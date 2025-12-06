Ayuso afirma que el escándalo del hospital de Torrejón son “rencillas entre directivos” y acusa a Sánchez de cuestionar la sanidad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el acto de izado solemne de la Bandera Nacional con motivo del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

La Comunidad de Madrid se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de los audios donde se revela que el grupo sanitario Ribera Salud, gestor del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, habría ordenado subir las listas de espera del centro público para poder aumentar beneficios.

Este sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado antes los medios de comunicación que “cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra, tendrá una respuesta contundente y sin paliativos” y ha pedido, “en honor a la verdad”, que “se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada en una pugna entre directivo, porque esto no hay derecho a que se traslade a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios el hospital de Torrejón”, a quienes ha agradecido su trabajo y ha mandado su apoyo.

“Aquí ha habido dos denuncias, la primera, que se obligaba a aumentar la listas de espera por un interés político y otra que se ha estado reutilizando material médico o que se han encontrado restos humanos en las camas del hospital” ha explicado la presidenta madrileña. “Esta semana hemos hecho el trabajo que tenían que hacer todos los medios de comunicación. Abrir una nueva inspección, que se une a las 40 anuales que tiene el hospital. De esta inspección se arroja que este hospital recibe de sus pacientes un 8,6 de diez de media. Que hay rencillas entre sus directivos y que los datos de espera son incomparables”, señala.

“No se puede poner en tela de juicio todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, porque si dicen que se ha reutilizado material sanitario eso significa que ha habido negligencia por parte del personal sanitario”, ha destacado. Además, la presidenta ha pedido a los medios de comunicación, “a los que le han colado estas noticias”, que cuenten que rencillas que había o “por qué no dicen nada de lo que se ha investigado estos días y que arroja que el trabajo es impecable”.

El Grupo Ribera salud dice que los audios están editados

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

Por su parte, el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha afirmado que los audios destapados obre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos “cortados y editados” que se encuentran “fuera de contexto” y que no incluyen el “contenido íntegro” ni “real” de la reunión.

“Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa”, ha indicado el propio Gallart en un comunicado.

Además, Gallart ha compartido un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que corresponde, según apunta, a la grabación completa de dicha reunión e incluye nuevos extractos que “serán respaldados por un acta notarial” con la que buscará certificar “que todas esas frases forman parte del audio íntegro”. “Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión”,

En este sentido, Gallart ha explicado que ahora “puede defenderse” de las “acusaciones falsas” al tener acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos gracias a una empleada de dicho centro hospitalario que, según ha afirmado, ha sido “obligada” a “realizar una grabación de una reunión de trabajo”.