España

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

Aunque algunas cadenas intentan atraer clientes con fuertes descuentos frente al encarecimiento de este producto navideño, otras compañías confían en las ventas de sus marcas blancas

Guardar
Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

Cada año, con la llegada de la Navidad, los españoles llenan sus cestas con productos tradicionales como embutidos, mariscos y dulces típicos. Sin embargo, el precio de uno de los símbolos indiscutibles de estas fechas, el turrón, vuelve a estar en el centro de atención por sus variaciones respecto a campañas anteriores. Muchos usuarios han denunciado el encarecimiento de una de las marcas más reconocibles del periodo festivo, que ha aumentado su precio progresivamente mientras se ha reducido la cantidad de producto por paquete.

En un contexto de inflación y consumo prudente, planificar el presupuesto festivo se vuelve esencial para evitar sorpresas. Analizar cómo evolucionan los precios y qué artículos lideran las compras navideñas permite a los consumidores anticiparse y ajustar mejor sus gastos ante aumentos inesperados para no sentirse estafados. Sin embargo, un experto en finanzas ha defendido por redes que el caso de la diferencia de precio del turrón de Suchard entre supermercados responde a estrategias comerciales específicas, no a un engaño al consumidor. Según explicó álvaro, creador de contenido conocido en redes como @atrenzados, la percepción de injusticia al pagar más en una cadena como Mercadona frente a otros establecimientos parte de un malentendido común: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”.

Mercadona apuesta por Hacendado

El producto, que este año ha experimentado reduflación, es decir, en cada paquete se comercializa menos cantidad por un precio mayor, debido al alza de materias primas como cacao, azúcar y energía, un incremento de costes se traslada directamente al consumidor final. Además, el turrón mantiene el mismo formato físico y marca, pero presenta diferencias notables de precio dependiendo del punto de venta.

Turrón de chocolate y arroz
Turrón de chocolate y arroz inflado (Adobe Stock)

La estrategia de Mercadona se basa en priorizar su marca blanca y no competir directamente en el mismo rango con marcas como Suchard. Álvaro aclaró. “Mercadona no intenta competir con el precio de Suchard. Ellos se centran en vender su propio turrón y su marca blanca”, que puede llegar a la reducir hasta a mitad su precio en comparación con la clásica marca. Por este motivo, si el fabricante eleva el precio, la cadena simplemente lo sigue, sin ofrecer rebajas para el producto externalizado. “Lo ponen al precio que marca el proveedor”, explicó.

El turrón como reclamo para clientes

En contraste, otros supermercados adoptan el modelo del producto “señuelo” durante la campaña navideña y establecen precios bajos para el turrón de Suchard. “Para ellos el Suchard es un imán en Navidad. La gente va directa a por ese turrón, así que baja los precios a propósito para que la gente entre a su supermercado”, apuntó el experto. Así, aunque el margen de beneficio sea inferior o nulo con ese artículo, la cadena lo compensa con la venta del resto de productos que los clientes adquieren una vez en el establecimiento.

Por eso, aunque en la mayoría de los grandes superficies el precio del turrón Suchard ya roza los cinco euros por una tableta de 230 gramos, algunos usuarios aseguran haber encontrado este mismo producto por incluso menos de tres euros en supermercados regionales, algunas cadenas con presencia más reducida o establecimientos pequeños de barrio, que utilizan este alimento tan cotizado en la época navideña como reclamo para atraer a los clientes. La consecuencia es clara: “Mismo turrón, pero estrategias diferentes”, concluyó Álvaro al comparar ambos escenarios.

Temas Relacionados

NavidadTurrónTurronesPostresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Identifican por primera vez la

El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

El dueño de un bar cuenta cómo la princesa vivió un momento común de adolescencia en el que le pidieron el DNI para entrar a un bar

El dueño de un bar

El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Vanessa Bentanachs, secretaria de la asociación VetWarriors, señala que la norma dificulta su labor y les expone a “sanciones que son imposibles de pagar”

El día a día de

El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

El joven de 25 años se alejó de los platós de televisión para dedicarse por completo a su faceta como actor

El hijo de Ivonne Reyes,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

Los españoles quieren comprar viviendas nuevas, pero solo un 27% lo consigue: “Son escasas y a un precio inaccesible”

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera