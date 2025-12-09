España

El nuevo fusil de asalto del Ejército de Alemania: apuestan por el G95 por su precisión y estabilidad

Las primeras pruebas de los militares indican que tiene uno uso cómodo y facilita la recarga

Guardar
Soldado alemán con fusil G95
Soldado alemán con fusil G95 (Wehrmacht)

El Ejército de Alemania ha empezado a recibir los primeros ejemplares del nuevo fusil de asalto G95. Se trata de un arma moderna desarrollada por Heckler & Koch que sustituye al ya veterano G36. Esta implantación de armamento supone una apuesta decidida por la modernización material de la Bundeswehr.

Según el Ministerio de Defensa, la llegada del G95 busca cubrir de manera eficiente y rápida las nuevas necesidades operativas y de crecimiento del ejército. Alemania, al igual que la mayoría de países europeos, está llevando a cabo una importante mejora e inversión en sus recursos de las Fuerzas Armadas.

El fusil de asalto es un arma fundamental para los militares. Aunque la tecnología ha permitido el desarrollo de diversos métodos de ataque modernos, el fusil se mantiene como un imprescindible. La entrega arrancó oficialmente con la recepción las primeras unidades, en un acto al que asistieron altos mandos militares.

Andrei Serbin Pont pasó por Infobae en vivo y ahondó sobre la historia del fusil más utilizado en el mundo. Fue ícono de las películas de acción, las fuerzas libres, y hasta se hace presente en la bandera de Mozambique. El fusil diseñado por Kalashnikov prueba ser una de las armas más trascendentes del último tiempo.

Características del G95

Desarrollado a partir del HK416 de Heckler & Koch, el G95 se caracteriza por una construcción más delgada, ligera y robusta que favorece su manejo y rendimiento en combate. Están disponibles dos variantes principales. El primer es el G95KA1, de cañón corto de 14 pulgadas, y el segundo es el G95A1, de cañón largo de 16,5 pulgadas.

La posición central de la manija de carga, el retroceso integrado en la culata y el uso predominante de metal en su estructura proporcionan una mayor precisión y estabilidad bajo condiciones extremas. Aunque la culata ya no se puede plegar, su diseño facilita el ajuste personalizado para cada soldado.

Las primeras pruebas de los militares indican que el G95 tiene uno uso cómodo y facilita la recarga gracias a cargadores más fáciles de manejar y proporciona mejor rendimiento de tiro, aunque requiere cierto periodo de adaptación por cambios en elementos como la palanca de carga. A lo largo de los próximos meses, las unidades del ejército continuarán incorporando este nuevo fusil, que se convertirá en el arma estándar de la Bundeswehr.

Alemania plantea posibilidad de una interferencia en mortal accidente de un avión en Lituania

Adquisición del Ejército alemán

El G95 comienza a desplegarse como arma individual estándar de los soldados alemanes tras más de dos décadas de uso del G36, al que sustituye gracias a su mayor precisión y a sus mejoras significativas en materiales y mecánica interna. El acuerdo original preveía la adquisición de unas 120 unidades, pero debido a la situación de mayor exigencia defensiva y al incremento de las necesidades en el contexto actual de seguridad, se ha ampliado el pedido a al menos 250 fusiles en una primera fase operativa.

A corto y medio plazo, se espera que la entrega global alcance hasta 250.000 sistemas G95, incluyendo ópticas avanzadas y módulos de luz láser, según estiman diversos expertos del sector armamentístico. Este crecimiento en las adquisiciones responde, por un lado, al aumento previsto del personal militar en los próximos años y, por otro, a la necesidad de dotar a las nuevas generaciones de soldados alemanes de un material que sea fiable, eficiente, seguro y plenamente adaptable a diferentes escenarios operativos.

Temas Relacionados

EjércitoMilitaresArmasArmamentoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

La máxima responsable de la Sanidad madrileña promete que la respuesta será “contundente” si se descubren irregularidades, aunque insiste en la falta de fundamento de las acusaciones y señala al Gobierno como artífice de la polémica

La Comunidad de Madrid asegura

Descubren por primera vez el gen vinculado a la aparición de enfermedades mentales como la esquizofrenia

Los investigadores creen que este hallazgo puede permitir diagnósticos más precisos y un tratamiento más personalizado

Descubren por primera vez el

La receta de la tarta Linzer: la más antigua del mundo que es perfecta para Navidad

En poco más de una hora estará lista una tarta perfecta para el invierno que se originó en el siglo XVII

La receta de la tarta

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

Los magistrados del Tribunal Supremo dan por acreditado que fue el autor de la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, y responsable de la publicación de la nota de prensa que contenía extractos de este email

El PP reacciona a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid asegura

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

La sentencia del Tribunal Supremo condena al fiscal general por filtrar el correo a la Cadena SER y por publicar la nota de prensa de Fiscalía

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Consejo de Ministros aprueba la ayuda por impago para propietarios con inquilinos jóvenes o familias vulnerables

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 9 diciembre

Las 11 recomendaciones de los técnicos de Hacienda para aplicar ahora y ahorrar hasta 3.300 euros en la próxima declaración de la Renta

Cómo ir de público al Teatro Real para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”