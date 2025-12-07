SATSE denunció en abril que el Hospital de Torrejón cambió el triaje de Urgencias para calificar a pacientes graves como leves

Manifestación de SATSE frente al Hospital Universitario de Torrejón, el 27 de marzo de 2025. (SATSE)

La sección sindical del Sindicato de Enfermería (SATSE) del Hospital Universitario de Torrejón denunció ante la Dirección de Enfermería del centro que las sanitarias habían recibido órdenes de modificar el triaje de pacientes en Urgencias. Entre las “directrices e indicaciones dadas a los profesionales de enfermería” se encontraba la reasignación de pacientes a una categoría de menor gravedad, sin tener en cuenta criterios clínicos.

El centro público de gestión privada se ha visto envuelto en un escándalo esta semana después de que el diario El País publicase unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, indicase en una reunión que se debía aumentar las listas de espera y rechazar pacientes no rentables para incrementar los beneficios de la gestora privada. Desde que la noticia saliese a la luz, se han descubierto otras órdenes, como la de reutilización de material sanitario de un solo uso, que el sindicato SATSE niega que llegara a aplicarse nunca por parte del personal de Enfermería.

En un escrito remitido en el mes de abril de 2025, al que ha tenido acceso Infobae España, SATSE dejaba constancia de prácticas como “la reasignación de pacientes amarillos a triaje verde de menor gravedad, sin justificación médica, basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables”. Los responsables de la organización achacaban la “creciente desorganización” en el Servicio de Urgencias “a que las directrices en triaje son cambiantes”.

Se atiende antes a pacientes menos urgentes

Hospital de Torrejón de Ardoz. (Europa Press)

Según el sindicato, las instrucciones, “en lugar de ser protocolizadas o comunicadas oficialmente”, se transmitían de manera verbal a los trabajadores y cambiaban “según los tiempos de espera” de las Urgencias, sin tener en cuenta criterios médicos. Como ejemplos de este desorden, expresan que las enfermeras habían recibido orden de asignar pacientes al nivel 0 de asistencia hospitalaria, el más bajo, pese a que tenían “justificación clínica de mayor gravedad”.

En cambio, “se prohíbe la asignación del color azul en el triaje”, correspondiente al nivel no urgente según el criterio Manchester. A su vez, “pacientes que deberían estar en boxes según el criterio Manchester son clasificados en colores inapropiados, en base a criterios ajenos del sistema Manchester“, denunciaba el sindicato. “Mediante estas acciones, se confirma la realidad que venimos denunciando desde hace tiempo: pacientes verdes están siendo atendidos antes que pacientes amarillos“, concluye SATSE en su escrito.

El objetivo sería reducir los tiempos de espera en el Servicio de Urgencias, a expensas de tardar más en atender a personas con un cuadro de mayor gravedad. SATSE dejó constancia en su denuncia del 17 de abril que estas modificaciones “suponen un riesgo inaceptable tanto para los profesionales como para los pacientes”. El sindicato calificó las prácticas de “inseguras y poco éticas” y aseguró que deterioraban “gravemente” la calidad asistencial del centro.

Desde la organización, recalcan a Infobae España que esta es solo una de “múltiples” denuncias interpuestas contra las prácticas del Hospital Universitario de Torrejón. El sindicato ha organizado varias concentraciones a las puertas del centro a lo largo del año por “la mala gestión” del hospital y llegó a pedir en el mes de abril la intervención de la Consejería de Sanidad. " La concesionaria de este hospital público, Ribera Salud, está más interesada en obtener beneficios económicos, primando la imagen del centro, antes que optimizar la calidad asistencial que pudieran ofrecer”, declaraba entonces Tania García San Martín, presidenta del Comité de Empresa y portavoz de SATSE Madrid.

En un comunicado emitido el pasado viernes, los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del Hospital Universitario de Torrejón negaron haber "adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares".