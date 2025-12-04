España

La Aemet activa las alertas por olas de hasta seis metros, fuertes rachas de viento y nevadas: estas son las regiones afectadas

Los vientos del sur, de carácter templado, favorecerán el ascenso térmico que se irá incrementando de cara al puente de la Constitución

Una persona se refugia de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

El puente de la Constitución estará marcado por un tiempo estable, incluso cálido para esta época del año, en casi toda España. Pero antes, se esperan lluvias, nieve, viento, frío y mala mar en la costa del norte. Este jueves, del mismo que en la jornada anterior, la situación se mantendrá inestable, con el temporal marítimo persistiendo y un frente avanzando hacia el interior peninsular.

Ante la previsión, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha pedido precaución en las zonas de costa del norte para esta jornada, en la que se extenderán las lluvias. “Afectarán estas precipitaciones a buena parte del territorio, aunque de forma más débil y ocasional al área mediterránea y Baleares”, indica del Campo. En Galicia, Cantábrico y Pirineos, las lluvias serán “abundantes, localmente fuertes e incluso con tormenta y granizo”.

Por su parte, la cota de nieve subirá hasta 1.300 metros en los Pirineos y a partir de 1.500 metros en el resto del país. Los vientos del sur, de carácter templado, favorecerán el ascenso térmico, de modo que “en puntos del Mediterráneo se rondarán los 20 grados”.

Alertas activas

En Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, la Aemet ha activado el aviso naranja - que implica “riesgo importante”- por fenómenos costeros adversos con mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros mar adentro, además de viento de componente oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

Al este, en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, en las Canarias, en los litorales de Almería y Granada (Andalucía), en las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) y en la Ciudad de Melilla se ha activado la alerta amarilla -que supone “riesgo bajo”- por fuertes rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora o por mala mar con olas de 3 metros.

Las nevadas que se esperan también han hecho que el organismo meteorológico active el nivel amarillo de alerta. En Huesca, hay aviso amarillo por una acumulación de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.300 metros, mientras que en León, el nivel amarillo se ha activado por una acumulación de nieve de 15 centímetros en 24 horas, por encima de 1.300 a 1.400 metros principalmente en el extremo oriental.

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

También permanece activa la alerta en Navarra, donde se prevén 5 centímetros de espesor de nieve en 24 horas en áreas del Pirineo en una cota en torno a 1.000 metros, aunque las acumulaciones superiores a 5 cm se esperan por encima de los 1.200 metros, sobre todo en el Valle del Roncal.

Cataluña también está en amarillo por nevadas en el valle de Arán (Lleida) que dejarán 5 centímetros de espesor por encima de los 1.300 metros y en Castilla-La Mancha la nieve caerá en la serranía de Cuenca, donde se esperan 5 centímetros en 24 horas en torno a los 1.300 metros.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 4 de diciembre de 2025. (Aemet)

Subida del mercurio y cielos despejados para el puente

El viernes seguirán llegando frentes que durante esta jornada dejarán lluvias en el tercio norte peninsular y en zonas de montaña del resto del territorio. En el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental, explica el portavoz, “estas lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo”. Este día, soplarán de nuevo los vientos del sur y se mantendrá el ascenso térmico en la mayor parte del país. Así, “solo habrá heladas en zonas de alta montaña y la cota de nieve se disparará por encima de 2.000 metros”, apunta del Campo. Nevará solo en las cumbres. El ascenso térmico será notable. En puntos del Cantábrico se rondarán los 18 grados y se superarán los 20 grados en el área mediterránea.

A partir del sábado, el tiempo será más estable en casi todo el país. La excepción, de nuevo, será el norte. “Lloverá abundantemente en Galicia, con menor intensidad lo hará en el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y del oeste de la península, aunque la tendencia es a que estas precipitaciones vayan a menos”, comenta. El domingo y lunes las lluvias quedarán acotadas a Galicia y a puntos del Cantábrico, sin descartar algo de lluvia en Pirineos y el entorno del sistema central. En el resto del país no lloverá.

El sábado seguirán subiendo las temperaturas. Podrían rondar los 20 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona, y los 23 a 25 grados incluso en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. El ambiente será algo más fresco en zonas de interior, pero sin frío. Madrid o Valladolid rondarán los 15 grados. Eso el sábado. “El domingo y el lunes bajarían algo las temperaturas, pero en general seguirán suaves, sin demasiado frío”, adelanta del Campo. De hecho, las temperaturas que serán “algo altas” para la época.

Temperaturas suaves y lluvias escasas en Canarias

En Canarias, soplarán vientos alisios con fuerza y lloverá en el norte de las islas más montañosas. De cara al puente, es probable que los cielos vayan quedando más despejados, según detalla del Campo. También es probable que el viento sople con menor intensidad y que haya calima. Las temperaturas serán suaves en el archipiélago, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 23 y 25 en zonas costeras.

