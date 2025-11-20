Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

Cada año, con la llegada de la Navidad, los españoles llenan sus cestas con productos tradicionales como embutidos, mariscos y dulces típicos. Sin embargo, el precio de uno de los símbolos indiscutibles de estas fechas, el turrón, vuelve a estar en el centro de atención por sus variaciones respecto a campañas anteriores. Muchos usuarios han denunciado el encarecimiento de una de las marcas más reconocibles del periodo festivo, que ha aumentado su precio progresivamente mientras se ha reducido la cantidad de producto por paquete.

En un contexto de inflación y consumo prudente, planificar el presupuesto festivo se vuelve esencial para evitar sorpresas. Analizar cómo evolucionan los precios y qué artículos lideran las compras navideñas permite a los consumidores anticiparse y ajustar mejor sus gastos ante aumentos inesperados para no sentirse estafados. Sin embargo, un experto en finanzas ha defendido por redes que el caso de la diferencia de precio del turrón de Suchard entre supermercados responde a estrategias comerciales específicas, no a un engaño al consumidor. Según explicó álvaro, creador de contenido conocido en redes como @atrenzados, la percepción de injusticia al pagar más en una cadena como Mercadona frente a otros establecimientos parte de un malentendido común: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”.

Mercadona apuesta por Hacendado

El producto, que este año ha experimentado reduflación, es decir, en cada paquete se comercializa menos cantidad por un precio mayor, debido al alza de materias primas como cacao, azúcar y energía, un incremento de costes se traslada directamente al consumidor final. Además, el turrón mantiene el mismo formato físico y marca, pero presenta diferencias notables de precio dependiendo del punto de venta.

Turrón de chocolate y arroz inflado (Adobe Stock)

La estrategia de Mercadona se basa en priorizar su marca blanca y no competir directamente en el mismo rango con marcas como Suchard. Álvaro aclaró. “Mercadona no intenta competir con el precio de Suchard. Ellos se centran en vender su propio turrón y su marca blanca”, que puede llegar a la reducir hasta a mitad su precio en comparación con la clásica marca. Por este motivo, si el fabricante eleva el precio, la cadena simplemente lo sigue, sin ofrecer rebajas para el producto externalizado. “Lo ponen al precio que marca el proveedor”, explicó.

El turrón como reclamo para clientes

En contraste, otros supermercados adoptan el modelo del producto “señuelo” durante la campaña navideña y establecen precios bajos para el turrón de Suchard. “Para ellos el Suchard es un imán en Navidad. La gente va directa a por ese turrón, así que baja los precios a propósito para que la gente entre a su supermercado”, apuntó el experto. Así, aunque el margen de beneficio sea inferior o nulo con ese artículo, la cadena lo compensa con la venta del resto de productos que los clientes adquieren una vez en el establecimiento.

Por eso, aunque en la mayoría de los grandes superficies el precio del turrón Suchard ya roza los cinco euros por una tableta de 230 gramos, algunos usuarios aseguran haber encontrado este mismo producto por incluso menos de tres euros en supermercados regionales, algunas cadenas con presencia más reducida o establecimientos pequeños de barrio, que utilizan este alimento tan cotizado en la época navideña como reclamo para atraer a los clientes. La consecuencia es clara: “Mismo turrón, pero estrategias diferentes”, concluyó Álvaro al comparar ambos escenarios.