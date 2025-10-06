Marc Bartra: "En el Betis he encontrado una forma de vivir y de ser con la que me siento identificado"

El futbolista del Real Betis Balompié Marc Bartra ha asegurado que en el club verdiblanco ha encontrado una forma de vivir y de ser con la que se siente "identificado", siendo para él "muy fácil" tomar la decisión de volver hace dos temporadas, ya que en el conjunto bético se siente como en "casa" y con el que ha tenido una conexión desde el principio de su carrera deportiva.

"He estado solo en cuatro equipos, y más de siete años en el Betis. Cuando me tocó volver, para mí fue muy fácil, porque sentí que volvía a casa. Aquí he encontrado un clima, una cultura y una forma de vivir y de ser con la que me siento identificado", aseguró en una entrevista para la revista de moda MadMenMag, de la que ha sido portada en su nueva edición.

El central español ha reconocido que siempre ha sentido "algo especial" cuando se ha enfrentado al club verdiblanco a lo largo de su carrera deportiva. "Desde que jugaba en el Barça B y me enfrentaba al Betis, ya fuera en Primera o en Segunda División, siempre que venía notaba que había algo especial", explicó.

"La pasión con la que se vive el fútbol aquí es muy grande. Recuerdo mi primer partido como bético en nuestro estadio, y cómo sonaba el himno a capela cantado por toda la afición. Cómo viven el fútbol y cómo me hacen sentirme es algo completamente especial", destacó.

El central ha destacado la importancia de "disfrutar del proceso" durante su carrera deportiva. "Para mí el éxito es que cada paso que das esté orientado hacia donde quieres ir. Que tu día a día este enfocado en tu meta, y que seas capaz de disfrutar, precisamente, de los pasos que te llevan a ella. Levantar una copa o celebrar un título dura segundos, quizás minutos, pero disfrutar del proceso en el día a día es lo verdaderamente importante", reveló.

"La salud mental es para mí lo más importante, porque es lo que te permite estar mejor en el fútbol y también en la vida. Estar mejor físicamente, a nivel personal, rindiendo en el campo. Hace que puedas llevar tu trabajo al máximo. Puedes estar muy bien físicamente, pero como no estés bien a nivel mental o emocional, las cosas se complican", afirmó.

El central de 34 años, portada de la nueva edición MadMenMag, ha explicado que ha aceptado esta propuesta ya que se encuentra en un "buen momento" personal. "Se ha dado la ocasión y como estoy en un momento de mi vida con mucha calma y aceptando solo las cosas que me hacen sentir bien y que me suman a nivel personal, pues creo que es un buen momento. Siempre pienso que cuando estas en un momento bueno, las cosas buenas vienen solas, y la moda me gusta y me siento cómodo", aseguró.

"Mi objetivo a día de hoy es fluir y sentirme cómodo con lo que venga y decida hacer, siempre y cuando lo pueda compaginar bien con el fútbol. Hacerlo de manera inteligente es totalmente compatible", ha destacado el central, quien no descarta compatibilizar el mundo de la moda con su carrera deportiva.