y Baleares, así como en algunos litorales del sureste peninsular. Estas nieblas han sido especialmente densas y persistentes en Mallorca y en puntos de la meseta Sur. En Canarias, la calima ha sido ligera y ha tendido a remitir con el paso de las horas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 20 grados en el este de la meseta Sur, Baleares y en buena parte del tercio norte y los litorales de la fachada oriental peninsular, mientras que en el resto apenas se han registrado variaciones. La situación cambiará a mitad de semana. A través de su cuenta de X, la Aemet ha adelantado que “la llegada de frentes provocará lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles”, que demás serán “locamente serán fuertes y persistentes”. Por su parte, las temperaturas serán “suaves para la época, sin frío intenso”.

Persiste la estabilidad y se intensifican las precipitaciones

De cara al martes, la Aemet ha avanzado que la situación de estabilidad continuará en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la nubosidad baja matinal dejará probables nieblas en ambas mesetas, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, la cordillera Cantábrica, Baleares y, de forma local, en el Estrecho, el Ampurdán y los litorales del sureste peninsular y del golfo de Cádiz. El tercio noroeste será la excepción, ya que un nuevo frente irá penetrando en la Península a lo largo del día, cubriendo progresivamente los cielos en buena parte de la mitad occidental. Las precipitaciones asociadas a este frente avanzarán de oeste a este y afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y el extremo occidental de Andalucía, con posibilidad de extenderse a regiones situadas más al este. Se prevé que las lluvias sean más abundantes y persistentes en el extremo occidental del sistema Central, la cordillera Cantábrica y, especialmente, en Galicia, donde podrían alcanzar intensidad fuerte en el oeste. En Canarias, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque la cola del frente podría dejar intervalos nubosos y alguna precipitación en el norte de las islas al final del día.

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en la mayor parte de la Península, mientras que en los tercios nordeste y noroeste apenas se esperan cambios y en Galicia y el noroeste de Castilla y León se prevén descensos. Las mínimas bajarán en Galicia y subirán en los litorales cantábricos y entornos de montaña, manteniéndose estables en el resto. En las islas y ciudades autónomas no se esperan variaciones térmicas significativas. Las heladas serán débiles en el Pirineo, sin descartar su aparición en otras montañas del centro y nordeste.

Un frente que dejará lluvias en el oeste

El miércoles, la llegada de un nuevo frente provocará un predominio de cielos nubosos en la península, aunque se abrirán claros a lo largo del día, especialmente en el cuadrante noroeste. No se espera que este frente alcance la fachada oriental peninsular ni Baleares, donde los cielos permanecerán poco nubosos o con intervalos de nubes altas. La nubosidad baja matinal afectará a zonas de las islas, el bajo Ebro y puntos del litoral sureste peninsular. Por su parte, la lluvia caerá en buena parte de la península, aunque serán poco probables y ocasionales en el extremo noroeste y no se esperan en el tercio oriental. Los mayores acumulados se prevén en el cuadrante suroeste, con posibilidad de lluvias localmente fuertes y persistentes, acompañadas de tormenta en Huelva, sin descartar que puedan afectar a otras regiones de Andalucía occidental y Extremadura en función de la evolución del frente. En Canarias, la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en el norte de las islas, que también podrían darse de forma ocasional en el sur, aunque tenderán a cesar y a abrirse claros.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en la mayor parte de la península, con descensos localmente notables en los interiores del suroeste y la meseta Norte -donde el mercurio no alcanzará los 15 grados, salvo en la costa cantábrica-, y pocos cambios en Baleares, el litoral mediterráneo y el noroeste -donde se espera que los termómetros ronden los 20 grados-. Las mínimas bajarán en el Cantábrico y el cuadrante noroeste peninsular, de forma localmente notable en interiores, mientras que en las regiones mediterráneas y Canarias apenas variarán y predominarán los ascensos en el resto. Las heladas serán débiles en el Pirineo.

Previsión para el jueves: estabilidad y nuevo frente en el noroeste

La Aemet ha señalado que el jueves se espera una jornada marcada por la estabilidad en Baleares y en la mayor parte de la Península, con cielos despejados y presencia de nubosidad baja que dejará probables nieblas matinales en la meseta Norte, el Ebro, Baleares y puntos del Cantábrico y el Mediterráneo, con tendencia a despejar. Sin embargo, la llegada de un frente atlántico cubrirá los cielos en el noroeste peninsular, donde se prevén lluvias en Galicia que podrían dejar acumulados significativos en su fachada occidental, y es probable que afecten también a otras regiones próximas del noroeste. Dependiendo de la evolución del frente, no se descarta que los cielos cubiertos y las precipitaciones puedan extenderse a otras zonas del tercio oeste peninsular. En Canarias, predominarán los intervalos nubosos, con posibles lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas montañosas y una tendencia a nublarse al final del día con la llegada de la cola del frente.

Las temperaturas máximas descenderán con respecto a la jornada anterior en el tercio este peninsular, Alborán y regiones del extremo noroeste, mientras que en los archipiélagos apenas variarán y en el resto predominarán los ascensos. Las mínimas bajarán en la mayor parte del país. Las heladas serán débiles en el Pirineo, aunque podrían afectar localmente a otras montañas de la mitad norte y del sureste, así como a la meseta Norte.