Isabel Preysler, fichaje estrella de ‘El Hormiguero’: se sumará a la tertulia de actualidad junto a su hija, Tamara Falcó

Isabel Preysler en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Isabel Preysler se convertirá esta semana en colaboradora estrella de El Hormiguero. La ‘reina de corazones’ dará un paso más en su vínculo con el programa de Antena 3 y, tras protagonizar recientemente su última visita al programa para promocionar su autobiografía, Mi Verdadera Historia, este jueves 11 de diciembre se incorporará a una de las secciones del formato.

Pablo Motos fue el encargado de anunciar la noticia al finalizar la emisión de este lunes. Tras revelar la identidad de los invitados de la semana, el presentador comunicó a la audiencia: “El jueves habrá una tertuliana más, que será Isabel Preysler”.

Por el momento, no se ha aclarado si la colaboración de Preysler será puntual o si se prolongará en el tiempo, lo que ha generado especulaciones sobre su posible continuidad como colaboradora habitual.

La incorporación de Preysler supondrá que comparta mesa con los tertulianos habituales del programa: Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val, así como con su hija, Tamara Falcó, quien participa cada jueves en el debate semanal.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Así, la presencia de madre e hija en la misma tertulia añade un componente de interés mediático y familiar, ya que ambas podrán opinar sobre temas de actualidad, política nacional, fenómenos sociales y cuestiones personales. La dinámica prevista permitirá a la socialité expresarse sobre asuntos más allá de su vida privada, una faceta en la que no es común verla.

Preysler, talismán de ‘El Hormiguero’

La incorporación de Preysler a la tertulia de El Hormiguero está avalada por los buenos datos de audiencia que ha registrado en sus anteriores apariciones. En su visita del pasado 23 de octubre de 2025, el programa alcanzó 2.416.000 espectadores y una cuota de pantalla del 20,1 %. En diciembre de 2023, la presencia de la ‘reina de corazones’ se tradujo en una media de 2.758.000 espectadores y un 20,6 % de share. Además, su entrevista del 7 de abril de 2015 figura entre las más vistas de la historia del programa, con 3.880.000 espectadores y una cuota de pantalla del 19,4 %. Estas cifras han convertido a Isabel Preysler en un auténtico talismán para el espacio de Pablo Motos.

La estrategia de El Hormiguero de incorporar a como colaboradores a invitados atractivos para la audiencia no es nueva. El formato ha absorbido en el pasado a figuras que comenzaron con intervenciones ocasionales y han acabado como pilares del programa, como es el caso de Juan del Val. La presencia de Preysler, además, no responde a un acontecimiento especial relacionado con su figura, lo que deja abierta la posibilidad de que su colaboración se repita en el futuro, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

La tertulia de actualidad con Isabel Preysler tendrá lugar después de una de las entrevistas internacionales más destacadas de la temporada. El escritor Dan Brown visitará el formato este jueves. Esta será la tercera entrevista del exitoso autor en el programa, donde ya estuvo en 2013 y 2017.