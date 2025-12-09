Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Torrent (Ayuntamiento de Torrent)

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) ha presentado como acusación popular ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja un nuevo informe que aporta datos y cronologías sobre la actuación de la Generalitat durante la DANA del 29 de octubre de 2024.

El documento, que analiza al detalle las incidencias recogidas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el funcionamiento del Puesto de Mando de MetroValencia, demuestra que las primeras incidencias por inundaciones ocurrieron a las 8:00 de la mañana y se repitieron durante todo el día, antes de que se enviara el mensaje de alerta a la población a las 20:11.

Según el informe, al que ha tenido acceso Infobae España, fue a las 7:59 cuando “el Puesto de Mando de Metrovalencia, a través del Coordinador de Seguridad que presta servicio allí, trasladó al 112 que, debido a las lluvias y los efectos sobre la infraestructura ferroviaria, no podían circular trenes entre las estaciones de Alginet y Castelló, quedando por ello interrumpida provisionalmente la circulación”.

A esto se añade el parte de incidencias, que en el apartado de observaciones se indica que “debido a las lluvias no pasan trenes entre Alginet y Castelló. Queda interrumpida la circulación”. Desde la acusación destacan que la “clasificación es debido a inundaciones”.

El lugar de los hechos también es relevante, ya que Alginet se encuentra en la cuenca número 30, por lo que es un municipio con alto riesgo de inundación. “Con estos incidentes volvemos a demostrar que la argumentación que no se tenía conocimiento de la situación no se sostiene”, denuncian desde FETAP-CGT.

Las consecuencias de no haber tenido en cuenta estos hechos

El informe continúa describiendo nuevas incidencias, y a las 11:30 describe como “el Inspector del Puesto de Mando es alertado por el Capataz de Vías y Obras que entre L´Alcúdia y Montortal, a 200 metros de la vía, hay un vehículo en el interior del barranco con dos personas subidas al techo solicitando auxilio", una hora a la que el director del plan de emergencias, Emilio Argüeso, todavía no había acudido al Centro de Coordinación de Emergencias.

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso (Rober Solsona - Europa Press)

“Las consecuencias por parte de la Generalitat y en especial de los dos directores del plan de emergencias, de no haber tenido en cuenta estos hechos, han sido de dos muertos en Alcudia, utilizamos informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, correspondiendo a las víctimas 49 y 50. En Algemesí, donde ya desde las 8.00 horas de la mañana estaba cortado el ferrocarril desde Alginet, localidad inmediatamente superior en la cuenca, ha habido cuatro muertes, víctimas 141, 142, 143 y 144, siguiendo el mismo patrón que hemos denunciado en informes anteriores, personas mayores y pisos con planta baja o una planta”, relatan en el informe.

“Sobre las 19:40 horas, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observa como una gran masa de agua se dirige a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV. Tienen el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto. A las 19:44 horas se inicia una lenta entrada de agua en el vestíbulo de la sala de crisis del Puesto de Mando y se ordena la retirada de las tapas del suelo técnico para evitar la entrada del agua en la sala”, siguen relatando, cuando todavía quedaba una media hora para que saltara el Es-Alert.

Un trabajador herido

Otro de los sucesos relevantes para el sindicato, es el ocurrido a las 20:41, cuando “todo el personal que se encontraba en el Puesto de Mando, ya había accedido a la primera planta del edificio de oficinas de València Sud, excepto el vigilante de seguridad que había resultado herido por una caída al abandonar el Puesto de Mando, que presentaba una fractura en la pierna con herida abierta sangrante”.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

“El resultado del accidente de trabajo es una rotura abierta de tibia y peroné, este trabajador salva su vida porque es ayudado por varios compañeros y lo consiguen evacuar a la primera planta, sino estaríamos hablando de otra víctima más. Desconocemos si se ha tratado su caso como accidente de trabajo”, agregan, por lo que han solicitado su identidad al juzgado para su citación como perjudicado.

“Los hechos evidencias fallos de coordinación”

En consecuencia al escrito registrado, FETAP-CGT pide la declaración como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra Mengual; del director gerente de FGV, Alfonso Novo Belenguer; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio Alemany; y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas. “Todos ellos estuvieron presentes o conectados al Puesto de Mando durante la emergencia y mantuvieron comunicaciones relevantes con altos cargos del Consell”, explican.

“El sindicato considera que los hechos descritos evidencian fallos de coordinación, ausencia de seguimiento de los cauces, falta de comunicación efectiva a los ayuntamientos y una aplicación deficiente de los procedimientos de protección civil. La Generalitat no actuó con la diligencia debida pese a disponer de información determinante para activar medidas preventivas”, concluyen.