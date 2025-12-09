Nuevos detalles sobre el libro de Iñaki Urdangarin: un manual de autoayuda basado en sus memorias

Iñaki Urdangarin (IMAGEN DE ARCHIVO).

Tras años alejado del foco mediático, Iñaki Urdangarin ha iniciado una etapa profesional en la que se ha propuesto transformar su biografía —marcada por hitos deportivos, una vida institucional y una caída pública sin precedentes— en herramientas para quienes atraviesan procesos de cambio o crisis profundas.

A lo largo de los últimos meses, el exdeportista olímpico ha intensificado su presencia en ámbitos de formación directiva, acompañamiento a deportistas en retirada y programas corporativos centrados en el liderazgo consciente. Paralelamente, trabaja en un texto que no pretende ser un ejercicio de memoria histórica, sino un manual práctico construido a partir de su propio recorrido vital.

Su actividad se ha convertido, según Vanitatis, en un híbrido entre experiencia personal, conocimiento técnico y un enfoque emocional que él mismo define como “vulnerabilidad útil”. No se limita a relatar su trayectoria: la descompone, la observa, la revisa y la comparte como si fuera un laboratorio de supervivencia emocional.

La posibilidad de que esté ultimando un libro ha despertado un notable interés en su entorno. Consultadas varias personas cercanas al exduque, pocas se atreven a concretar la naturaleza del proyecto. Es desde el círculo vinculado a la infanta Cristina desde donde se confirma que existe un documento, aunque se descarta que se trate de unas memorias clásicas. La idea, aseguran, es un manual de autoayuda elaborado “desde la vivencia y no desde la justificación”.

Su abogado, Mario Pascual Vives, también se muestra prudente. A la pregunta de si su cliente trabaja en unas memorias, afirma: “No me consta”. Al mencionar un posible libro de desarrollo personal, añade que las informaciones publicadas “son más expectativas que realidades” y remite a la entrevista que Urdangarin concederá este jueves 11 a La2Cat, en el espacio dirigido por su amigo, el periodista Jordi Basté. La conversación —rodada en un único plano secuencia— es, según quienes conocen su contenido, la más íntima de cuantas ha ofrecido. Eso sí, en ella “no hay referencia alguna a unas memorias”.

El árbol genealógico de la Familia Real española

La cárcel como motor de su metodología

La etapa que marcó un antes y un después en la vida del exjugador de balonmano fue su ingreso en prisión. Allí experimentó una ruptura profunda: afectiva, familiar y profesional. Pero también fue en ese contexto hostil donde encontró un punto de apoyo para reconstruirse. Durante su reclusión cursó el Máster en Psicología del Coaching de la UNED, un programa de bienestar emocional en INESEM y obtuvo la titulación de entrenador nacional. Las largas horas de estudio, asegura, le permitieron reinterpretar su dolor para convertirlo en aprendizaje.

Es esa base académica, unida a la experiencia extrema que vivió entre rejas, la que sostiene hoy su método. Una arquitectura que mezcla técnica, introspección y biografía, y que se ha convertido en la columna vertebral de los programas de liderazgo que imparte en empresas. Varias organizaciones han solicitado repetir la experiencia, lo que él interpreta como un aval directo y una invitación a perfeccionar las dinámicas.

Uno de los elementos diferenciales de su forma de trabajar es el uso de la vulnerabilidad como recurso pedagógico. En una de sus sesiones más recientes, realizada con un grupo integrado mayoritariamente por mujeres, relata que las participantes se implicaron hasta tal punto que readaptaron parte de los contenidos para maximizar su rendimiento. Para él, aquel proceso fue un ejemplo de cómo el liderazgo inclusivo —especialmente el protagonizado por mujeres— puede amplificar la motivación y el compromiso.

Cuando explica el esfuerzo que exige cada formación, utiliza una metáfora deportiva que le acompaña desde su etapa de élite: lo compara con “una final de Champions”, una situación que obliga a entregarse al máximo y en la que ningún error se da por descontado. Su propósito, insiste, es contribuir a un modelo de liderazgo que combine propósito, autenticidad y resultados sostenibles.

Iñaki Urdangarin da un paseo por las calles de Vitoria a 27 de Diciembre de 2024 en Vitoria (España). (Óscar Ortiz / Europa Press).

La entrevista que marcará un nuevo capítulo

El jueves 11 de diciembre será un día clave. Ese día, La2Cat emitirá su conversación con Jordi Basté, uno de los periodistas con los que mantuvo contacto incluso en los momentos más oscuros. Fuentes próximas aseguran que en esa entrevista hablará de la fractura emocional, de su relación con la infanta Cristina, del desgaste que sufrió su familia y de la esencia de su proceso de recuperación.

Esa aparición televisiva se interpreta como la antesala del libro, del que habló en primicia Pilar Eyre en Lecturas. Además, periodistas como Daniel Carande o Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han aportado detalles adicionales sobre el contenido, incluyendo menciones al día en que conoció a los reyes y al momento de su boda. Eyre va aún más allá y afirma que Urdangarin llega a señalar al rey Juan Carlos como responsable indirecto de su “descenso a los infiernos”.