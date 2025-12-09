España

Guillo Rist, undécimo expulsado de ‘Operación Triunfo 2025′: “Llegar a la final era hacer una gala más, pero yo ya me siento ganador”

El concursante se ha quedado a las puertas de la final de ‘OT 2025′ y, una vez fuera del concurso, ha hablado con la prensa sobre sus sensaciones

Guillo Rist, semifinalista de 'Operación Triunfo 2025' (Prime Video)

Operación Triunfo 2025 ya tiene a sus cinco finalistas, pero durante la gala 12 el programa tuvo que despedirse de Guillo Rist, que se quedó a las puertas. El concursante ha podido hablar con Infobae España después de salir del formato con un 40% de los votos, frente al 60% que acumuló Tinho.

El triunfito ha tenido que quedarse con el sabor agridulce de rozar la final: “Llegar a la final era poder hacer una gala más y poder optar a ese puesto de ganador, pero si te soy sincero, yo ya me siento ganador”. El catalán está “muy orgulloso” de su paso por el formato y ahora tiene la mirada en el futuro: “Tengo ganas de meterme en un estudio, de empezar con mi proyecto”.

Además, el artista se enfrentó a un momento tenso en las firmas cuando un seguidor del programa le dijo que Lucía Casani se iba por su culpa. Sin embargo, él se quedó con la parte positiva: “La firma fue una experiencia surrealista, porque al final llevas muchísimo tiempo en una situación de encierro solo enfocándote en una cosa, que es en trabajar, trabajar y sacar la gala adelante. De repente sales al exterior y te encuentras con un fandom que es superagradecido”.

Chenoa anuncia la gira que harán los concursantes de Operación Triunfo

“Me fui de las firmas y llegué a la academia muy lleno de amor, incluso abrumado por todo el amor que había sentido”, ha añadido sobre la experiencia. El cantante sabe que los seguidores del formato viven “igual o más intenso la experiencia desde fuera”: “Al final, cada uno de los fans da todo su apoyo y su amor por sus favoritos y la verdad que yo me fui con muy buenas sensaciones”.

El privilegio de Guillo Rist

Guillo Rist ha contado con un privilegio en su primera noche fuera de la academia: “Vivo muy cerca de la academia. Lo primero que he hecho es irme con mi familia, que era lo que más ganas tenía de hacer, de mirarles a todos a la cara, abrazarlos, charlar un rato con todos ellos... Estar conectado con ellos porque al final llevaba 85 días metido dentro de la academia y los he echado muchísimo de menos”.

El cantante ha podido mostrar grandes actuaciones gracias a sus dotes como bailarín: “Decir que uno de tus números es uno de los mejores es como ponerte en un plano... Lo que sí te puedo decir es que estoy muy contento”. “Para mí la danza, la acrobacia y la performance es algo que necesariamente tenía que convivir tanto en mi paso por el concurso como en mi proyecto o en mi forma de enseñar mi arte", ha añadido.

Guillo Rist en 'OT 2025' (Prime Video)

Las canciones de Guillo Rist en la gira

También ha contestado quién creía que se llevaría la victoria cuando le preguntaron antes de entrar en la academia: “Puse Cristina, pero creo que todos son merecedores de ganar este concurso”. Por último, ha elegido cuáles son sus canciones imprescindibles para la gira: “Tendría que estar sí o sí Catarata como individual, ha sido uno de los números que más me ha gustado hacer. Después, APT con Cristina y me haría ilusión hacer Vamos a olvidar, que además la hice con Téyou y la quiero mucho“.

