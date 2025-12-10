Guerra abierta entre Willyrex y Vegetta777 contra Hacienda: recurren ante la Audiencia Nacional por su tributación en España

Los youtubers Vegetta777 y Willyrex desafían a Hacienda. (Composición Infobae)

La ‘fuga de creadores de contenido’ a Andorra se ha consolidado en los últimos años. Una tendencia que consiste en trasladar la residencia de cada uno al Principado de Andorra para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. Ahora, ha saltado por los aires el caso de los youtubers Guillermo Díaz, más conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, también llamado Vegetta777, quienes se enfrentan a la Agencia Tributaria española por su obligación de tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017.

Su traslado al país vecino, junto con otros creadores digitales españoles, generó un debate muy intenso acerca de las responsabilidades de las figuras públicas con sus países de origen. No obstante, durante estos años, ambos han defendido que su decisión responde más a motivos personales y profesionales que a exclusivamente fiscales.

La controversia ha escalado tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. El núcleo del conflicto reside en que Hacienda exige que ambos tributen en España, pese a que, según la defensa, “la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos han permanecido un mayor número de días en Andorra que en España durante los ejercicios fiscales en cuestión y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrolla desde sus estudios ubicados en el Principado de Andorra”.

Sus abogados, Marc Urgell e Iñaki Picaza, califican las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como “contrarias a derecho y manifiestamente injustas”, y añaden que “se pretende que nuestros clientes paguen impuestos en un país en el que ya ni viven ni trabajan, ignorando su residencia efectiva como el lugar desde donde desarrollan su actividad económica. Esto contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición”.

El conflicto gira en torno a la interpretación de los criterios de residencia fiscal y centro de intereses económicos. Mientras la defensa sostiene que “los estudios de grabación y centros de trabajo ya estaban plenamente ubicados en Andorra”, las autoridades españolas mantienen que la obligación de tributar en España persiste durante el periodo transitorio.

Aviso para creadores

Willyrex y Vegetta777 son figuras clave del ecosistema digital hispanohablante, con 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores, respectivamente. Se puede decir que fueron los pioneros del panorama de los videojuegos y el entretenimiento en línea. Desde la defensa, insisten que este tipo de decisiones podrían llegar a generar inseguridad entre los creadores de contenido que también han decidido vivir fuera del país y crear contenido desde el extranjero.

El recurso ante la Audiencia Nacional abre un proceso que podría marcar un precedente en la fiscalidad de los creadores de contenido. No obstante, los abogados de Willyrex y Vegeta777 recalcan que “confían plenamente en que la vía contenciosa aclarará su situación”. Con el recurso todavía en trámite, falta por ver si hay sentencia que condene a ambos youtubers a pagar el ejercicio de 2016 y 2017, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones por parte de la Audiencia a otros influencers que decidieron mudarse a Andorra para pagar menos impuestos.