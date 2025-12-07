La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas: estas son las regiones en las que más lloverá

Varios transeúntes se protegen de la lluvia en Madrid, a 2 de diciembre de 2025. (EFE/ Mariscal)

España se despide durante unos días del frío invernal que ha dejado a buena parte del país bajo cero y a las zonas montañosas del norte bajo la nieve. Esta primera semana de diciembre comenzaba con un descenso térmico y nevadas y acaba con un tiempo anticiclónico y termómetros al alza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este domingo un tiempo estable, salvo en el noroeste de la península y una temperatura “suave para la época”.

El portavoz del organismo púbico, Rubén del Campo, detalla que se mantienen las lluvias en Galicia, “algo persistentes en las rías”. Por otro lado, se han formado “abundantes, extensos y densos” bancos de niebla de madrugada y por la mañana, que, advierte, “podrán dificultar el tráfico por la reducción de la visibilidad que provocan”. En cuanto al mercurio, las temperaturas diurnas no variarán respecto a la jornada anterior. Así, se espera que el termómetro ronde los 20 grados de máxima en el Mediterráneo mientras que en áreas del interior y del oeste del país se estancará en torno a los 18 grados. En las zonas costeras hará un tiempo agradable, “con 20 grados a orillas del Cantábrico y más de 23 grados en el Mediterráneo”, apunta.

Ante este escenario, son escasas las alertas por fenómenos meteorológicos adversos. La Aemet solo ha activado el nivel amarillo -que supone “riesgo bajo”- por mala mar en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En el norte de A coruña, también se ha activado el nivel amarillo por fuertes rachas de viento de 80 kilómetros por hora.

La previsión de la Aemet para la próxima semana

“El lunes y martes serán días similares de tiempo estable en toda España”, adelanta del Campo. Lloverá únicamente en el oeste de Galicia el lunes, sin descartar que el martes un frente avance algo más y deje precipitaciones en la mayor parte de la región, así como en Asturias y en la provincia de León. De nuevo, se formarán abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior peninsular.

Y en cuanto a las temperaturas, bajarán algo el lunes para subir de nuevo el martes. Seguirán “suaves para la época” de forma generalizada. Del mismo modo que en las jornadas anteriores, el termómetro rondará los 20 grados en la costa. En la mitad sur, se sobrepasarán los 15 grados y en la mitad norte los 12 grados.

Cambio de tiempo

A partir del martes o el miércoles, según la previsión actual de la Aemet, la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas provocará un cambio de tiempo. “Será la mitad oeste peninsular la zona que reciba más precipitaciones, mientras que en el Cantábrico oriental, Pirineos y Baleares las lluvias serán escasas”, detalla el organismo público en su página web, donde también prevé nuevas nevadas. “La nieve aparecerá en cotas altas, dado que las temperaturas, aunque descenderán también a partir del miércoles, serán altas para la época del año en todo el país”, apunta. Estas temperaturas llegarán a alcanzar los 22 e, incluso, los 24 grados en zonas costeras del Mediterráneo.