El Ministerio de Agricultura crea un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España, según ha indicado en un comunicado este viernes.

En concreto, dicho grupo ha sido constituido una semana después de la aparición de los primeros positivos en jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y que, de momento, ha sido detectado en 13 animales silvestres.

Así, el departamento de Agricultura ha señalado que el objetivo de esta comisión es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, con una elevada mortandad entre los animales afectados, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España, en relación con este caso.

Se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre. De este modo, estará presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, y contará con una representación de la comunidad científica en el ámbito veterinario y ganadero, con la posibilidad de invitar a otros expertos en materias concretas y a representantes sectoriales.

Además, este comité presentará un informe sobre la aparición de la PPA en España, su evolución y las medidas a adoptar para su contención, a partir de los datos oficiales de las distintas administraciones y de la información y bibliografía científica. También elaborará un informe final de conclusiones cuando se erradique la enfermedad para modificar y mejorar la actuación de las distintas administraciones.

