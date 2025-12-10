Felipe Froilán se sincera sobre su vida en Abu Dabi y manifiesta sus deseos de irse: “Estoy harto de estar aquí sin escapatoria”

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón sale del aeropuerto tras llegar a España (Europa Press)

La reunión llevada a cabo en el palacio de El Pardo con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía en España, celebrada el pasado 22 de noviembre, dejó tras de sí un amplio caudal de comentarios y anécdotas. La expectación mediática se centró inicialmente en el rey Juan Carlos I y su encuentro con el resto de la familia real. Sin embargo, entre la multitud de rumores y conversaciones que acompañaron la cita familiar, hubo unas palabras que, pese a su contundencia, pasaron casi desapercibidas: las que Felipe Juan Froilán de Marichalar repitió a quienes se cruzaron con él y quisieron escucharle.

Una de las personas presentes en la celebración, que mantuvo una conversación distendida con el hijo de la infanta Elena, ha relatado a Vanitatis que se quedó sorprendida por la franqueza con la que este se expresó al ser preguntado por su vida en los Emiratos Árabes. Según este asistente, Froilán repitió su mensaje tantas veces como fue necesario, sin ocultar su malestar: “Estoy harto de vivir en Abu Dabi”.

El Rey Juan Carlos y Froilán de Marichalar en junio de 2023, en Ginebra, Suiza. (Raúl Terrel / Europa Press)

La fiesta reunió a prácticamente toda la familia del exrey: los reyes Felipe y Letizia, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, además de primos, sobrinos, cuñados y representantes de la familia real española. Una estampa poco habitual y que ha sido interpretada como una demostración de unidad en un aniversario simbólico. Froilán, acostumbrado a asistir a este tipo de convocatorias cuando la lista de invitados se extiende a la rama más amplia, se movía con naturalidad entre los presentes y aprovechó la ocasión para comentar cómo transcurre su vida en Emiratos Árabes, país en el que reside desde principios de 2023.

La vida “sosa y aburrida” de Froilán en Abu Dabi

A su afirmación inicial añadió, cuando el ritmo de la conversación lo permitía, una segunda frase que no dejaba lugar a dudas: “Vivo allí sin escapatoria”. Para quienes le escucharon, ambas expresiones dieron lugar a un diagnóstico claro sobre su estado de ánimo y su difícil adaptación a la capital emiratí, una ciudad moderna y lujosa que, según sus palabras, no termina de ajustarse a su carácter.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Durante la conversación, el sobrino del rey Felipe VI describió su rutina diaria como marcada por un trabajo “muy aburrido y burocrático”, acompañado de horarios rígidos y la permanente sensación de que el tiempo avanza despacio y con pocas opciones de entretenimiento, según el ya citado medio. Más allá de la monotonía laboral, la limitación de la vida social en la ciudad sería, según explicó, uno de los aspectos que más le pesan, acostumbrado como está al ritmo de Madrid.

Para Froilán, intentar mantener una rutina deportiva es uno de sus esfuerzos cotidianos, aunque incluso eso le resulta difícil por la falta de oferta de ocio que encaje con sus intereses. En contraste con la imagen pública que durante años lo ha presentado como un joven inquieto y noctámbulo, él mismo definió su vida actual en Abu Dabi como “sosa”, un término que sorprendió a quienes conversaban con él.

Froilán en una imagen de archivo. (Europa Press)

Pese a su malestar, Froilán admitió que hay un motivo que mantiene su residencia en Emiratos: la compañía de su abuelo. Estar cerca del rey Juan Carlos, dijo, le “da buen rollo” y afirmó haberse impuesto como una suerte de misión personal acompañarlo. No se trataría solo de afecto, sino también de una responsabilidad asumida ante la reducción del círculo social del monarca emérito.

Eso sí, el nieto mayor de la reina Sofía se mostró tajante ante la insistencia mediática de presentarlo como asesor del rey Juan Carlos. Froilán se habría reído abiertamente de esa idea, insistiendo en que nada tiene que ver con la realidad: su abuelo lo trata como lo que es, un nieto, y, por tanto, “no escucha consejos” que él tampoco tiene intención de ofrecer. Para Froilán, su relación es puramente familiar y cotidiana, sin la carga estratégica que en ocasiones se le atribuye.

Aun así, sus deseos de marcharse de Emiratos Árabes quedaron claros. “Por mí me iría”, afirmó. Sin embargo, explicó que por el momento no le es posible: las obligaciones laborales y la percepción de que Juan Carlos I cuenta con él, aunque sea en un plano afectivo, lo mantienen en el país.