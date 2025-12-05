Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

El presidente de Vox, Santiago Abascal, a 17 de noviembre de 2025, en Badajoz. (Andrés Rodríguez/Europa Press)

Como ya ocurrió el 12 de octubre, Vox volverá a plantar al Rey este viernes en el acto del Congreso con motivo del 50 aniversario de la Constitución Española, así como el posterior izado de bandera. El partido de Abascal justifica su decisión en que “no compartirá espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad”, mismo argumento que ha expuesto en sus ausencias de los últimos eventos a los que acude también el jefe de Estado. Como es habitual, a la ceremonia tampoco acudirán las formaciones nacionalistas y de izquierdas. Es decir, solo estarán presentes el PP y PSOE.

La formación asegura que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha enviado una carta al jefe del Estado Mayor de la Defensa para “agradecer la invitación” y “explicar los motivos de la ausencia”.

Noticia en ampliación