España

Ayuso afirma que el escándalo del hospital de Torrejón son “rencillas entre directivos” y acusa a Sánchez de cuestionar la sanidad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mandado su apoyo al personal sanitario de la capital y ha pedido a los medios que se publique toda la conversación filtrada

Guardar
La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el acto de izado solemne de la Bandera Nacional con motivo del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

La Comunidad de Madrid se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de los audios donde se revela que el grupo sanitario Ribera Salud, gestor del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, habría ordenado subir las listas de espera del centro público para poder aumentar beneficios.

Este sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado antes los medios de comunicación que “cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra, tendrá una respuesta contundente y sin paliativos” y ha pedido, “en honor a la verdad”, que “se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada en una pugna entre directivo, porque esto no hay derecho a que se traslade a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios el hospital de Torrejón”, a quienes ha agradecido su trabajo y ha mandado su apoyo.

“Aquí ha habido dos denuncias, la primera, que se obligaba a aumentar la listas de espera por un interés político y otra que se ha estado reutilizando material médico o que se han encontrado restos humanos en las camas del hospital” ha explicado la presidenta madrileña. “Esta semana hemos hecho el trabajo que tenían que hacer todos los medios de comunicación. Abrir una nueva inspección, que se une a las 40 anuales que tiene el hospital. De esta inspección se arroja que este hospital recibe de sus pacientes un 8,6 de diez de media. Que hay rencillas entre sus directivos y que los datos de espera son incomparables”, señala.

“No se puede poner en tela de juicio todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, porque si dicen que se ha reutilizado material sanitario eso significa que ha habido negligencia por parte del personal sanitario”, ha destacado. Además, la presidenta ha pedido a los medios de comunicación, “a los que le han colado estas noticias”, que cuenten que rencillas que había o “por qué no dicen nada de lo que se ha investigado estos días y que arroja que el trabajo es impecable”.

El Grupo Ribera salud dice que los audios están editados

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

Por su parte, el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha afirmado que los audios destapados obre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos “cortados y editados” que se encuentran “fuera de contexto” y que no incluyen el “contenido íntegro” ni “real” de la reunión.

“Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa”, ha indicado el propio Gallart en un comunicado.

Además, Gallart ha compartido un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que corresponde, según apunta, a la grabación completa de dicha reunión e incluye nuevos extractos que “serán respaldados por un acta notarial” con la que buscará certificar “que todas esas frases forman parte del audio íntegro”. “Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión”,

En este sentido, Gallart ha explicado que ahora “puede defenderse” de las “acusaciones falsas” al tener acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos gracias a una empleada de dicho centro hospitalario que, según ha afirmado, ha sido “obligada” a “realizar una grabación de una reunión de trabajo”.

Temas Relacionados

Sanidad EspañaComunidad de Madrid

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

El tribunal señala que nunca denunció los hechos ante autoridades policiales de Colombia y que ese país cuenta con mecanismos para enfrentar el accionar de grupos criminales

La Audiencia Nacional deniega el

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Las asociaciones han reclamado de forma explícita la “destitución política” de todas las personas que han sostenido y repetido la explicación oficial del día de la catástrofe que, según las pruebas, ha quedado desmentida

Las víctimas de la DANA

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

El líder socialista asume que hasta que Puigdemont no regrese a España no será posible recomponer el espacio de la mayoría con la que fue investido

Sánchez asegura que no hay

Sánchez reconoce “en primera persona” el error en la gestión del caso Salazar, aunque no puede llevar el caso a la Fiscalía al tratarse de denuncias anónimas

Pese a ello, el presidente del Gobierno ha negado que haya sido “premeditado” ni que Salazar haya sido protegido por la formación

Sánchez reconoce “en primera persona”

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta