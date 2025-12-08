España

‘El Hormiguero’ cierra noviembre arrasando: datos, hitos y las estrellas que llegan esta semana

El programa presentado por Pablo Motos estrena semana con una gran novedad: la llegada de una nueva comentarista a su mesa de tertulia

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El programa de El Hormiguero volvió a remarcar su posición como la apuesta reina del prime time en España. En noviembre, firmó una media de 15,5 % de cuota de pantalla y rondó los 2 millones de espectadores, consolidándose como el espacio más visto de la noche y liderando con comodidad su franja. Los datos lo sitúan en un contexto especialmente favorable: el formato no solo mantiene una audiencia fiel sino que, edición tras edición, demuestra su fuerza en un panorama televisivo cada vez más fragmentado.

Aunque las cifras pueden variar ligeramente según la fuente de medición, en una de sus emisiones recientes —con invitado como el chef José Andrés, el programa rozó los 1,96 millones de espectadores y un 15 % de share.

Por otro lado, cuando acudió al exprimer ministro Mariano Rajoy logró un 18,1 % de cuota y 2.287.000 espectadores, una de las emisiones más vistas de la temporada. Ahora comienza una nueva semana en la que Pablo Motos confía volver a ser líder.

Lunes 8: Salva Reina y Alejo Sauras

Salva Reina y Alejo Sauras.
Salva Reina y Alejo Sauras. (Atresmedia)

El arranque de semana llega con la visita de los actores Salva Reina y Alejo Sauras, quienes presentarán la tercera temporada de la serie Atasco, cuyo estreno en Prime Video está previsto para el 22 de diciembre. La comedia coral —con más de veinticinco intérpretes— está ambientada en un atasco navideño, y los actores hablarán en el programa sobre las claves de esta nueva entrega: situaciones cómicas, personajes variados y un contexto festivo que promete risas y complicidades.

Martes 9: Edurne

Edurne en 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Edurne en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El martes será el turno de la cantante Edurne, que llega para presentar su primer álbum navideño, Navidad junto a ti. Se trata de un disco que mezcla clásicos de la época con temas originales, con la intención de abrir oficialmente su campaña musical para estas fiestas. Una ocasión para conocer de primera mano sus motivaciones, su espíritu festivo y cómo busca conectar con el público en una época tan especial.

Miércoles 10: Manuel Carrasco

17/05/2025 El cantante, Manuel Carrasco
17/05/2025 El cantante, Manuel Carrasco durante su concierto en el estadio de La Cartuja. A 17 de mayo de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

A mitad de semana aterriza el cantante Manuel Carrasco, quien repasará los momentos más destacados de su gira con el disco Pueblo Salvaje II. Además, Carrasco podría dar algunos adelantos sobre sus proyectos para 2025, lo que despierta la curiosidad de sus seguidores: ¿nuevas canciones, nuevos escenarios o quizá colaboraciones? Será uno de esos encuentros íntimos con la música y la evolución de un artista consolidado.

Jueves 11: Dan Brown e Isabel Preysler

El escritor Dan Brown, autor
El escritor Dan Brown, autor de 'El Código Da Vinci. (Alberto Ortega / Europa Press)

La semana culmina con la visita del escritor estadounidense Dan Brown, que regresa al programa para presentar su nueva novela, El último secreto, la más reciente entrega de las aventuras de su célebre personaje, el profesor Robert Langdon.

Además, se sumará a la tertulia la socialité Isabel Preysler, que aportará su mirada sobre la actualidad y debatirá con el resto de colaboradores.

Un gran plantel para el programa estrella de Antena 3, pues El Hormiguero está viviendo una estupenda vigésima temporada. El formato presentado por Pablo Motos mantiene su dominio absoluto en la franja del access prime time y sigue ampliando su distancia con respecto a La Revuelta de David Broncano, que en su segunda temporada en TVE no ha conseguido hacer sombra al espacio de la cadena privada.

