El Gobierno de Ayuso presume de las listas de espera en el Hospital de Torrejón: “Están por debajo de la media”

El gobierno de Ayuso presume de las listas de espera del Hospital de Torrejón. (Google Maps)

La Comunidad de Madrid ha salido en defensa de la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz tras la polémica desatada por la publicación de unos audios del exconsejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart. En ellos, instaba a aumentar las listas de espera y a rechazar procesos no rentables con el objetivo de incrementar los beneficios del centro.

En un comunicado difundido por la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asegura que, tras analizar los datos asistenciales del hospital, no se han detectado irregularidades en ninguno de los controles realizados y califica de “satisfactoria” la evolución de las listas de espera.

“Independientemente de las manifestaciones realizadas por el exconsejero delegado del grupo empresarial, que merecen nuestro total y absoluto rechazo, analizados los datos asistenciales del propio centro, la Consejería puede evaluar de manera objetiva la situación”, subraya el Gobierno regional.

El Gobierno de Ayuso no detecta “ningún incumplimiento” por parte del centro hospitalario. (Sergio Pérez/Reuters)

Listas de espera “en la media o por debajo”

Según los datos difundidos por la Comunidad de Madrid, el Hospital de Torrejón presenta actualmente tiempos de espera similares o inferiores a los de otros hospitales de su misma categoría (nivel 2, es decir, hospitales de complejidad intermedia).

En las consultas externas, la demora media es de 32 días (más de un mes), frente a los 60 días (dos meses) de media entre los hospitales de su misma condición. No obstante, en intervenciones quirúrgicas, el centro registra una espera media de 48 días (mes y medio), frente a los 42 del resto. Por su parte, en pruebas diagnósticas, la diferencia es aún mayor: tres días de espera frente a los 57 del conjunto de hospitales.

“La evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido satisfactoria. Las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida”, señala la Consejería. Sin embargo, en los audios difundidos por El País, estos datos contrastan con lo que le pedía Gallart a su equipo: “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, se podía escuchar.

En la misma conversación, el entonces CEO aludía a un objetivo económico concreto: lograr un EBITDA de “cuatro o cinco millones” de euros.

Aumento de personal sanitario

El Gobierno madrileño también ha destacado que el hospital ha aumentado su plantilla. En el último año, se han contratado 33 profesionales, pasando de 1.168 a 1.201, mientras que la actividad asistencial también ha crecido. A ello se le suma, según Sanidad, la satisfacción de los pacientes: “El índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5”.

La defensa del ejecutivo de Ayuso llega después de que el Ministerio de Salud ordenara a la alta Inspección abrir una investigación para esclarecer si se han podido vulnerar los derechos de los pacientes. Así, la Consejería madrileña ha recalcado que el centro está sometido a un sistema de auditorías continuas.

“Todos los años la Consejería de Sanidad realiza controles continuos: auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad; y de gestión económica. En ninguna de ellas (alrededor de 40 en el ejercicio presente) se ha detectado las irregularidades denunciadas”, indica el comunicado. Además, tras la difusión de los audios, estos controles se han intensificado y “actualmente, hay dos equipos recabando información”.

La polémica ha terminado de activar a la oposición. Más Madrid ha anunciado que denunciará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el posible rechazo de pacientes, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que los audios representan el modelo del Partido Popular en hacer negocio con la sanidad pública.