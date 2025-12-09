España

Nuevos detalles sobre el libro de Iñaki Urdangarin: un manual de autoayuda basado en sus memorias

El exyerno del rey emérito ultima los detalles de su primer libro, en el que se espera que desvele algunos de los capítulos más destacados de su biografía

Guardar
Iñaki Urdangarin (IMAGEN DE ARCHIVO).
Iñaki Urdangarin (IMAGEN DE ARCHIVO).

Tras años alejado del foco mediático, Iñaki Urdangarin ha iniciado una etapa profesional en la que se ha propuesto transformar su biografía —marcada por hitos deportivos, una vida institucional y una caída pública sin precedentes— en herramientas para quienes atraviesan procesos de cambio o crisis profundas.

A lo largo de los últimos meses, el exdeportista olímpico ha intensificado su presencia en ámbitos de formación directiva, acompañamiento a deportistas en retirada y programas corporativos centrados en el liderazgo consciente. Paralelamente, trabaja en un texto que no pretende ser un ejercicio de memoria histórica, sino un manual práctico construido a partir de su propio recorrido vital.

Su actividad se ha convertido, según Vanitatis, en un híbrido entre experiencia personal, conocimiento técnico y un enfoque emocional que él mismo define como “vulnerabilidad útil”. No se limita a relatar su trayectoria: la descompone, la observa, la revisa y la comparte como si fuera un laboratorio de supervivencia emocional.

La posibilidad de que esté ultimando un libro ha despertado un notable interés en su entorno. Consultadas varias personas cercanas al exduque, pocas se atreven a concretar la naturaleza del proyecto. Es desde el círculo vinculado a la infanta Cristina desde donde se confirma que existe un documento, aunque se descarta que se trate de unas memorias clásicas. La idea, aseguran, es un manual de autoayuda elaborado “desde la vivencia y no desde la justificación”.

Su abogado, Mario Pascual Vives, también se muestra prudente. A la pregunta de si su cliente trabaja en unas memorias, afirma: “No me consta”. Al mencionar un posible libro de desarrollo personal, añade que las informaciones publicadas “son más expectativas que realidades” y remite a la entrevista que Urdangarin concederá este jueves 11 a La2Cat, en el espacio dirigido por su amigo, el periodista Jordi Basté. La conversación —rodada en un único plano secuencia— es, según quienes conocen su contenido, la más íntima de cuantas ha ofrecido. Eso sí, en ella “no hay referencia alguna a unas memorias”.

El árbol genealógico de la Familia Real española

La cárcel como motor de su metodología

La etapa que marcó un antes y un después en la vida del exjugador de balonmano fue su ingreso en prisión. Allí experimentó una ruptura profunda: afectiva, familiar y profesional. Pero también fue en ese contexto hostil donde encontró un punto de apoyo para reconstruirse. Durante su reclusión cursó el Máster en Psicología del Coaching de la UNED, un programa de bienestar emocional en INESEM y obtuvo la titulación de entrenador nacional. Las largas horas de estudio, asegura, le permitieron reinterpretar su dolor para convertirlo en aprendizaje.

Es esa base académica, unida a la experiencia extrema que vivió entre rejas, la que sostiene hoy su método. Una arquitectura que mezcla técnica, introspección y biografía, y que se ha convertido en la columna vertebral de los programas de liderazgo que imparte en empresas. Varias organizaciones han solicitado repetir la experiencia, lo que él interpreta como un aval directo y una invitación a perfeccionar las dinámicas.

Uno de los elementos diferenciales de su forma de trabajar es el uso de la vulnerabilidad como recurso pedagógico. En una de sus sesiones más recientes, realizada con un grupo integrado mayoritariamente por mujeres, relata que las participantes se implicaron hasta tal punto que readaptaron parte de los contenidos para maximizar su rendimiento. Para él, aquel proceso fue un ejemplo de cómo el liderazgo inclusivo —especialmente el protagonizado por mujeres— puede amplificar la motivación y el compromiso.

Cuando explica el esfuerzo que exige cada formación, utiliza una metáfora deportiva que le acompaña desde su etapa de élite: lo compara con “una final de Champions”, una situación que obliga a entregarse al máximo y en la que ningún error se da por descontado. Su propósito, insiste, es contribuir a un modelo de liderazgo que combine propósito, autenticidad y resultados sostenibles.

Iñaki Urdangarin da un paseo
Iñaki Urdangarin da un paseo por las calles de Vitoria a 27 de Diciembre de 2024 en Vitoria (España). (Óscar Ortiz / Europa Press).

La entrevista que marcará un nuevo capítulo

El jueves 11 de diciembre será un día clave. Ese día, La2Cat emitirá su conversación con Jordi Basté, uno de los periodistas con los que mantuvo contacto incluso en los momentos más oscuros. Fuentes próximas aseguran que en esa entrevista hablará de la fractura emocional, de su relación con la infanta Cristina, del desgaste que sufrió su familia y de la esencia de su proceso de recuperación.

Esa aparición televisiva se interpreta como la antesala del libro, del que habló en primicia Pilar Eyre en Lecturas. Además, periodistas como Daniel Carande o Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han aportado detalles adicionales sobre el contenido, incluyendo menciones al día en que conoció a los reyes y al momento de su boda. Eyre va aún más allá y afirma que Urdangarin llega a señalar al rey Juan Carlos como responsable indirecto de su “descenso a los infiernos”.

Temas Relacionados

Iñaki UrdangarinCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Detenido un hombre de 46 años tras el asesinato de su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d’Esquadra lo investigan como un caso de violencia de género

Detenido un hombre de 46

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

Esta reforma convierte “una estación pública en un acceso preferente a un negocio privado”, según Más Madrid

La oposición denuncia los 82

Valentín Naranjo, experto en calidad del aire: “Cuando hay moho y poca ventilación, los niños roncan más, duermen peor y están más cansados”

Pequeñas acciones, como ventilar, revisar la humedad o detectar signos de condensación, pueden marcar una diferencia importante en el descanso y la salud de los más pequeños

Valentín Naranjo, experto en calidad

Bertín Osborne sale en defensa de Gabriela Guillén en medio de la polémica por la paternidad de su hijo en común: “Ni interesada ni pesetera”

El presentador de televisión ha desmentido las informaciones que se han difundido y que dejan en una mala posición a la madre de su octavo hijo

Bertín Osborne sale en defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”