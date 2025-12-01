España

La nieve llega a Madrid: la Aemet activa las alertas ante la previsión de fuertes nevadas

El organismo estatal ha activado el nivel de aviso amarillo para la madrugada del martes, que se extenderá, de forma interrumpida, hasta el miércoles

Guardar
Dos carteles congelados en el
Dos carteles congelados en el Puerto de Navacerrada, a 7 de enero de 2024, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por nieve en la Comunidad de Madrid ante la previsión de fuertes nevadas en el norte de la región para la próxima jornada. Se espera un acumulado de al menos 5 centímetros de espesor en 24 horas a partir de los 1.200 metros.

En concreto, el organismo meteorológico ha establecido el nivel amarillo -que significa “riesgo bajo”- en la Sierra de Madrid a partir de las dos de la madrugada del martes. El aviso por nevadas permanecerá activo, al menos, hasta la dos de la tarde. Tras unas horas sin aviso, se reactivará a las nueve de la noche y permanecerá, de nuevo, en vigor hasta las nueve de la mañana del miércoles. También se encuentran en el mismo nivel de alerta las provincias limítrofes, es decir, Segovia y Ávila, donde se esperan acumulados similares.

Las nevadas se extenderán hasta el miércoles

El martes, la región, como buena parte del interior del país, amanecerá bajo cero. A Aemet prevé que los termómetros pasen del negativo a una máxima que no alcanzará los 14 grados a lo largo de toda la jornada. Las nevadas que se esperan serán fruto del mercurio por debajo de los 0 grados en la Sierra y de un frente que avanzará de oeste a este por toda la península y que dejará precipitaciones en el centro.

La nieve aparecerá este día a partir de los 1.000 a 1.200 metros en el norte del territorio, “por lo que algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras”, según detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

De cara al miércoles, la cota de nieve se situará solo por encima de 800-1.000 metros en la mitad norte y de 1.000 metros en el resto del país. Así, las nevadas podrán ser copiosas en el norte de Madrid, donde la cota se situarán entre los 900 y los 1.000 metros. Esta bajada de altura responde a un nuevo desplome del mercurio. Las temperaturas mínimas caerán de forma generalizada en la península y Baleares, mientras que las máximas experimentarán un ascenso ligero a moderado en las depresiones fluviales del interior y en Galicia, y un descenso en el resto, más acusado en el tercio oriental y especialmente notable en zonas de montaña del sureste peninsular.

Cuándo dejará de nevar en Madrid

La actual previsión contempla que las nevadas empecen a remitir el jueves, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros al principio de la jornada, e irá subiendo hasta los 1.600 metros. El mercurio experimentará pocos cambios en comparación con las jornadas anteriores, salvo por un ascenso de las máximas de la Sierra, que provocará que las nevadas queden resignadas a las partes más elevadas de la formación montañosa. No obstante, también se esperan geladas débiles en zonas altas de la Sierra.

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del viernes, que coincide con el inicio del puente de diciembre. La Aemet esboza una previsión que contempla las temperaturas subirán y, por lo tanto, también lo hará la cota de nieve. Así, las nevadas quedarán asiladas a zonas de alta montaña a lo largo del puente.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaFríoNieveEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

La señal S-51 b es una de las últimas incorporaciones del catálogo y dará prioridad a quienes compartan coche

Este es el significado de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Una vecina deja a un pueblo de León sin internet y no deja que los técnicos pasen a su casa a repararlo: “No puedo trabajar, así que no cobro”

Indignación latente en Los Barrios de Gordón desde que una vecina cortó los cables de fibra óptica

Una vecina deja a un

Una experta en cosmética explica las alternativas naturales a la lata azul de Nivea: “Nutritivos pero sin químicos”

Aunque la clásica lata azul sigue siendo eficaz para pieles muy secas, muchos tipos de piel se benefician mejor de aceites ligeros

Una experta en cosmética explica

Rafa Guerrero, psicólogo, explica los cuatro tipos de apego: “Este es el que queremos para nuestros hijos”

Especialistas señalan que los primeros vínculos y la gestión emocional temprana influyen en las relaciones adultas

Rafa Guerrero, psicólogo, explica los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el significado de

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un bar no puede cobrarte suplemento por un décimo de Lotería de Navidad: “Que lo sepáis, hosteleros y clientes”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 1 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou