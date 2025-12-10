España

Estos son los cinco sectores en los que hay más trabajo en Suiza, según una consultora

Un análisis basado en miles de ofertas publicadas muestra dónde buscan talento las empresas suizas

Una consultora explica los puestos
Una consultora explica los puestos laborales más ofertados en el mercado Suizo (Montaje Canva Infobae)

Mudarse a Suiza sigue siendo una idea recurrente para muchos profesionales europeos. Salarios altos y un mercado de trabajo con mucha demanda convierten al país alpino en un destino idóneo para quienes buscan mejores condiciones. Pero no todos los perfiles tienen las mismas oportunidades laborales. Saber dónde está la demanda real es clave antes de hacer las maletas.

En ese contexto, una consultora especializada en divulgación laboral para personas que quieren trabajar en Suiza, conocida en TikTok como @trabajamos_suiza, ha analizado las ofertas publicadas actualmente en Jobup.ch, uno de los principales portales de empleo del país.

El resultado es claro: hay sectores con muchas de vacantes y otros donde apenas se buscan profesionales.

Un laboratorio argentino es premiado en Suiza

Los cinco sectores con más ofertas

En el puesto número cinco aparece el sector comercial y de ventas, con más de 3.600 ofertas de empleo activas. Es un ámbito amplio, que va desde ventas técnicas hasta atención a clientes corporativos. Eso sí, según recuerdan desde la consultora, en la mayoría de los casos es imprescindible dominar el idioma de la región, ya que el contacto directo con clientes locales es constante.

El cuarto puesto lo ocupa informática y telecomunicaciones, con más de 4.000 vacantes. El sector tecnológico continúa creciendo y muchas empresas buscan desarrolladores, especialistas en sistemas o datos. Aquí, el inglés puede ser suficiente para empezar, especialmente en entornos internacionales y multinacionales, aunque conocer un idioma local sigue siendo un punto a favor.

La medalla de bronce es para salud y medicina, que supera las 6.000 ofertas. Enfermería, médicos, fisioterapeutas o personal sanitario especializado son perfiles muy demandados. El envejecimiento de la población y la fortaleza del sistema sanitario suizo sostienen esta necesidad constante de profesionales, aunque en muchos casos se exigen homologaciones y nivel alto del idioma.

Un sanitario español trabajando en
Un sanitario español trabajando en Suiza. (Pexels, imagen ilustrativa)

En el segundo puesto se sitúa la industria y producción técnica, con más de 9.200 vacantes. Faltan manos cualificadas como técnicos industriales, mecánicos, especialistas en mantenimiento o perfiles de automatización. Es uno de los sectores donde mejor se refleja la escasez de personal especializado.

El número uno, con mucha diferencia, es construcción y obra pública, que concentra alrededor de 9.3000 ofertas de empleo. Suiza está en obras prácticamente todo el año, incluso en invierno. Albañiles, electricistas, fontaneros, capataces y técnicos de obra son perfiles muy buscados, y no siempre es necesario un nivel alto de idioma para empezar, especialmente en trabajos más técnicos.

Los sectores con menos demanda

El análisis también muestra el reverso del mercado. Hay ámbitos donde la oferta de empleo es mucho más limitada. Entre los tres sectores con menor demanda aparecen el comercio y venta al por mayor, la belleza y la seguridad. Esto no significa que no haya oportunidades, pero sí que la competencia es mayor y las vacantes, más escasas.

El mensaje que lanza @trabajamos_suiza es claro: no hace falta reinventarse profesionalmente desde cero. Muchas veces basta con trasladar el talento a un mercado donde se necesita y se paga mejor. Eso sí, tal y como explican: “hacerlo con información, preparación y cabeza”.

Conocer el idioma, entender los requisitos legales y elegir bien el sector puede marcar la diferencia entre una experiencia laboral exitosa en Suiza o una frustración costosa. Los datos muestran que hay muchas oportunidades, pero no están repartidas por igual.

