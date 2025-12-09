Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir menos de 5 horas es peligroso para cualquiera, pero para las mujeres muchísimo más”

El experto en sueño explica en su canal de TikTok la peligrosidad de no descansar correctamente para las mujeres. / Freepick

El sueño, o mejor dicho, la falta de este, es una de las grandes complicaciones del siglo XXI. Las rutinas ajetreadas, los horarios cambiantes, la agenda social rellena de compromisos, etc. son solo el encabezado de una larga retahíla de actividades que realizan los seres humanos día tras día. Sin poder o querer eludirlos, en ocasiones, estos compromisos restan horas de sueño a muchos individuos, lo que genera problemas de salud, tanto física como mental.

En redes sociales, pese a ser en ocasiones las causantes de este problema, afloran expertos que divulgan sobre cómo descansar correctamente y lo dañino que es no hacerlo. Uno de ellos es Juan Nattex, experto en descanso con más de 30 años “ayudando a dormir bien”, según se lee en su descripción de su canal de TikTok. En esta red social, es donde Nattex cuelga vídeos en los que explica si es mejor dormir en calcetines o sin ellos, con o sin ropa, las posturas pertinentes y cualquier consejo que pueda acudirse a la mente.

“Dormir menos de cinco horas es peligroso para cualquiera, pero para las mujeres muchísimo más”, empieza diciendo Nattex durante una de sus últimas publicaciones de TikTok. Para continuar, el experto recurre a explicar por qué el cuerpo femenino necesita más descanso que el masculino, así como la interferencia de las hormonas en todo el proceso de descanso.

Un combo de hormonas interfieren en el descanso femenino

Juan Nattex explica en uno de sus últimos vídeos que el cuerpo femenino necesita más descanso que el masculino para cumplir con funciones como la regulación de las hormonas, el manejo de la energía y la gestión del estrés. Según el experto, cuando una mujer duerme poco, tiende a agotarse con mayor rapidez, experimenta aumentos en la ansiedad y pierde capacidad de concentración en sus actividades diarias. “El cuerpo femenino necesita más descanso para regular las hormonas, la energía y el estrés”, subraya.

A continuación, el especialista pasa a señalar la vigencia de su vídeo. Nattex critica la tendencia social que ha llevado a normalizar el hábito de dormir poco. El experto comenta que cuando una persona afirma dormir solo cinco horas, suele percibirse como alguien fuerte o productivo, pese a que “se está destrozando por dentro”. Nattex advierte, además, sobre el riesgo de permanecer despiertos hasta tarde viendo series de televisión, usando el teléfono móvil o trabajando continuamente, sin prestar atención al tiempo ni a la calidad del entorno para el descanso nocturno.

A su juicio, “hemos normalizado quedarnos hasta tarde viendo series de televisión, mirando el móvil o trabajando sin parar y, encima, sin darle importancia al lugar donde dormimos”. Dichas actitudes son altamente perjudiciales, según cuenta, y añade que “eso hace que cada noche estemos dañando nuestro cuerpo en vez de repararlo”. El experto recomienda respetar una rutina de descanso que contemple entre seis y ocho horas de sueño diario y prestar especial atención al tipo de colchón y almohada utilizados. “Por eso necesitas dormir entre seis y ocho horas y cuidar que el colchón y la almohada donde duermes sean los adecuados para ti”, concluye Nattex.