José Manuel Felices, doctor, explica cómo evitar resfriarte: “El secreto está en la nariz”

“Abrígate, tápate el cuello”. Durante años, ese consejo repetido por madres y abuelas ha sido interpretado como una exageración propia del invierno. Sin embargo, la ciencia empieza a respaldar parte de esa intuición popular. Al menos en lo que respecta al resfriado común, parece que no iban tan desencaminadas. Incluso, como señala el divulgador médico Doctor Felices, conocido en TikTok como @doctorfelices, quizá “se quedaban cortas”.

En uno de sus vídeos recientes, el especialista explica por qué el frío afecta directamente a nuestra capacidad para defendernos de los virus respiratorios y resume la clave en una palabra: la nariz. Lejos de ser solo un conducto para el aire, la mucosa nasal actúa como una primera línea de defensa.

Según explica el divulgador, la mucosa nasal no solo bloquea físicamente la entrada de virus y bacterias, sino que también libera millones de vesículas extracelulares, pequeñas estructuras que funcionan como un sistema defensivo activo. “Es como un enjambre de drones defensivos”, describe. Estos drones son los encargados de interceptar a los virus antes de que puedan llegar al interior del organismo.

El problema aparece cuando la temperatura de la nariz desciende. Diversos estudios han demostrado que una bajada de apenas cinco grados en la mucosa nasal puede reducir a la mitad esa producción de vesículas defensivas. Es decir, el frío debilita una parte clave de nuestro sistema inmunitario local. Es a partir de esto que el doctor resume tres gestos cotidianos que pueden ayudar a mantener esas defensas activas durante los meses de frío.

Cubrir la nariz cuando baja la temperatura

El primer consejo parece obvio, pero suele pasarse por alto: tapar la nariz, especialmente la punta. “La puntita de la nariz fría es comprar lotería para que un virus te infecte”, declara el divulgador con ironía.

La recomendación es usar la bufanda de forma estratégica, cubriendo nariz y boca cuando el frío es intenso. De este modo, se crea un pequeño microclima cálido que ayuda a que la mucosa nasal mantenga su temperatura óptima y, con ella, su capacidad defensiva. No se trata de ir permanentemente cubierto, sino de proteger esa zona en entornos fríos.

Respirar por la nariz, no por la boca

Cuando llega el frío y aparecen los mocos, es habitual respirar por la boca casi sin darnos cuenta. Sin embargo, esto supone otro problema añadido. Al hacerlo, se elimina de la ecuación todo el sistema de defensa nasal. La nariz no solo alberga las vesículas extracelulares, sino también los conocidos “pelillos” nasales, que aunque poco estéticos, cumplen una función fundamental: atrapar bacterias antes de que entren en el organismo.

Si el aire entra directamente por la boca, el virus puede llegar a la garganta sin pasar por ningún filtro previo. Por eso, siempre que sea posible, conviene intentar respirar por la nariz, incluso con algo de congestión.

Aprovechar el vapor de las bebidas calientes

El tercer consejo conecta con una costumbre muy extendida en invierno: las bebidas calientes. Pero no se trata solo de beberlas. El divulgador recomienda aprovechar el vapor que desprenden.

Respirar ese vapor ayuda a hidratar la mucosa nasal y a mantener un ambiente cálido, justo el contexto que necesitan esas defensas para funcionar correctamente. No se trata de inhalaciones profundas, sino de un gesto natural por el que respirar suavemente.

Los resfriados no pueden evitarse por completo, pero estos hábitos sencillos pueden marcar la diferencia. Mantener la nariz caliente, usarla como vía principal de respiración y cuidar la mucosa nasal son estrategias accesibles para cualquier persona. Al final, quizá aquellas frases repetidas durante la infancia no eran solo una forma de preocuparse, sino un conocimiento práctico adelantado a la ciencia. Esta vez, parece que las madres tenían razón.