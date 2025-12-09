El nuevo fusil de asalto del Ejército de Alemania: apuestan por el G95 por su precisión y estabilidad

Soldado alemán con fusil G95 (Wehrmacht)

El Ejército de Alemania ha empezado a recibir los primeros ejemplares del nuevo fusil de asalto G95. Se trata de un arma moderna desarrollada por Heckler & Koch que sustituye al ya veterano G36. Esta implantación de armamento supone una apuesta decidida por la modernización material de la Bundeswehr.

Según el Ministerio de Defensa, la llegada del G95 busca cubrir de manera eficiente y rápida las nuevas necesidades operativas y de crecimiento del ejército. Alemania, al igual que la mayoría de países europeos, está llevando a cabo una importante mejora e inversión en sus recursos de las Fuerzas Armadas.

El fusil de asalto es un arma fundamental para los militares. Aunque la tecnología ha permitido el desarrollo de diversos métodos de ataque modernos, el fusil se mantiene como un imprescindible. La entrega arrancó oficialmente con la recepción las primeras unidades, en un acto al que asistieron altos mandos militares.

Características del G95

Desarrollado a partir del HK416 de Heckler & Koch, el G95 se caracteriza por una construcción más delgada, ligera y robusta que favorece su manejo y rendimiento en combate. Están disponibles dos variantes principales. El primer es el G95KA1, de cañón corto de 14 pulgadas, y el segundo es el G95A1, de cañón largo de 16,5 pulgadas.

La posición central de la manija de carga, el retroceso integrado en la culata y el uso predominante de metal en su estructura proporcionan una mayor precisión y estabilidad bajo condiciones extremas. Aunque la culata ya no se puede plegar, su diseño facilita el ajuste personalizado para cada soldado.

Las primeras pruebas de los militares indican que el G95 tiene uno uso cómodo y facilita la recarga gracias a cargadores más fáciles de manejar y proporciona mejor rendimiento de tiro, aunque requiere cierto periodo de adaptación por cambios en elementos como la palanca de carga. A lo largo de los próximos meses, las unidades del ejército continuarán incorporando este nuevo fusil, que se convertirá en el arma estándar de la Bundeswehr.

Adquisición del Ejército alemán

El G95 comienza a desplegarse como arma individual estándar de los soldados alemanes tras más de dos décadas de uso del G36, al que sustituye gracias a su mayor precisión y a sus mejoras significativas en materiales y mecánica interna. El acuerdo original preveía la adquisición de unas 120 unidades, pero debido a la situación de mayor exigencia defensiva y al incremento de las necesidades en el contexto actual de seguridad, se ha ampliado el pedido a al menos 250 fusiles en una primera fase operativa.

A corto y medio plazo, se espera que la entrega global alcance hasta 250.000 sistemas G95, incluyendo ópticas avanzadas y módulos de luz láser, según estiman diversos expertos del sector armamentístico. Este crecimiento en las adquisiciones responde, por un lado, al aumento previsto del personal militar en los próximos años y, por otro, a la necesidad de dotar a las nuevas generaciones de soldados alemanes de un material que sea fiable, eficiente, seguro y plenamente adaptable a diferentes escenarios operativos.