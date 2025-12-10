Nuria Roure, experta en sueño: “Estas son las razones por las que te despiertas a mitad de la noche”

Existen diversos factores que influyen en el correcto descanso. (Adobe Stock)

Para muchas personas, dormir bien es un gran reto: noches interrumpidas, despertares repentinos, dificultad para conciliar el sueño... En un contexto marcado por el estrés, la hiperconexión y un ritmo de vida acelerado, el insomnio y el descanso incorrecto se han convertido en una queja habitual en las consultas de psicología y medicina del sueño.

Lo que antes se asociaba a épocas puntuales de nerviosismo ahora es una realidad persistente para muchos: levantarse varias veces por la noche, mirar el reloj y empezar a preocuparse por las horas que quedan de descanso. Y, para ponerle remedio, es fundamental entender la manera en la que funciona nuestra mente, así como los aspectos diarios que, aunque parecen inofensivos, pueden influir en nuestro sueño.

Nuria Roure, psicóloga doctorada en medicina del sueño, señala que existen algunas “razones por las que te despiertas a mitad de la noche”. La experta no pone el foco en lo que ocurre durante las horas que pasamos en la cama, sino en la manera en la que se desarrolla el día: “Aquí es donde tu sistema se desajusta”. Entender esto es fundamental para evitar que el problema termine agravándose.

De una mente acelerada a las decisiones pendientes

No dormimos mal por lo que ocurre durante la noche, sino por la acumulación de estímulos, tensiones y hábitos que arrastramos desde la mañana. Una de las causas principales que señala la psicóloga es la hiperactividad mental. “Si estás acelerando tu mente todo el día, te costará desconectarla durante la noche”, afirma la psicóloga.

Vivimos en un entorno de estímulos constantes: pantallas, notificaciones, decisiones rápidas, multitarea… Todo ello mantiene el cerebro en alerta y este estado de alta velocidad cognitiva tiene un impacto directo en los despertares nocturnos, porque la mente no encuentra el momento para poner el freno.

Así lo explicaba la experta en el podcast Endor Technologies: “Tenemos que pensar que nuestra mente es como una gran bola de nieve. Si nosotros ya desde primera hora de la mañana le estamos dando energía, esa bola de nieve va bajando la montaña, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande... Cuando llega la noche, tu mente ya se ha revolucionado tanto antes de dormir que no podemos frenarla”.

Sin embargo, no es solo es esto lo que influye en los despertares nocturnos o la dificultad para conciliar el sueño: la exposición a la luz, especialmente la azul de dispositivos eléctricos, es otro de los factores que intervienen en el desajuste. De esta manera, Nuria Roure recomienda evitar las pantallas en las últimas horas del día, ya que esto influye en la producción natural de melatonina y altera los ciclos de sueño.

Además, la experta subraya la importancia de no realizar tareas estimulantes demasiado tarde, como actividades laborales conversaciones exigentes o incluso un exceso de planificación. “Evita las últimas horas de la tarde hacer tareas que te activen mentalmente”, recomienda. El cerebro necesita una transición adecuada hacia el descanso y, si llegamos al final del día con asuntos sin cerrar, es más probable que aparezcan despertares a mitad de la noche.

En este sentido, las decisiones pendientes también repercuten en el descanso. “Muchas veces nuestros problemas son debidos a que tenemos tareas que no hemos tomado buenas decisiones”, afirma. Según la psicóloga, los conflictos no resueltos, las responsabilidades pospuestas o la sensación de descontrol pueden traducirse en un sueño fragmentado.

Finalmente, destaca un factor emocional que influye tanto en el bienestar diurno como nocturno: el entorno social y afectivo. “Tener relaciones tóxicas no ayuda a desconectar tu mente a la hora de ir a la cama”, advierte Nuria Roure. Los vínculos que generan tensión prolongan el estado de alerta del sistema nervioso, lo que dificulta alcanzar un sueño profundo y continuado.