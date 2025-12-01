La nieve llega a Madrid: la Aemet activa las alertas ante la previsión de fuertes nevadas

Dos carteles congelados en el Puerto de Navacerrada, a 7 de enero de 2024, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por nieve en la Comunidad de Madrid ante la previsión de fuertes nevadas en el norte de la región para la próxima jornada. Se espera un acumulado de al menos 5 centímetros de espesor en 24 horas a partir de los 1.200 metros.

En concreto, el organismo meteorológico ha establecido el nivel amarillo -que significa “riesgo bajo”- en la Sierra de Madrid a partir de las dos de la madrugada del martes. El aviso por nevadas permanecerá activo, al menos, hasta la dos de la tarde. Tras unas horas sin aviso, se reactivará a las nueve de la noche y permanecerá, de nuevo, en vigor hasta las nueve de la mañana del miércoles. También se encuentran en el mismo nivel de alerta las provincias limítrofes, es decir, Segovia y Ávila, donde se esperan acumulados similares.

Las nevadas se extenderán hasta el miércoles

El martes, la región, como buena parte del interior del país, amanecerá bajo cero. A Aemet prevé que los termómetros pasen del negativo a una máxima que no alcanzará los 14 grados a lo largo de toda la jornada. Las nevadas que se esperan serán fruto del mercurio por debajo de los 0 grados en la Sierra y de un frente que avanzará de oeste a este por toda la península y que dejará precipitaciones en el centro.

La nieve aparecerá este día a partir de los 1.000 a 1.200 metros en el norte del territorio, “por lo que algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras”, según detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

De cara al miércoles, la cota de nieve se situará solo por encima de 800-1.000 metros en la mitad norte y de 1.000 metros en el resto del país. Así, las nevadas podrán ser copiosas en el norte de Madrid, donde la cota se situarán entre los 900 y los 1.000 metros. Esta bajada de altura responde a un nuevo desplome del mercurio. Las temperaturas mínimas caerán de forma generalizada en la península y Baleares, mientras que las máximas experimentarán un ascenso ligero a moderado en las depresiones fluviales del interior y en Galicia, y un descenso en el resto, más acusado en el tercio oriental y especialmente notable en zonas de montaña del sureste peninsular.

Cuándo dejará de nevar en Madrid

La actual previsión contempla que las nevadas empecen a remitir el jueves, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros al principio de la jornada, e irá subiendo hasta los 1.600 metros. El mercurio experimentará pocos cambios en comparación con las jornadas anteriores, salvo por un ascenso de las máximas de la Sierra, que provocará que las nevadas queden resignadas a las partes más elevadas de la formación montañosa. No obstante, también se esperan geladas débiles en zonas altas de la Sierra.

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del viernes, que coincide con el inicio del puente de diciembre. La Aemet esboza una previsión que contempla las temperaturas subirán y, por lo tanto, también lo hará la cota de nieve. Así, las nevadas quedarán asiladas a zonas de alta montaña a lo largo del puente.