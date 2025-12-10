España

Guerra abierta entre Willyrex y Vegetta777 contra Hacienda: recurren ante la Audiencia Nacional por su tributación en España

Hacienda reclama a ambos ‘youtubers’ los ejercicios fiscales de 2016 y 2017

Guardar
Los youtubers Vegetta777 y Willyrex
Los youtubers Vegetta777 y Willyrex desafían a Hacienda. (Composición Infobae)

La ‘fuga de creadores de contenido’ a Andorra se ha consolidado en los últimos años. Una tendencia que consiste en trasladar la residencia de cada uno al Principado de Andorra para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. Ahora, ha saltado por los aires el caso de los youtubers Guillermo Díaz, más conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, también llamado Vegetta777, quienes se enfrentan a la Agencia Tributaria española por su obligación de tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017.

Su traslado al país vecino, junto con otros creadores digitales españoles, generó un debate muy intenso acerca de las responsabilidades de las figuras públicas con sus países de origen. No obstante, durante estos años, ambos han defendido que su decisión responde más a motivos personales y profesionales que a exclusivamente fiscales.

La controversia ha escalado tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. El núcleo del conflicto reside en que Hacienda exige que ambos tributen en España, pese a que, según la defensa, “la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos han permanecido un mayor número de días en Andorra que en España durante los ejercicios fiscales en cuestión y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrolla desde sus estudios ubicados en el Principado de Andorra”.

Vegetta77 (izquierda) y Willyrex (derecha).
Vegetta77 (izquierda) y Willyrex (derecha). (Instagram/Vegetta777)

Sus abogados, Marc Urgell e Iñaki Picaza, califican las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como “contrarias a derecho y manifiestamente injustas”, y añaden que “se pretende que nuestros clientes paguen impuestos en un país en el que ya ni viven ni trabajan, ignorando su residencia efectiva como el lugar desde donde desarrollan su actividad económica. Esto contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición”.

El conflicto gira en torno a la interpretación de los criterios de residencia fiscal y centro de intereses económicos. Mientras la defensa sostiene que “los estudios de grabación y centros de trabajo ya estaban plenamente ubicados en Andorra”, las autoridades españolas mantienen que la obligación de tributar en España persiste durante el periodo transitorio.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Aviso para creadores

Willyrex y Vegetta777 son figuras clave del ecosistema digital hispanohablante, con 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores, respectivamente. Se puede decir que fueron los pioneros del panorama de los videojuegos y el entretenimiento en línea. Desde la defensa, insisten que este tipo de decisiones podrían llegar a generar inseguridad entre los creadores de contenido que también han decidido vivir fuera del país y crear contenido desde el extranjero.

El recurso ante la Audiencia Nacional abre un proceso que podría marcar un precedente en la fiscalidad de los creadores de contenido. No obstante, los abogados de Willyrex y Vegeta777 recalcan que “confían plenamente en que la vía contenciosa aclarará su situación”. Con el recurso todavía en trámite, falta por ver si hay sentencia que condene a ambos youtubers a pagar el ejercicio de 2016 y 2017, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones por parte de la Audiencia a otros influencers que decidieron mudarse a Andorra para pagar menos impuestos.

Temas Relacionados

Hacienda EspañaAgencia TributariaImpuestos EspañaAndorraEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nuria Roure, experta en sueño: “Estas son las razones por las que te despiertas a mitad de la noche”

La psicóloga señala que la dificultad para dormir guarda mucha relación con las actividades realizadas durante el día o la manera en la que funciona nuestra mente

Nuria Roure, experta en sueño:

Dany Blázquez, psicólogo: “Las heridas de una relación rara vez se curan en soledad”

El experto profundiza en cómo superar el duelo en uno de los últimos vídeos que ha subido a redes sociales

Dany Blázquez, psicólogo: “Las heridas

Islandia se retira de Eurovisión y se convierte en el sexto país que descarta su presencia en Viena por la participación de Israel

La cadena pública islandesa RÚV ha anunciado en un comunicado su baja del certamen europeo por “la participación de la emisora israelí”

Islandia se retira de Eurovisión

Valeria Castro rompe su silencio sobre su actuación en ‘Operación Triunfo 2025′: “Ahora me pregunto si debería haberlo hecho o no”

La cantante fue muy criticada por su manera de cantar junto a Dani Fernández, pero ha aclarado que no fue ese el motivo de su parón en la música

Valeria Castro rompe su silencio

Cómo hacer Vanillekipferl, las galletas de Navidad austriacas muy sencillas de hacer que marcarán la diferencia en tu mesa

Para preparar estas galletas avainilladas necesitamos poco más que harina, mantequilla, azúcar y almendras

Cómo hacer Vanillekipferl, las galletas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Tomé anuncia su dimisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

Precio de la luz baja ligeramente, pero seguirá muy cara este 11 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Sabalenka, número uno del ranking

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone