¿Están juntos Fernando Alonso y Taylor Swift?

Fernando Alonso y Taylor Swift

Mercurio retrógrado ha acabado con tu relación, con la de tu amiga o con ambas. Tu expareja ha vuelto, no precisamente para regalarte el último bolso de Miu Miu, sino para recordarte por qué se acabó vuestra historia de amor en primer lugar. El planeta de la comunicación se ralentiza y, con él, las conversaciones se encallan. Mientras la locura patrocina nuestros desayunos, Taylor Swift está de nuevo soltera.

Hace unas semanas salía a la luz que la artista y Joe Alwyn, actor británico y su pareja durante los últimos seis años, habían decidido poner fin a su cronología de amor y eventos en común. No sabemos si la cantante habrá acudido a una vidente para conocer qué le depara su futuro en el terreno romántico pero, en apenas dos semanas, Swift ha conseguido más pretendientes que un tronista de Mujeres y hombres y viceversa.

La intérprete, una Annie Ernaux de las generaciones que pagan siete euros por un matcha latte y que ponen verde al colectivo de hombres heterosexuales en redes sociales, nunca ha escondido la vorágine de sentimientos que ha experimentado en todas y cada una de sus relaciones. Ella es la pluma, el papel y el dolor del rechazo, de los mensajes no respondidos, de las llamadas perdidas y de la pérdida de la llama en una pareja. También de la pena de no querer a alguien como ellos a nosotros. Como con la escritora francesa, no hay detalle que escape a la narrativa del desamor.

Las redes sociales explotaron tras darse a conocer la noticia sobre la ruptura amorosa entre Taylor Swift y Joe Alwyn (Foto Billboard)

Tras la noticia de la ruptura, las redes se convirtieron en un hervidero de reacciones: algunos celebraban que la música depresiva estaría de vuelta, otros clamaban por la reconciliación. La que parece haber ganado la guerra del pasotismo es la propia Taylor Swift. Mientras la artista da conciertos de tres horas en su The Eras Tour, las revistas del corazón no dejan sus huellas dactilares en las teclas de un ordenador sobado por varias generaciones de escritores. Un clavo saca a otro clavo. En su caso, de un romance sale otro disco.

Amor de motor

Acelero como Alonso para colarme en tu fiesta, decía la artista británica Charli XCX en su canción Vroom vroom, el Ave María de las adolescentes con piercings en el ombligo. No en vano, uno de los nombres que suena a bombo y platillo para ocupar el corazón swiftie es el del piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso. No sabemos cuándo, cómo o por qué, pero lo bizarro del asunto convierte la relación de Malú y Albert Rivera en un amor convencional.

La historia nace de un rumor no verificado que convierte las redes sociales del piloto en un constante guiño a la cantante. Taylor Swift por aquí, Taylor Swift por allá. Vídeos en TikTok con sus canciones. Primero con un fragmento de Karma, uno de los temas más famosos de su último álbum, Midnights. Después, con 22 (Taylor’s version) mientras levantaba pesas con los mismos kilos que la numeración del tema.

Fernando Alonso tras quedar tercero en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (Reuters)

Alonso, que quedó tercero en el Gran Premio de Miami y que está cuajando un gran inicio de temporada con Aston Martin, ha aprovechado el rumor para iniciar una campaña de marketing tan ingeniosa como burda. Los groupies de la cantante comenzaron a compartir los TikTok en los que el piloto asturiano mandaba mensajes ocultos a la cantante... Y del rumor pasamos a un Monte Rushmore de información sin contrastar que alimentó la fantasía de que la cantante visitase Cudillero en verano.

Entre la locura compartida y el rédito que Alonso estaba sacando de su relación virtual con la artista, un periodista le terminó preguntando por el supuesto idilio de memes en Bakú. “Ha habido rumores...”, enunció el reportero, a lo que el piloto español respondió: “Nada que decir, amigo”.

La rompecorazones

El largo listado de noviazgos de Taylor Swift daría para un episodio de podcast. En su último concierto en Nashville, que se retrasó varias horas y que acabó con la artista cantando sus hits bajo una incesante lluvia a las dos de la madrugada, Fernando Alonso ya no era el hombre -ni el nombre- que protagonizaba el rumor más sonado.

Todo apunta a que la nueva ilusión, si es que se sigue llamando así al sufrimiento de caer en las redes del hombre cishetero, sería Matt Healy, cantante del grupo británico The 1975. Habría sido el productor Jack Antonoff, que trabaja mano a mano con ella, el que habría presentado a ambos. Si Walt Whitman contiene multitudes en su ser, Taylor Swift es la portadora múltiple de todas las experiencias románticas que una persona puede experimentar a lo largo de su vida.

